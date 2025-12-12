SOS en la cogeneración en Andalucía: el 56% de las 62 plantas están paradas por falta de subastas

La cogeneración o producción conjunta de calor y electricidad en un mismo proceso, se encuentra en una situación crítica en Andalucía, ya que ha caído un 46% desde 2019, de modo que su peso en el mix eléctrico ha pasado 15% al 10%, lejos del 30% de Italia o del 20% de Alemania, según denuncia la Asociación Española de Cogeneración (Acogen). Se trata de plantas que operan con concesiones a 25 años, muchas de las cuales han caducado o están próximas a hacerlo sin que el Gobierno haya aprobado las subastas que establecen el precio y la retribución adicional de esta energía, sin la cual muchas veces no se cubren los costes.

"La cogeneración es un régimen económico regulado que permite producir energía mediante cogeneración y ponerla en el mercado recibiendo un precio y una retribución adicional por los beneficios que aporta al sistema eléctrico, como es el ahorro por eficiencia energética, la menor emisión de CO2, menos pérdidas en las líneas y da seguridad, calidad y firmeza al suministro al ser una tecnología síncrona", declara Javier Rodríguez, director de Acogen.

En Andalucía -dice Acogen- la producción conjunta de calor y electricidad usada por industrias que necesitan energía térmica continúa es un pilar silencioso de la competitividad. Entre quienes usan la cogeneración para reducir la factura eléctrica están Covap, Persan, Smurfit, Venator, Neoelectra, Cualin Quality o Acesur, Aceites Sierra Sur. La cogeneración es vital para la economía circular del sector oleícola en Andalucía. De hecho, quince plantas de cogeneración están integradas en orujeras, con una potencia conjunta de 207 MW.

Potencia instalada

"Como consecuencia de ello, el 56% de las 62 plantas andaluzas están hoy detenidas", informa Javier Rodríguez, quien afirma que "los sectores afectados son el químico, la agroalimentación, la papelera, el refino o el oleícola, que dependen de esta tecnología para poder producir". Sólo siguen operativos 442 MW de 648 MW de la potencia instalada de cogeneración en Andalucía, con fuerte afectación en las plantas pequeñas y medianas.

Hay otras seis plantas con 95 MW, el 21% del total, que agotarán entre 2025 y 2027 su vida útil retributiva, de modo que tendrán que parar si no se habilita un marco regulatorio de continuidad y renovación, añaden las mismas fuentes. Aceites del Sur confirma que tiene una planta de cogeneración en funcionamiento cuya concesión expira en 2034 pero cuenta con otras dos que paralizaron su actividad hace dos años al acabar su vida útil retributiva.

Con la parada de estas plantas, la industria andaluza ha perdido 204 millones de euros de facturación energética por el bloqueo de las subastas y se han emitido 250.000 toneladas más de CO2 adicionales a la atmósfera, denuncia esta asociación. A su juicio, "el problema que subyace es un retraso de cinco años por parte del Gobierno en la publicación de las subastas previstas en la ley, que está ocasionando una desindustrialización silenciosa". Rodríguez recuerda que desde 2021 el sector espera que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico convoque subastas. Serían 1.000 MW para plantas de gas preparadas para hidrógeno y 200 MW para plantas de biomasa. "Además, la propuesta de retribución retributiva para el 2026-2030 publicada por el Ministerio incluye un recorte de 250 millones para el sector a nivel estatal", lamentan.

Un sondeo realizado por Acogen revela que unas 88 empresas del sector estarían dispuestas a producir mediante cogeneración 1.200 MW, equivalente a una central nuclear. En Andalucía, al menos unas 10 plantas con 204 MW concurrirán a las próximas subastas al haber agotado su vida útil retributiva. "El 90% de las plantas existentes tendrán que hacer inversiones para que los equipos sean más eficientes, introducir el hidrógeno, la digitalización o ser más flexibles. La inversión estimada en toda España de esa inversión alcanzaría los 1.300 millones", indica el director de esta patronal. Las plantas andaluzas que concurrirán a las subastas movilizarían, en cálculos de Acogen, más de 216 millones de inversión industrial en cogeneración en Andalucía, afianzando la producción existente.

Beneficios para la industria

"Andalucía no puede permitirse que fábricas referentes en alimentación, química o papel se queden sin la energía térmica eficiente que necesitan para producir. Mantenerlas en vilo pone en riesgo el empleo real y la actividad exportadora y amenaza algo tan básico como la competitividad", critica Javier Rodríguez, quien recuerda que "hoy no existe alternativa técnica ni económicamente viable para sustituir a la cogeneración en los procesos industriales que requieren calor y electricidad simultáneamente".

"La cogeneración es una de las tecnologías más eficientes, competitivas y limpias de la industria moderna. Gracias a ella, cientos de fábricas andaluzas reducen su consumo energético, sus emisiones y su dependencia exterior, asegurando el suministro térmico y eléctrico que necesitan para fabricar sin comprometer al mismo tiempo sus márgenes por facturas inesperadamente caras", explica Javier Rodríguez,

Reto europeo

En septiembre de 2020, la Comisión Europea propuso elevar de un 40 % al 55 % el objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 en comparación con los niveles de 1990, en línea con los objetivos del Acuerdo de París para luchar contra el calentamiento global. Entre las medidas que la comisión considera necesarias para lograrlo, se incluye el aumento de la eficiencia energética a través de sistemas como la cogeneración.

Las plantas de cogeneración eléctrica cuentan con motores alternativos, turbinas de gas o de vapor que transforman la energía contenida en el combustible en energía mecánica y calor residual o de escape. La energía mecánica suele transformarse en energía eléctrica a través de un alternador, y el calor residual puede recuperarse en forma de vapor de agua, agua caliente, aceites térmicos y gases calientes... Aunque la cogeneración de energía ha estado siempre ligada a procesos industriales, se puede usar a menor escala en centros urbanos como edificios residenciales, bloques de viviendas, polideportivos, piscinas climatizadas u hospitales.