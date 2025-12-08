Antonio Mingorance, presidente de Bidafarma: "Poder solicitar la renovación de los tratamientos crónicos es un gran avance en la prestación farmacéutica"

Bidafarma, cooperativa de origen andaluz y que en los próximos meses cumplirá su primer decenio de existencia ya lidera el negocio de la distribución farmacéutica en España. Con una facturación que supera los 4.000 millones de euros, Bidafarma reinvierte todo su beneficio en prestar mejores servicios a las farmacias y, por ende, a la sociedad.

Su presidente, Antonio Mingorance Gutiérrez (Lanjarón, 1957), aborda en esta entrevista el momento que vive el sector que lideran y que está, de nuevo desde Andalucía, ante una revolución. La renovación de los tratamientos crónicos desde las oficinas de farmacia, lo que descongestionará la Atención Primaria para el beneficio de los médicos y de los usuarios.

Pregunta.¿En qué momento está el sector de la distribución farmacéutica en España?

Respuesta.El sector de la distribución farmacéutica en nuestro país, como sabemos todos, está integrado por empresas cooperativas. Estamos en un momento de incertidumbre, como está todo el mundo. Es un momento complicado, puesto que se han disparado los gastos generales: de personal, de luz, de agua, todos los gastos. Nosotros somos un sector intervenido, fuertemente intervenido, con precios intervenidos y con márgenes fijados, y además con un tope en los precios.

P.Muy regulado.

R.Muy regulado, sí. Esto hace que cada vez el margen de maniobra para poder desarrollar nuestra labor es más complicado. Los precios de los medicamentos están regulados, con lo que el margen sigue siendo el mismo, porque no se pueden subir los precios ni alterarlos. Esto quiere decir que con mucha menos disponibilidad económica tenemos que seguir haciendo lo mismo. El 80% de la distribución farmacéutica en España es cooperativa. En nuestro caso, en Bidafarma, la empresa que yo represento, somos una empresa de economía social. Nuestro fin social es, por encima de todo, prestar un servicio a la farmacia para que estas puedan prestárselas a las personas y a los trabajadores. Si esto no fuese así, difícilmente podría sostenerse el nivel de la prestación farmacéutica que tenemos en nuestro país, que además es un modelo solidario, equitativo y de acceso universal. Es decir, todos los españoles tenemos derecho a todos los medicamentos allí donde nos encontremos. No se trata de quejarse, porque nuestra misión no es quejarnos, pero sí afrontar la realidad.

Antonio Mingorance: "Con los gastos al alza y menor margen, tenemos que seguir haciendo lo mismo" / Juan Carlos Vázquez

P.En este contexto, durante el primer cuarto de este siglo que ahora vamos a cumplir, ha habido una gran concentración de este sector cooperativo de distribución farmacéutico. ¿Qué papel está jugando Bidafarma? ¿Qué cuota tiene actualmente?

R.Bidafarma tengo que decir que ha sido la mayor fusión que se ha producido en España, y quizás en Europa, de cooperativas de distribución farmacéutica. Hicimos una fusión de 13 cooperativas a la vez. Esto es inédito. Tuvimos que hacer el mismo día las asambleas y aprobar todo simultáneamente. Ha sido un papel de catalizador, también un poco para animar a que otras empresas pudieran hacer lo mismo, que creo que es necesario, El año que viene esta fusión cumplirá ya 10 años, o sea, que estamos consolidados. Hemos hecho una transformación total de la distribución farmacéutica. Hemos conseguido modernizar todos nuestros almacenes, todas las plataformas logísticas. Estamos prácticamente en todas las regiones donde están las cooperativas que están fusionadas. Nuestra intención para hacer esto nunca ha sido tratar de ser agresivos ni tener crecimiento que no es lógico. Nuestra intención es servir a nuestros socios, que son las farmacias, para que estas puedan servir a la sociedad, que es a quien nos debemos.

P.Esta semana se ha anunciado un nuevo sistema en el que los farmacéuticos van a jugar un papel nuevo y fundamental para intentar que se agilice ciertos servicios que presta la sanidad pública. En concreto, poder hacer la renovación de tratamientos crónicos, ¿no?

R.Es cierto que el consejero anunció esto, pero no es que el farmacéutico haga la renovación del tratamiento. La renovación del tratamiento corresponde siempre al médico, que es el que tiene que dar el visto bueno de la renovación de las personas.

