La pesca andaluza se vuelve a jugar su supervivencia en Bruselas

Que un ministro tan poco dado a los titulares como Luis Planas diga que la propuesta pesquera de la Comisión Europea para el Mediterráneo es “de otro planeta” dice mucho. El sector andaluz, y particularmente el de Málaga, Granada y Almería, se juega en dos días –ayer jueves y hoy viernes-- no su futuro, sino su supervivencia.

Bruselas, en concreto el comisario de Pesca, Costas Kadis, plantea recortar a 9,6 días de media los días de faena en 2026, lo que significaría el fin de los 115 buques de arrastre andaluces que operan en este mar, la mayoría en Almería (36), Velez-Málaga (22), Motril (13) y Fuengirola (11) y con 450 empleos directos y 32 millones de facturación, según datos facilitados por la Consejería de Agricultura. El recorte es, teóricamente, de un 64,4% respecto a los 27 días asignados en 2024. Pero, en la práctica, es del 93,2%, de 143 a los mencionados 9,6, es decir, 133 días menos. La razón es que en 2024 los barcos del Mediterráneo aplicaron medidas para elevar los 27 días iniciales como la colocación de mallas (algo obligatorio para el 100%) y puertas voladoras para reducir el impacto del arrastre, esto último puesto en marcha ya por el 40% de la flota y a punto de llegar a otro 30%. El resultado es que se alcanzaron los 130 días de pesca en total, a los que hay que añadir 13 más adicionales fruto de una reciente negociación entre el Gobierno y la UE, con el objetivo de asegurar el abastecimiento para el consumo en Navidad.

La cigala, la excusa del recorte

La Justificación de Bruselas para la nueva vuelta de tuerca en 2026, según las fuentes del sector consultadas, es la cigala. Aseguran que en un informe de 1.000 páginas el Grupo de Trabajo de Expertos Científicos de la UE (Stefc, por sus siglas en inglés) concluye que las especies de la zona -sobre todo salmonete, merluza, gamba roja, y gamba blanca- se están recuperado satisfactoriamente y que, en el caso de la gamba roja, incluso se ha alcanzado el rendimiento máximo sostenible (pese a ello, la CE propone una leve reducción del Total Ademisible de Capturas). También, dicen, se ha alcanzado una biomasa óptima, es decir, un número de alevines y reproductores satisfactorio.

Pero la cigala sí que está reduciendo su número significativamente y Bruselas lo considera suficiente para el drástico recorte de días. “La de la cigala no es una pesca dirigida (no es el objetivo de las embarcaciones) y no está contemplada en el reglamento”, señala el almeriense José María Gallart, presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras. “Es una especie con un alto nivel de supervivencia, se puede pescar (junto a otras especies), y devolverla al mar”, afirma por su lado Manuel Fernández, presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores y patrón en Punta Umbría.

Una negociación muy dura

La negociación -en la que entran en juego muchos factores, ya que se decide todo a nivel europeo- va a ser muy dura y se prevé que no haya resultado hasta la madrugada del viernes al sábado. Ya se habla, incluso, de un posible aumento de los días de pesca a 70 si el sector aplica ciertas medidas. Pero en el sector no saben qué más pueden hacer para minimizar los descartes y el mismo Planas afirmaba este jueves que “el esfuerzo y la creatividad” no son infinitos. Incluso así, con este incremento, el sector pesquero afirma que no sería viable. “Eso son tres meses de trabajo, ¿qué empresa es capaz de sobrevivir trabajando tres meses”, señala Manuel Fernández, mientras que José María Gallart señala que en 2024 los arrastreros del Mediterráneo ya han tenido que estar hasta seis meses de veda. Las fuentes coinciden en que 130 días es el límite soportable; por debajo, ya no merece la pena seguir. El deseo sería llegar a los 180 días, pero saben que eso no se va a producir, tras seis años de recortes en los que se ha pasado de 220 a los mencionados 130, y sin que parezca haber fin.

El Golfo de Cádiz, más tranquilo pero con un posible recorte de la cigala

En el Golfo de Cádiz, con 75 barcos de cerco y Punta Umbría, Isla Cristina y Barbate como bases principales, la situación parece algo más tranquila, pero no se libran tampoco de los recortes. Al boquerón y a la sardina ibérica les espera un aumento de la cuota tras el informe favorable del comité de científicos del Atlántico, el ICES, pero se propone pasar de 33 a 15 toneladas de cigala, algo calificado como “irrisorio” por Manuel Fernández. El patrón cree que los barcos se desplazarán de la zonas más profundas -donde se pesca esta especie- a otras más superficiales, lo que perjudicará a este caladero, al competir por lo mismo más embarcaciones. También al abadejo, otra especie típica de la zona, le espera una reducción, aún por determinar.