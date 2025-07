La industria del Campo de Gibraltar reduce su ebitda en 2024 pero aumenta su inversión a 360 millones

Los Barrios/La industria del Campo de Gibraltar ha reivindicado su papel determinante como uno de los grandes polos empresariales de la economía andaluza en un año en el que, aunque redujo su ebitda más de un 40%, ha mantenido estables los ingresos y aumentó la cifra de inversión de sus empresas.

Estos datos han protagonizado la presentación de la memoria de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar (AGI) correspondiente a 2024. Aunque la suma de ingresos de los 15 socios de la entidad ha mantenido el rango de ingresos de los últimos años con 12.184 millones de euros, el beneficio antes de impuestos se ha quedado en 1.943 millones, un 43% menos que el año anterior. Esta cifra es consecuencia, explican desde la entidad, del incremento de los precios de las materias primas, así como de la huelga que tuvo parada más de cuatro meses la fábrica de Acerinox en Los Barrios. Según los datos de la memoria, el valor añadido bruto en 2024 fue de 2.222 millones.

Las industrias de la comarca invirtieron casi 360 millones de euros, un notable incremento respecto a los 272 millones registrados el año anterior. Aunque esta cifra no es récord, supone un dato destacable en un entorno que no se caracteriza por realizar fuertes inversiones anuales. En contraste, en Huelva se alcanzaron los 760 millones. "Ya me gustaría dar aquí la misma cifra o más", comentó de forma simpática Antonio Moreno, presidente de honor de la AGI y encargado de conducir la presentación.

Por áreas, el área que mayor inversión atrajo fue el gasto en materia medioambiental, con 146,3 millones, seguido de salud y seguridad, con 47,3 millones, y eficiencia energética, con 25 millones. Estas apuestas se traducen en otro datos complementarios como una reducción del consumo energético de los más de 2.000 GWh de 2022 a 1.526 en 2024. El impacto en el entorno también se ha reducido en aspectos como el consumo de agua (de 40.000 a 10.000 metros cúbicos), el volumen de agua residual vertida (6.200 litros, un 34,7% menos que en 2023) o los residuos peligrosos generados (22,4 toneladas, un 37% menos que en 2020).

En materia de empleo, las industrias del Campo de Gibraltar generan 4.184 puestos directos, de los cuales 4.049 son indefinidos, con una estabilidad del 97,4%. A esto se suma la contratación de 8.207 trabajadores de empresas auxiliares que operan en las plantas industriales, lo que da un total de 12.361 empleos. El salario medio, según la AGI, roza los 45.000 euros anuales y la rotación de empleados es mínima y, cuando se produce, acostumbra a ser por jubilaciones. Este punto ha sido destacado por la capacidad de generar empleo estable.

En cuanto a la contribución al entorno, en 2024, las empresas que forman la AGI realizaron 146 inspecciones externas y 17 controles de medio ambiente, además de los 90 puntos de monitorización de emisiones y vertidos con que cuentan. Además, aportaron 26 millones en materia de impuestos a las arcas municipales.

Antonio Moreno ha señalado que la Universidad de Cádiz ha realizado un estudio sobre el impacto de la AGI en la provincia de Cádiz, que se materializa en 35.502 trabajadores directos, indirectos e inducidos, lo que supone casi el 8% del total. El valor añadido bruto es de 4.360 millones, casi una cuarta parte del PIB de la provincia.

El presidente de la AGI ha aprovechado la presentación para pedir a las administraciones superiores inversión en materia de infraestructuras para no restar competitividad a uno de los principales polos industriales de Andalucía junto a Huelva. "La situación del transporte por carretera y el tren no es incentivante ni para nuestras empresas ni para las que quieren venir", ha explicado Moreno, quien también ha pedido la instalación de institucios de formación profesional permanente para trabajos industriales y portuarios.

El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha agradecido durante su intervención el papel de la AGI como motor económico de Andalucía y ha tendido la mano a las empresas para potenciar la colaboración público-privada. "Nos hemos asentado entre las tres primeras economías de España porque vamos de la mano de los creadores de empleo", ha expresado Sanz.