P.Pero sí hace el trámite, ¿no?

R.Le explico. Es cierto que gracias a la disponibilidad del Consejo Andaluz y de todos los farmacéuticos, y también al grado de saber oír de la Consejería y de este consejero en especial, un proyecto que teníamos que se estaba desarrollando, que iba mucho más lento, pues el consejero ha decidido que es el momento de ponerlo en marcha y acelerarlo. Yo creo que es un acierto, y le voy a explicar por qué. Una persona va a una farmacia con un tratamiento, con patologías crónicas, que es un porcentaje bastante importante en nuestra sociedad, y entonces puede que el tratamiento se haya agotado. A partir de ahora, puede solicitar en la farmacia la renovación del tratamiento. Se va a establecer una vía de comunicación entre farmacia y médico para que este, que es el que tiene que autorizar esta renovación del tratamiento, dé el visto bueno e indique a la farmacia mediante la Receta XXI y mediante un programa que se va a habilitar, que la renovación es correcta y dice qué medicamentos se le renuevan a ese paciente. Esto evita, lo más importante, molestias al paciente de tener que desplazarse a los centros de salud a solicitar los medicamentos. Segundo, quita presión asistencial. Un 30% de todas las personas que van a los centros de salud y piden cita para el médico, es para renovación de tratamiento. Si se deja ese hueco para otras personas que puedan ser atendidas, todos estaremos de acuerdo que se está beneficiando a los pacientes, se está beneficiando a la sociedad que es a quien nos debemos, y se está beneficiando también la administración, en definitiva, nuestra sanidad. Así que quiero felicitar al consejero por haber decidido acelerar esta apuesta.

P.Para que lo entienda el lector, eso va a acelerar también el trámite de renovar el medicamento, es decir, ¿con una sola visita a la farmacia o va a tener que hacer una segunda para recogerlo?

R.Le voy a explicar. Cuando usted va con un tratamiento a la farmacia, ya la farmacia va a aparecer y se sabe que ese tratamiento se está agotando, puede decir: “Mire, ¿me puede usted solicitar la renovación de mi tratamiento?”. Entonces, la farmacia le mandará un mensaje al médico. El farmacéutico se comunica con el médico, el médico le da el OK a esa renovación, y cuando usted vuelva a ir a la farmacia por su tratamiento, podrá recogerlo con toda normalidad porque el médico lo habrá renovado. En definitiva, es un avance que, si entre todos —médicos, enfermeros, farmacéuticos, pacientes y la Administración— somos capaces de llevarlo a cabo, le puedo decir que es quizás de los avances más importantes en prestación farmacéutica que se puede haber conseguido en este país en los últimos años.

P.Y decía que el proyecto lo iban a ensayar ustedes y se ha acelerado, ¿no?

R.Estaba previsto para pilotar. Lo que pasa que el consejero lo ha impulsado en el último mes y medio. Ha decidido que esto habría que ponerlo en marcha. Y nos hemos puesto manos a la obra. El pilotaje se empieza el 17 de diciembre en un pueblo de Córdoba, concretamente en las farmacias de Cabra. A partir de ahí se pretende que en febrero se pueda poner ya el programa para poder hacer esto en todas las farmacias andaluzas, y, a partir de ahí, en un mes o cosa así, estará a disposición de todos los ciudadanos de Andalucía. Y digo más, dentro de un año la intención es que cualquier farmacia de España, cuando vaya un paciente con su tarjeta sanitaria de Andalucía, también pueda interoperar con este sistema.

P.O sea, que llegará el momento en que aunque tú estés de viaje, una farmacia en Pamplona te dé tu tratamiento.

R.Sí, porque esa farmacia se podrá comunicar con el sistema andaluz.

Antonio Mingorance: "Bidafarma ha hecho de catalizador de otras concentraciones del sector" / Juan Carlos Vázquez

P.Ello es posible porque el sector de la distribución farmacéutica y los farmacéuticos en particular en sus propias oficinas de despacho de medicamentos han hecho un esfuerzo para la digitalización muy importante en los últimos años, ¿no?

R.Tengo que decir que la Receta XXI, que es lo que permite todo esto, se instaló en Andalucía en el año 2000. Fuimos la primera comunidad del mundo donde se puso la receta electrónica, la Receta XXI. Se hizo un esfuerzo porque la Receta XXI y todos los esfuerzos económicos para instalarla se hicieron desde los colegiados en su farmacia. La administración colaboró muchísimo en la parte de dar el software. Durante estos 25 años se ha ido desarrollando una serie de aplicaciones importantísimas. Y si culmina aquí en esto, yo creo que tenemos que felicitarnos todos los andaluces de que otra vez hemos dado un paso más hacia una prestación farmacéutica adaptada al siglo XXI.

