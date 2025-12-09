El empresario almeriense Manuel Lao pone a la venta su 5,12% de Sacyr, valorado en 161 millones

El empresario almeriense Manuel Lao, a través de su sociedad Nerifan y del holding Nortia Capital Investment, ha puesto en marcha la venta acelerada de un paquete de 40.763.153 acciones de Sacyr, representativas de aproximadamente el 5,12% del capital social. A precios de cierre de este martes, el bloque alcanza 161,42 millones de euros, según el cálculo realizado sobre la última cotización de 3,96 euros por acción.

La operación se articula mediante una colocación acelerada dirigida exclusivamente a inversores cualificados, según la comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Para ello, Lao ha contratado a Citigroup Global Markets Europe AG (Citi) como coordinador global y colocador único, con capacidad para cerrar el libro de órdenes con corto preaviso y publicar un anuncio posterior con el precio definitivo de adjudicación.

Salida ordenada y sin impacto de caja para la compañía

Una vez completada la transacción, Manuel Lao dejará de ostentar participación alguna en el capital de Sacyr. La sociedad no recibirá ingresos por esta operación al ejecutarse íntegramente con acciones existentes en el mercado secundario. El vendedor ha suscrito con Citi un contrato de colocación en bloque en los términos habituales, que fija las responsabilidades, los tiempos y las condiciones de asignación.

El proceso de construcción del libro de órdenes comienza de inmediato. Citi se reserva el derecho a finalizar la colocación en cualquier momento, una facultad propia de esta modalidad que prioriza la rapidez y la certeza de ejecución frente a procesos más dilatados. El precio por acción se determinará en función de la demanda captada entre inversores cualificados y del descuento que se requiera para colocar el paquete con eficiencia.

Alcance geográfico y restricciones legales

La comunicación oficial delimita el alcance de la oferta: no se llevará a cabo colocación pública en ninguna jurisdicción. La distribución queda reservada a inversores cualificados en el Espacio Económico Europeo y el Reino Unido, en línea con el Reglamento de Folletos. Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón y Sudáfrica quedan excluidos, de acuerdo con la normativa de valores y las obligaciones de registro. La pieza advierte sobre la necesidad de respetar las restricciones de difusión y recuerda que los valores objeto de la venta no se registran bajo la legislación estadounidense, por lo que no habrá oferta pública en ese mercado.

La entidad colocadora actúa en nombre del vendedor y no asume responsabilidad frente a terceros, una cláusula estándar que refuerza el carácter privado y profesional de la operación. El anuncio subraya además que la referencia a que el libro esté “cubierto” no implica garantía de distribución total, dado que la entidad puede tomar posiciones como principal para facilitar el cierre en las mejores condiciones.

Qué significa para el núcleo de Sacyr

La salida de Manuel Lao modifica el equilibrio del accionariado de referencia, con un bloque de 5,12% que pasa a manos de inversores cualificados repartidos según el resultado del libro. El paquete no altera la estructura de capital ni la caja de la compañía, al tratarse de una venta secundaria. La gobernanza puede experimentar ajustes marginales en la distribución de votos a corto plazo, según el destino de los títulos y su concentración final, aunque el núcleo duro mantiene referencias claras en el registro de la CNMV.

Disa Corporación Petrolífera figura como primer accionista con aproximadamente 14,6%, seguida de José Manuel Loureda (Prilou) con 6,7% y Grupo Corporativo Fuertes con 6,3%. Rubric Capital Management aparece por debajo de Lao con 4,43%. Este mapa ofrece una base estable con presencia de inversores industriales y financieros, capaz de sostener la estrategia de la compañía en concesiones y construcción sin dilución ni cambios de control derivados de esta venta.

Lógica financiera

Manuel Lao es uno de los grandes nombres del empresariado andaluz, con una fortuna construida tras la venta de Cirsa, el gigante del juego y ocio, y consolidada a través de Nortia Capital Investment Holding. Desde su sede en Cataluña, Nortia ha desplegado una estrategia de inversión diversificada en sectores como ocio, inmobiliario, infraestructuras y capital riesgo, con presencia internacional y operaciones relevantes en España.

Su filosofía se basa en la rotación ordenada de activos y en la búsqueda de negocios estables con potencial de crecimiento, una hoja de ruta que explica su entrada en Sacyr y ahora su salida. Lao ha mantenido históricamente un perfil discreto, pero con movimientos estratégicos que lo sitúan entre los empresarios más influyentes del país.

La decisión de desinvertir por colocación acelerada obedece a criterios de eficiencia y rapidez: la modalidad permite fijar el precio en pocas horas, minimiza la incertidumbre de mercado y evita ventanas largas que puedan generar volatilidad en el título.

El tamaño del bloque, valorado en 161,42 millones, exige una demanda profesional y capacidad de absorción por parte de gestores institucionales. La técnica del descuento en el accelerated bookbuild busca compensar el riesgo de ejecución y asegurar la completa distribución en un horizonte corto, con costes transaccionales inferiores a otras alternativas y sin necesidad de folleto por dirigirse exclusivamente a inversores cualificados.