Sonora Intelligence: "La IA elimina tareas repetitivas, no empleos"

"La inteligencia artificial no elimina puestos de trabajo; elimina tareas repetitivas". No es una consigna, sino la convicción con la que trabaja Sonora Intelligence, la startup sevillana que está desarrollando uno de los sistemas de IA conversacional más avanzados creados en Andalucía.

Desde su sede en La Rinconada, Alejandro Guerrero, Pablo Chiquero y Francisco Carnicer han construido una plataforma capaz de emitir y recibir llamadas, gestionar chats y automatizar procesos completos para compañías que dependen de la comunicación constante con sus clientes.

Su propuesta combina tecnología propia, flexibilidad y un objetivo claro: demostrar que la automatización bien aplicada no desplaza a las personas, sino que libera tiempo para tareas de mayor valor.

Fundada por un equipo de desarrolladores con experiencia previa en proyectos digitales, la compañía se ha posicionado en apenas un año como un aliado natural para centros de llamadas y empresas con alto volumen de contacto telefónico. Durante la entrevista concedida a El Conciso explican que la clave está en la capacidad de adaptación: "Cada cliente tiene su propio funcionamiento", señalan. Por eso, antes de poner en marcha cualquier solución, realizan un análisis técnico para ajustar la herramienta a los procesos existentes.

Entre los elementos diferenciales de su tecnología destaca un sistema interno capaz de detectar qué motor de IA debe activarse en cada instante de la conversación. La plataforma exige automáticamente el modelo más adecuado según la necesidad: cálculos, explicaciones detalladas, improvisación o recuperación de datos. Este enfoque modular permite que las respuestas sean más precisas y naturales, evitando comunes en automatizaciones más rígidas.

Toda la infraestructura se despliega sobre servicios en la nube de Amazon Web Services, lo que facilita la escalabilidad y garantiza estabilidad. En materia legal, la startup asegura cumplir con los requisitos vigentes: informa al usuario de que está interactuando con un agente de IA, avisa sobre la posible grabación de la llamada y opera únicamente con bases de datos proporcionadas por el cliente.

Crecimiento orgánico

Aunque la mayoría de sus proyectos proceden de Sevilla, Sonora Intelligence ya trabaja con empresas de Madrid, Valencia u Oviedo, y otras zonas del territorio nacional, consolidando una presencia que desmonta la idea de que emprender desde Andalucía supone una desventaja competitiva. Reconocen que ubicarse en grandes nodos tecnológicos podría aumentar su visibilidad, pero subrayan que el crecimiento está llegando igualmente gracias a una estrategia de marketing bien enfocada.

Actualmente, el equipo está formado por cinco personas, con previsión de ampliar plantilla a medida que aumenta la demanda. Aun así, insisten en que su modelo no requiere crecer a gran escala: parte del desarrollo interno se centra en crear herramientas basadas en IA que agilizan tareas recurrentes como la documentación, los entrenamientos o el seguimiento comercial. Eso les permite trabajar con eficacia, mantener costes ajustados y concentrar esfuerzos en la calidad del servicio. Un dato lo resume bien: en su primer año de actividad no han perdido ni un solo cliente.

Para implementar cada proyecto aplican una metodología progresiva basada en un MVP, siglas en inglés de producto mínimo viable, con el que el cliente puede probar la herramienta en un entorno real. A partir de ahí añaden capas de funcionalidades según evoluciona la colaboración. "Buscamos un encaje real con cada empresa", resumen.

Sonora Intelligence representa hoy una muestra sólida de la nueva oleada tecnológica andaluza: innovación desde Sevilla, vocación de servicio y una visión clara del papel de la inteligencia artificial en el futuro del trabajo. Un proyecto que no solo automatiza conversaciones, sino que ayuda a reconfigurar cómo se entiende la productividad en las empresas.