P.¿Cómo ha cambiado la demanda del paciente cuando ahora acude a una farmacia?

R.Cada vez tenemos pacientes con mayor cronicidad porque vivimos más, afortunadamente. Y cada vez el terapéutico disponible es mucho mayor. El paciente demanda cada vez más información, más servicios, más consejos también, y no solamente una dispensación de medicamentos. Muchas veces piden consejos hasta incluso sobre asuntos personales en estos tiempos. Estamos hablando de temas de la soledad no deseada, donde se está colaborando con la administración, con la Consejería de Igualdad aquí en Andalucía en eso; temas de violencia de género y todo tipo de ayuda que se pueda hacer. Tenga en cuenta que cada vez tendemos todos a autocuidarnos más, a vivir mejor. Hay mayores exigencias de los pacientes por parte de demanda de salud, de autocuidado y de calidad.

P.Decía usted en su respuesta a la primera pregunta de cómo está el sector de la distribución, que son un sector fuertemente regulado, pero al mismo tiempo eso hace que también sean exclusivistas en la dispensación de medicamentos, ¿no?

R.La oficina de farmacia está regulada por un interés social. No se regula por el interés de los farmacéuticos, se regula por el interés de la sociedad, nos interesa a todos. Nosotros tenemos un sistema sanitario universal. Es cierto que se puede hacer de otra forma, se puede hacer privado, pero yo ya le puedo decir una cosa: nosotros tenemos un modelo que permite que todos los ciudadanos, independientemente de dónde estén en este país, el más alejado de Sevilla, el más alejado de Madrid, el más alejado de Bilbao, tengan el medicamento en las mismas condiciones que el que vive en el centro de una de esas capitales. Cualquier pueblo más pequeño de España tiene acceso al medicamento el ciudadano español que viva en igualdad de condiciones, puesto que la prestación farmacéutica es uno de los servicios sanitarios que más equidad y cohesión social aporta. Si queremos otra cosa, bueno, pues será, pero ¿se puede imaginar usted algunas empresas, sociedades anónimas privadas legítimas, que vayan a pérdida a llevar un medicamento a un pueblecito en la Sierra?

P.Eso supone un esfuerzo logístico y un coste económico.

R.Hay un modelo solidario que está montado entre distribución y farmacia. La distribución, en la que los farmacéuticos son los cooperativistas, lleva medicamentos a todas las farmacias en igualdad de condiciones. No es lo mismo llevarle un medicamento aquí a usted desde el Polígono del pino, que está en el almacén de Bidafarma, a una farmacia de aquí, y que usted vaya y lo recoja, que llevarlo desde el mismo lugar al último pueblo de Andalucía. Eso no es igual y comprenderá que no vale igual. Y no es lo mismo suministrar una farmacia donde vaya una furgoneta con muchas cubetas, que suministrar una farmacia donde va a un pueblecito pequeño con tres envases. Eso es un modelo solidario. Permite que solidariamente todas las farmacias pongan todos los medicamentos a nuestro alcance. Eso fue el germen de lo que hizo crear las cooperativas farmacéuticas en España, que la primera se creó creo que en 1929 en Barcelona, la segunda en Sevilla y la tercera en Granada. Si no tuviésemos el modelo de farmacia que tenemos, la prestación farmacéutica que prestamos no sería posible así en nuestro país. Yo creo que es un modelo de éxito. Las cooperativas llevan ya un siglo de existencia. Nosotros, de las cooperativas que nos fusionamos en Bidafarma, si sumásemos la existencia de todas, entre las 13 pasamos los mil y pico años de existencia. La farmacia es un modelo de éxito, puesto que la administración y las autoridades sanitarias han decidido regular por un interés social. Es decir, hay un bien social, y entonces se regula para tener ese bien social. Además, yo creo que el grado de aceptación de toda la población en nuestro país no se puede poner parangón. Cada persona tiene una farmacia a 250 metros. Y ahora que tanto se habla de la España vaciada y de esos pueblos que están aislados, dígame qué queda además de la farmacia en el pueblo. Queda el farmacéutico, que yo creo que es donde también encuentra refugio muchas de estas pocas personas que existen en estos pequeños pueblos.

