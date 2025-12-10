Los trabajadores de Navantia se movilizan por el bloqueo del convenio que necesita el visto bueno de Hacienda

La plantilla de Navantia vuelve a movilizarse por el bloqueo del convenio, que después de dos meses desde la aprobación de los trabajadores de los distintos centros de trabajo nacionales -excepto Cartagena, donde rechazaron el acuerdo- sigue sin firmarse. La empresa ha explicado a los representantes sindicales que esperan a "que Hacienda dé el visto bueno para continuar", apunta Fernando Zazpe, presidente del comité en San Fernando.

La protesta de este miércoles es el primer aviso de unos trabajadores que apoyaron por mayoría el acuerdo entre la dirección y los sindicatos ante la demora en la firma del texto y con ello la aplicación de las mejoras conseguidas en una larga negociación, en la que hubo un primer pre acuerdo (que no convencía a CSIF, el sindicato mayoritario) que llegaron a rechazar las plantillas. Se han producido o están previstos a lo largo de la jornada paros de dos horas en cada factoría y centro de trabajo a nviel nacional, que en la Bahía de Cádiz han secundado los tres astilleros.

"Las medidas deben aplicarse lo antes posible, no esperar al año que viene. El objetivo el paro es presionar a la empresa, a la Administración, a SEPI y Hacienda para que firmemos cuanto antes", detalla Fernando Zazpe, que no ha descatado nuevas movilziaciones si no se rubrica el convenio a corto plazo. Tendrán que ir a un comité intercentro y definir las protestas que continuarán a esta primera advertencia.

Los sindicatos no aceptan las razones que da la compañía para el retraso, "no nos explicamos que Hacienda pregunte tantas cosas ahora sobre los números", cuando durante la negociación del convenio cada avance que se deba debía ser consultado a la Administración. "Supuestamente, todos los pasos pasaban previamente por las autorizaciones pertinentes de la Administración a la empresa para poder negociar", recuerda el presidente del comité isleño.

Para la representación sindical resulta una "situación paradógica" que se produzca este retraso cuando desde la propia dirección "nos ha vendido que el convenio era necesario para regularizar la situación, arreglar los problemas existentes, y poder así acometer con la mayor eficacia posible el trabajo que tienen los astilleros". Tras la aprobación en las urnas del texto acordado, Navantia agradeció la actitud de los comités y el apoyo de la plantilla por ser el acuerdo un elemento clave para afrontar con garantías los retos estratégicos, la carga de trabajo de los próximos años y la evolución tecnológica.

Esta dilatación implica que las medidas aprobadas tarden en aplicarse, lo que perjudica a los trabajadores, y especialmente a algunos colectivos. Sin querer entrar en detalles, el presidente del comité sí reconoció que los más mayores pueden ser de los más afectados, puesto que no se jubilarían en tiempo. Hay que recordar que el acuerdo contempla mecanismos de jubilación parcial con contrato relevo y desvinculaciones voluntarias, una herramienta que redunda en el relevo generacional y la incorporación de nuevos perfiles profesionales, según las explicaciones de la empresa.

Mejoras en materia de política salarial, clasificación profesional y condiciones de trabajo, con la homogeneización entre los distintos centros de estas condiciones, son algunos de los puntos recogidos en el texto aprobado el 16 de octubre por los empleados de Navantia que pasaron por las urnas. El 63,27% de quienes votaron ese día apoyaron el acuerdo, con voto favorable en todas las factorías y centros de trabajo, excepto en Cartagena, que precisamente no estaba previsto que se sumara en la jornada de este miércoles a los paros de dos horas.