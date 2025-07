Acerinox explora salir a Bolsa en Estados Unidos para capitalizar su apuesta por el mercado americano

Los Barrios/Acerinox está explorando la posibilidad de comenzar a cotizar en Estados Unidos con el objetivo de capitalizar en el mercado bursátil la fuerte apuesta realizada por la compañía en este país, protagonizada por la compra el pasado año de Haynes International por unos 800 millones de dólares.

El CEO de la siderúrgica, Bernardo Velázquez, aseguró que la intención es abrir la compañía a un mayor número de inversores en un mercado mucho más amplio que el español. "Desde 2018, los múltiplos de empresas estadounidenses similares a la nuestra han sido significativamente más altos, por lo que una operación exitosa crearía valor para la empresa", expresó el directivo en una entrevista con la agencia Bloomberg.

La decisión de cotizar en Wall Street aún es lejana y está en una fase muy preliminar, según la explicación de Velázquez, aunque más de la mitad de los ingresos de la empresa proceden de Estados Unidos. El movimiento solo se ejecutaría una vez la filial Haynes International, adquirida en noviembre, quede plenamente integrada en el grupo Acerinox: "Una vez hecho, en unos dos años, veremos qué hacer y lo evaluaremos", apuntó el CEO.

No se descarta mantener el statu quo actual, pese a que uno de los motivos detrás de este planteamiento es la escasa evolución de su cotización en el Ibex 35. El precio de las acciones se ha mantenido relativamente estable en los últimos tiempos e, incluso, se ha visto arrastrada hacia abajo por la tendencia general del índice con algunos de los anuncios de Donald Trump sobre los aranceles.

Bernardo Velázquez valoró que el precio de las acciones de Acerinox en el mercado español no refleja la exposición positiva que la compañía tiene en EEUU. En suelo americano, la siderúrgica de origen andaluz cuenta con la planta de Haynes International en Indiana especializada en producción para la industria aeroespacial, a la que se suma la de North American Stainless, en Kentucky, mayor productor de acero inoxidable del país. "Nuestra apuesta por el mercado estadounidense ha sido un acierto y vamos a mantenerla", apuntó el directivo durante la junta de accionistas del pasado mayo.

Según el CEO de Acerinox, la compañía no tiene por qué verse necesariamente beneficiada por los aranceles de EEUU, ya que los anuncios de Trump crean "incertidumbre, hasta en las empresas estadounidenses" y el impacto en los países a los que compran materia prima y equipos está por conocerse.

De acuerdo con Bloomberg, Acerinox no tiene intención, por el momento, de retirar su sede social de España, al no ser necesario para entrar en los mercados bursátiles estadounidenses. El procedimiento podría realizarse mediante una doble cotización, con las mismas acciones a la venta en ambos países, o con una oferta de acciones del negocio americano. De materializar el interés, no sería la primera compañía que da este paso, como ya hizo Ferrovial (trasladó su sede a Países Bajos como paso previo) o bancos como BBVA y Santander, que lo hacen mediante de certificados de depósito.

Aranceles europeos

El CEO de Acerinox, Bernardo Velázquez, considera que Europa necesitaría aproximar su política arancelaria a la de Estados Unidos para proteger el mercado comunitario del acero de las injerencias de terceros países. "Si no queremos depender únicamente de las importaciones y tener nuestro propio suministro de materias primas estratégicas, tenemos que plantearnos imponer aranceles", explicó el directivo en la entrevista con Bloomberg. "No digo que los aranceles deban ser nuestra 'palabra favorita', como dijo Trump, pero deberíamos dejar de tener palabras prohibidas en Europa", abundó.

El punto central está en proteger a la industria siderúrgica europea de las injerencias de acero producido en China, de un precio mucho más barato y, como reclaman las patronales, con mayor impacto medioambiental que el producido en suelo de la UE. Ante las restricciones de EEUU por los aranceles, los empresarios alertan de que esa producción acabará inundando el mercado europeo, afectando negativamente a las compañías.

Velázquez aseguró que las medidas de salvaguarda de la UE son insuficientes, ya que algunas empresas hacen llegar su mercancía a través de terceros países. Si nada cambia, "la producción se quedará en Europa, porque no habrá otro país al que venderla", expuso el directivo de Acerinox.