P.¿Se han mantenido en estos 10 años esas 13 cooperativas? ¿Qué volumen de facturación tiene el grupo ahora mismo?

R.Sí. Ahora se ha incorporado al Grupo Bidafarma León. El grupo está compuesto por Bidafarma, Gran Canaria, Tenerife y ahora se acaba de incorporar León. Somos un grupo importante en España. Y con León somos ya el primer Grupo de España. El grupo puede rondar aproximadamente los 4.000 millones de euros. Este año creo que acabará en esas cifras o las superará. Bidafarma acabará este año en los 3.300 o 3.400 millones.

P.Y en su gestión hacen un fuerte aprovisionamiento todos los años porque como tienen un fin social. Así que su beneficio neto es bastante bajo por este motivo.

R.Sí. Nosotros todo lo que generamos de beneficio lo reinvertimos en los almacenes, en la formación del personal, en ayudar a los socios y en ser cada vez mejores. Por ejemplo, aquí en Sevilla tenemos un almacén que ya estaba saturado. Ahora vamos a abrir un almacén en Camas para el próximo año que nos permitirá ya descongestionar este almacén del Polígono El Pino. Pero además nos va a permitir garantizar que ante un evento que pase en cualquiera de los almacenes de Andalucía, podamos suministrar toda la comunidad sin problema. Nosotros en Andalucía tenemos un 70% de cuota. Eso es bastante.

P.En el resto de España, ¿en qué cuota están?

R.Nosotros tenemos en Madrid, donde estamos recién llegados, puesto que somos jóvenes y sólo tenemos 10 años de existencia, en orno al 20% de cuota Pero somos los primeros en Galicia, en Extremadura, en Ciudad Real. Creo que Castilla y León también. En definitiva, para nosotros lo importante no es ser los primeros, sino ser los más eficientes y los que nos sintamos más cercanos a la farmacia.

P.El grupo también decidió apostar por dar servicios.

R.Estar en Bidafarma y en el grupo significa tener el mismo pensamiento que tenemos nosotros. Somos una cooperativa absolutamente democrática donde un socio es un voto. Cualquier farmacéutico tiene los mismos derechos, independientemente del volumen de su farmacia e independientemente de cuándo se haya dado de alta la cooperativa. Tenemos un patrón de honestidad, de lealtad, que tenemos que cumplir. Para integrarse en nuestro grupo tienen que tener el fin social, que como ya le digo es el servicio, que no es el económico. Aunque es verdad que para poder dar ese fin social hay que generar dinero. Nuestros beneficios todo lo reinvertimos. En almacenes hemos gastado en los últimos 5 años aproximadamente ciento y pico millones de euros, 130 o 140 millones de euros, una cantidad importante.

P.Este de Camas, ¿cuánto va a costar?

R.Este de Camas supone una inversión de casi 30 millones de euros. Va a ser muy moderno, con una capacidad importante. Y como es el último, es el más moderno de los que tiene Bidafarma. También hemos hecho una cosa importante en Bidafarma que nos lo ha permitido la fusión, que es tener nuestro propio equipo de ingeniería. Somos capaces ya también de montar determinados almacenes y esto nos hace ya no depender de nadie para poder montar un almacén. Además, lo estamos montando con tecnología española. En el mundo hay dos casas que hacen robots o tecnología para la distribución farmacéutica, SSI Schaefer y Knapp, y todo el mundo depende de ellos. Nosotros hemos puesto nuestro equipo de ingenieros y cada vez hay más almacenes que tienen mucha tecnología diseñada por Bidafarma.

P.En estos 10 años de existencia de Bidafarma, ¿cómo se ha multiplicado esta oferta de almacenes para llegar cada vez a más farmacias y ser más cercanos?

R.Nosotros no solamente hemos abierto cuatro o cinco nuevos almacenes, sino que además que hemos mejorado y actualizado muchos de los que había. Tenemos un alto nivel de robotización. Tenemos prácticamente un noventa y tantos por ciento de robotización en todos los almacenes, puesto que nosotros no tenemos cuotas pequeñas en ninguna provincia. Tenemos muchas cuotas grandes en todos los sitios donde estamos. Por ejemplo, en Sevilla el 73%, en Granada el 75%, en Cádiz el 78%, en Ciudad Real el 80%. Lo que más nos ha sorprendido y una de las cosas que más satisfechos nos hace a todo el Consejo Rector de Bidafarma, es que después de haber hecho una fusión donde se dice que se pierde cercanía, se pierde proximidad, hemos conseguido mantenerla. Hemos dado una estructura de organización un poco particular. Hemos creado unos consejos territoriales donde hay un responsable territorial que es el que está cerca de esas farmacias, de esa zona, y nos ha permitido no perder nuestra identidad en ninguno de los sitios. Esto ha hecho que todos los socios, en lugar de retirarse, cada vez tenemos más socios y cada vez tenemos más aceptación.

