"EL día de la Deuda” es aquel a partir del cual los ingresos tributarios no cubren el gasto público y el país empieza a financiarse a crédito, endeudándose. En el día de ayer, 9 de diciembre, España entró en el “día de la deuda”. A partir de hoy todo el gasto público en el que incurra el Gobierno se financiará con deuda. El déficit previsto para final de año es de 47.000 millones de euros. La mayor parte de este déficit es de la Administración Central y la Seguridad Social (pensiones). En tan solo dos décadas el endeudamiento por habitante se ha triplicado hasta alcanzar los 33 mil euros. En dos décadas la deuda pública española se ha situado entre las más altas de la UE: del 45,3% del PIB en 2004 al 101,8% del PIB en 2024. Actualmente el pago de intereses por la deuda alcanza el 2,4% del PIB.

El pago de intereses supera el gasto que hace el gobierno en mantener el orden público y la seguridad. Estamos ante un Déficit estructural, que prevalece incluso en épocas de gran crecimiento del PIB, y que supone un gasto superior al 50% del presupuesto de educación. Un gasto en intereses que va en detrimento de otras políticas esenciales para el bienestar: sanidad, educación, seguridad.

Y lo peor es que no es un problema de insuficientes ingresos tributarios. La presión fiscal está en máximos históricos: ha pasado del 34,7% del PIB en 2004 al 37% en los últimos años. En el periodo 2018-2025 ha habido 97 subidas de impuestos y cotizaciones. A esto hay que añadir que en este periodo no se ha deflactado la escala del IRPF, ajustándolo con la inflación. La conclusión es que el crecimiento de la deuda no es consecuencia de una falta de ingresos tributarios, si no de un gasto publico desbordado.

Uno de los factores más importantes de este endeudamiento es el déficit de la seguridad social, como consecuencia de la insostenibilidad del sistema de pensiones.

En 2024 el déficit en el sistema de pensiones fue del 0,54% del PIB. El Gobierno transfirió 45.000 millones de euros, ante la insuficiencia del fondo de reserva de pensiones. En las ultima décadas el gobierno ha transferido más de 400.000 millones de euros para mantener el sistema, con cargo a deuda. Uno de cada cuatro euros gastados en pensiones se financia con deuda. El fondo de reserva que llegó a tener 66.000 millones de euros hoy está agotado. El sistema de pensiones está en rojo y si no se adoptan medidas la situación se agravará en las próximas décadas.