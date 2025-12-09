BKL acelera su expansión con un pedido de 2.170 triciclos eléctricos para el servicio postal de Francia por 6,8 millones

La compañía BKL, especializada en el diseño y fabricación de triciclos eléctricos, acaba de recibir un espaldarazo a su negocio internacional con el que, hasta ahora, es el pedido de mayor volumen de su historia. En concreto, la firma con sede en la localidad de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) fabricará 2.170 vehículos para el servicio postal de Francia (La Poste), gracias a una joint venture con la empresa gala Re-Cycles, que ha sido adjudicataria de la licitación convocada por la entidad estatal francesa.

El contrato suma un importe total de 17 millones de euros, de los que 6,8 millones corresponden a la producción de los vehículos a cargo de la firma sevillana, que ha realizado tanto el diseño como el desarrollo tecnológico de los triciclos, según explican a este diario Víctor Puig y Juan Carlos Gutiérrez, socios de BKL, que con este proyecto va a dar un salto cualitativo a nivel exterior y en su volumen de ventas, que se sitúa en estos momentos en torno a los 1,3 millones de euros.

La alianza con Re-Cycles para estos triciclos con asistencia eléctrica al pedaleo –denominados EPAC por sus siglas en inglés (Electric Power Assistant Cycle)– tiene una duración de tres años, prorrogable a dos más, y supondrá la fabricación de dos tipos de vehículos que darán servicio al reparto de paquetería de La Poste en 80 ciudades. En este sentido, se producirán 770 unidades de un modelo large, con una capacidad de carga de 1.500 litros; y otras 1.400 tipo compact con una caja de 750 litros.

“Los requerimientos han sido extremos, como que el vehículo pueda ascender una pendiente del 16% con una carga de 400 kilos, y no había tecnología en el mercado, por lo que hemos estado trabajando en la ingeniería y hemos dado un salto de calidad de tres años”, señala Víctor Puig, al tiempo que valora la proyección que supondrá este pedido. “La Poste es un referente mundial y que haya seleccionado nuestro triciclo va a crear muchísimas oportunidades para otros mercados”, apunta el también CEO.

Primeras entregas

Las primeras 50 unidades saldrán de la planta de BKL hacia el país vecino en marzo de 2026 y en julio arrancarán las entregas recurrentes a demanda de las necesidades de las oficinas de La Poste. Los triciclos se enviarán ensamblados al 70% con las piezas fabricadas en Sevilla (bastidor, transmisión o sistema de frenos, entre otros), mientras que del 30% restante (horquilla delantera, batería o módulo de carga), además del servicio de calidad y posventa, se encargará Re-Cycles.

La compañía sevillana ya ha acometido la ampliación de sus instalaciones hasta los 1.200 metros cuadrados de superficie para poder afrontar el pedido con Francia, mientras que va a aumentar la plantilla en unas cinco personas, situándola en 16 empleados, lo que le permitirá alcanzar una capacidad de producción de 1.000 vehículos anuales. “De momento, hemos hecho unas previsiones de crecimiento conservadoras porque el proyecto es muy escalable”, precisa Juan Carlos Gutiérrez.

Uno de los vehículos de reparto de última milla diseñados y fabricados por BKL. / M. G.

Lipasam, el origen

La empresa nació por casualidad en 2013 de la mano de Víctor Puig y de su amigo David Jiménez a raíz de una licitación convocada por la empresa municipal Lipasam, que por aquel tiempo estaba buscando un triciclo para los servicios de limpieza de la ciudad de Sevilla. “Les preparamos unas muestras, tuvimos que constituir una empresa porque no había nada. Sacaron a concurso 100 vehículos, lo ganamos y en cuatro meses fabricamos y entregamos el producto”, recuerda el propio Puig.

“En 2017 trabajaba en BKL, pero también para una multinacional alemana especializada en plantas termosolares y fue cuando decidí dedicarme al 100%”, explica este ingeniero técnico industrial mecánico. Para respaldar el desarrollo empresarial, dio entrada entonces a Juan Carlos Gutiérrez, primero como gestor y luego como socio de la firma, donde cuenta con el 40% del capital, aunque la mayoría –el 60%– la ostenta Puig, tras adquirir la participación del otro cofundador.

Presencia exterior

Desde su creación, la compañía ha sido adjudicataria de todas las licitaciones de Lipasam compitiendo con firmas tanto nacionales como internacionales y, a día de hoy, toda la flota de triciclos de limpieza viaria de la entidad municipal –425 vehículos– llevan el sello de la compañía, que también ha desplegado unidades en países como Italia, Portugal, Marruecos, Finlandia, Croacia, Chile, El Salvador y Uruguay, al tiempo que prepara su desembarco en Alemania, Costa Rica o Catar.

Con un portafolio de once productos distintos, el grueso del negocio de BKL se sustenta en la actualidad en los vehículos destinados a servicios de limpieza y de reparto de última milla, si bien la empresa cuenta también con una gama de movilidad personal con bicicletas y triciclos para uso familiar. Entre sus clientes, además de Lipasam y otros organismos públicos locales, figuran gigantes como SEUR, UPS, Nacex, DHL, Urbaser, FCC, Heineken, OHL, PreZero, MRV o 2AB.

“Nosotros a lo que nos hemos enfocado durante todos estos años ha sido a escuchar a mucha gente para entender qué es lo que necesitan y, con nuestras capacidades de diseño y fabricación, ir creando muchos prototipos y nuevos vehículos”, señala Víctor Puig, mientras que Juan Carlos Gutiérrez concluye que “el valor de lo que hacemos es saber cómo hay que hacer un triciclo y los componentes que necesita porque a nivel mundial apenas habrá una decena de fabricantes especializados”.