P.Ha dicho antes que era un modelo de éxito. ¿Se han planteado la internacionalización?

R.En una cooperativa de nuestro estilo no procede hacer aventuras fuera de nuestro país. Esta cooperativa está pensada para servir a la farmacia española, con la regulación española. No quiere decir que si nos piden ayuda, como nos han pedido en otros países, que les ayudemos a ver cómo pueden hacer algo parecido a lo nuestro, que lo hagamos. Pero en el ADN de Bidafarma no hay ningún propósito de salirnos de nuestra frontera porque no sería lógico, no es razonable. Esta cooperativa está para los socios que la forman y para nuestro país, con nuestra regulación, con nuestra farmacia, porque todos somos farmacéuticos y no tendría sentido.

P.Bidafarma hace un esfuerzo que en muchos despachos de farmacia hay más de un turno de reparto de medicamento, por remoto que sea.

R.Sí, en todos los despachos de farmacia hay como mínimo dos veces al día, por remoto que sea, sí. Y en algunas, a veces hay tres y cuatro. Y por ejemplo, también hay uno de urgencia. Si usted necesita una urgencia y una farmacia no tiene medicamentos en ese momento, y se necesita eso urgente, en media hora puede estar con un servicio especial.

P.¿Esa es una de las razones por las que cree que cada vez más farmacéuticos optan por asociar su despacho de farmacia a Bidafarma?

R.Algo habremos hecho bien, ¿no? Después de una fusión, con lo complicado que ha sido, porque nos cogió el COVID justo en medio de la integración informática, imagínese. Y creo que eso, al revés, en lugar de quitarnos impulso nos dio mucho más, puesto que nos pusimos a disposición de la Administración en todos los territorios donde estamos. En Andalucía fuimos capaces en una semana de preparar todo para poder distribuir las vacunas de COVID en toda Andalucía para que se pudiesen vacunar todos los ciudadanos andaluces. El modelo de vacunación en Andalucía fue un éxito. Los farmacéuticos andaluces, que son propietarios de Bidafarma, colaboraron bastante en que esto fuese así, puesto que con nuestros medios, sin cobrar nada, por un tema social, por colaborar con la sociedad, hicimos la distribución de las vacunas del COVID. Distribuimos 28 millones de vacunas. En Extremadura también contribuimos, en Galicia en otros aspectos hemos contribuido. Aquí en Andalucía, el entonces consejero, Jesús Aguirre, entendió que era necesario, y en una semana fuimos capaces de montar todo el dispositivo y toda la logística para hacerlo llegar. Esto nos diferencia de cualquier otro modelo, porque nosotros siempre estamos aquí. Eso es muy importante.

P.La oposición en Andalucía le achaca al Gobierno actual que eliminara la compra centralizada de medicamentos. ¿Cómo cree que eso influye? No ha cambiado tanto el acceso al medicamento ni se ha multiplicado tanto el gasto farmacéutico, ¿no?

R.Nosotros creemos que no. Tras la eliminación de las subastas de medicamentos, los datos están ahí y son fríos. Yo no voy a cuestionar esos datos. Si nos vamos ahora mismo a los datos del Ministerio, Andalucía está por debajo de la media en el gasto farmacéutico a nivel nacional. Algo se habrá hecho bien, ¿no? Si estás por debajo de la media y se critica que se ha eliminado, eso es un debate estéril. Son matemáticas. Nosotros hemos estado casi por abajo, el segundo, tercero, y quizás algunas veces los primeros en menos gasto farmacéutico de España. Y ya estamos mucho más por debajo de la media. O sea que estaba demostrado que aquello no era necesario. Al revés, lo único que hacía esto era agravar a los ciudadanos andaluces respecto al resto de los ciudadanos españoles. ¿Por qué en el resto de España no estaba si era tan bueno? Yo creo que no tiene sentido.