Manuel Lao completa la venta de su 5,12% en Sacyr por 150,82 millones

El empresario almeriense Manuel Lao ha ejecutado la venta de su participación en Sacyr, equivalente al 5,12% del capital social, mediante una colocación acelerada dirigida exclusivamente a inversores cualificados. El bloque, formado por 40.763.153 acciones ordinarias, se ha adjudicado a un precio de 3,70 euros por título, lo que arroja un importe total de 150.823.666,10 euros, según la comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La operación, articulada bajo la modalidad accelerated bookbuild offering, ha contado con Citigroup Global Markets Europe AG (Citi) como coordinador global y colocador único. La liquidación está prevista para el 12 de diciembre de 2025, momento en el que Lao dejará de ostentar cualquier participación en la compañía. Sacyr no recibirá ingresos por esta transacción al tratarse de una venta de acciones existentes.

Descuento y reacción del mercado

El precio fijado en la colocación, 3,70 euros por acción, lo que supone un descuento del 6,6% respecto al cierre del martes (3,96 euros). Este ajuste responde a la práctica habitual en colocaciones aceleradas, que buscan garantizar la rápida ejecución y atraer demanda suficiente en un plazo muy corto. El descuento compensa el riesgo de absorción de un bloque significativo y asegura la distribución completa en un horizonte reducido.

Tras la operación, Sacyr cerró hoy a 3,72 euros, lo que implica una caída de 0,24 euros respecto al martes y una variación relativa del 5,96%. Aun así, el precio de mercado se mantiene por encima del nivel de colocación, lo que indica que la absorción del bloque se ha realizado sin presión extrema sobre la cotización y que el descuento aplicado cumplió su función para asegurar la ejecución.

La técnica del accelerated bookbuild se ha consolidado como herramienta para desinversiones rápidas y eficientes. Permite fijar el precio en pocas horas, sin necesidad de folleto, al dirigirse exclusivamente a inversores cualificados. El proceso se basa en la construcción acelerada de un libro de órdenes, con un rango de precios que incorpora un descuento para incentivar la demanda. La rapidez es clave para reducir la volatilidad y evitar especulación, factores que explican su uso en operaciones de gran tamaño como la salida de Lao.

Este mecanismo también otorga flexibilidad al vendedor, que puede cerrar el libro en cualquier momento y ajustar el precio según la calidad de la demanda. Para los inversores, ofrece acceso a bloques significativos con descuento, aunque exige capacidad de análisis y ejecución inmediata.

Impacto en el accionariado y gobernanza

La salida de Manuel Lao supone la desaparición de uno de los inversores relevantes del núcleo estable de Sacyr. Según los registros de la CNMV, Disa Corporación Petrolífera mantiene la primera posición con alrededor del 14,6%, seguida de José Manuel Loureda (Prilou) con el 6,7% y Grupo Corporativo Fuertes con el 6,3%. Por debajo figuraba Rubric Capital Management con el 4,43%.

Este movimiento redistribuye un paquete significativo entre inversores institucionales, sin impacto en la estructura de capital ni en la caja de la compañía, pero con potencial para incrementar la liquidez del valor y diversificar la base accionarial. La gobernanza no experimenta cambios sustanciales, aunque la fragmentación del bloque puede reducir la concentración de poder en manos de grandes inversores.

Perfil del vendedor y estrategia

Manuel Lao, uno de los empresarios más ricos de Andalucía, ha consolidado su fortuna tras la venta de Cirsa y la expansión de Nortia Capital Investment Holding. Desde esta plataforma, ha invertido en sectores como ocio, inmobiliario, infraestructuras y capital riesgo, con presencia internacional y operaciones relevantes en España. Su estrategia se basa en rotación ordenada de activos y búsqueda de negocios estables con potencial de crecimiento, una lógica que explica su entrada en Sacyr y ahora su salida.

La decisión de desinvertir responde a criterios de eficiencia financiera y optimización de cartera, en línea con la filosofía de Nortia de mantener posiciones temporales en compañías cotizadas y reinvertir en proyectos con mayor retorno.

Perspectivas tras la operación

El foco se traslada ahora al comportamiento del valor en el mercado y al perfil de los nuevos inversores. El precio fijado, 3,70 euros por acción, confirma la salida definitiva de Lao del capital de Sacyr, sin efectos operativos ni financieros directos para la compañía, que mantiene su estrategia centrada en concesiones y construcción. La evolución de la cotización en los próximos días –tras cerrar este miércoles a 0,72 euros por título– será clave para medir el impacto real de la operación y la capacidad del mercado para absorber el bloque sin tensiones adicionales.