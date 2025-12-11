Málaga, Sevilla y Granada son las únicas provincias andaluzas que crecerán por encima del 3% en 2025

Málaga continuará siendo en 2025 el motor de la economía andaluza, con un crecimiento de su Producto Interior Bruto (PIB) del 3,7%, superior a la media andaluza (3%) y a la española (2,6%).

Esta es una de las conclusiones del último número del informe Previsiones Económicas de Andalucía, que elabora el servicio de estudios de Unicaja, Analistas Económicos de Andalucía. A diferencia de otros estudios, éste recoge la evolución económica por provincias.

Tras Málaga se situarían en lo alto del ranking Granada (3,4%) y Sevilla (3,2%). Son las únicas tres provincias que estarían por encima de la media este año. El resto crecerían por debajo: Almería (2,9%), Jaén (2,6%), Huelva y Cádiz (ambas con el 2,5%) y Córdoba (2,3%). La diferencia entre la que más avanza y la que menos es de 1,4 puntos porcentuales, lo que indica que la evolución del PIB en las provincias andaluzas se produce a varias velocidades.

Todos los crecimientos provinciales en 2025 serán menores que en 2024, debido sobre todo a la ralentización del impulso de la demanda interna, aunque todavía serán bastante robustos.

Solo cuatro provincias avanzan por encima del 3% en el segundo trimestre

Analistas Económicos repasa, por otro lado, la evolución de las provincias andaluzas en la primera mitad de 2025. En términos interanuales, en el segundo trimestre Málaga es la que ha tenido más dinamismo (4%), seguida de Granada, Sevilla y Almería, con avances superiores a la media andaluza del 3,4%. En las demás provincias el aumento se situaría por debajo del 3%. Unicaja indica que, respecto al primer trimestre del año, “el crecimiento de la producción habría experimentado una suave desaceleración con relación al primer trimestre en varias provincias andaluzas, con la excepción de Cádiz, donde el crecimiento se habría intensificado, y Granada y Huelva, donde ha sido similar”.

En cuanto al empleo, durante el segundo trimestre de 2025 el número de ocupados ha crecido en todas las provincias andaluzas en términos interanuales, con mayor dinamismo en Huelva (5,9%), Jaén (3,0%) y Málaga (2,6%). En el resto los avances han oscilado entre el 1,9% de Cádiz, similar a la media regional, y el 0,5% de Sevilla.

Granada y Cádiz, las que tienen más desempleo

En el segundo trimestre las tasas de paro más elevadas se han registrado en Granada y Cádiz, en torno al 18% en ambos casos. También están por encima del promedio regional (14,9%) en Córdoba y Jaén. En relación al mismo periodo del año anterior, la tasa de paro únicamente se ha incrementado en Málaga (0,6 puntos), presumiblemente por el aumento de la demanda, aunque esta es una de las provincias con menos desempleo (13,2%), solo con Huelva con un nivel más bajo (9,9%).

Los descensos más acusados se dan en Jaén (-4,9 puntos) y Granada (-3,2 puntos porcentuales), aunque en ambos casos las tasas son altas (16,4% y 18,1%, respectivamente).

Andalucía: se revisa 0,5 puntos porcentuales al alza el crecimiento, hasta el 3%

En lo que respecta al conjunto de la región, el crecimiento del 3% es 0,5 puntos superior al que se preveía hace seis meses y en la línea de las revisiones de otros institutos económicos. Esto obedece, según Analistas Económicos de Andalucía, a un mayor avance del PIB en la primera mitad de año de lo que se había estimado, algo sustentado en la favorable trayectoria del empleo y en la consiguiente alza del consumo privado.

Unicaja avisa de que, en todo caso, ya se detecta una moderación de este impulso, algo que tiene que ver, entre otras cosas, con un “incremento más moderado de la demanda turística”.

Para 2026, indica Analistas Económicos, el crecimiento podría reducirse hasta el 2%, una tasa muy similar a la de España y también parecida a la calculada hace seis meses. A diferencia de otros organismos, el banco andaluz no revisa al alza las previsiones del año que viene. Según Analistas Económicos “el crecimiento se ralentizará en los próximos trimestres en un contexto marcado por las tensiones comerciales, que continúan siendo una de las principales fuentes de riesgo para el crecimiento, sin olvidar las tensiones geopolíticas o el débil crecimiento de las principales economías de la zona del euro”.

El paro, en el 14% de media en 2026

En lo que se refiere al mercado de trabajo, se estima que el número de ocupados crecerá en la región un 2,3% en el promedio de 2025, hasta los 3.540.300, con un crecimiento generalizado por sectores, más intenso en los servicios.

La cifra de parados se reducirá 1,5 puntos porcentuales este año, hasta el 15% con una población activa creciendo a un ritmo algo superior al del año pasado.

Para 2026, se prevé un aumento del empleo del 1,4% y un descenso de un punto porcentual en la tasa de paro, hasta el 14% (en torno al 10% en España).