Andalucía modera la inflación al 2,9% en noviembre pese al repunte de alimentos, una décima menos que en España

Andalucía cerró noviembre con una tasa interanual del 2,9% y una variación mensual del 0,0%, según el índice definitivo difundido por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este viernes. En el conjunto de España, el IPC bajó a 3,0% interanual y subió 0,2% en el mes, mientras la inflación subyacente avanzó una décima hasta 2,6% (mensual 0,1%). El índice armonizado europeo (IPCA) quedó en 3,2% interanual y 0,0% mensual.

Esto permite a Andalucía recuperar una inflación más baja que en España, con un diferencial de −0,1 puntos, gracias a la contención mensual en la región, que contrastó con el ligero avance del conjunto nacional. El índice general nacional se moderó pese al empuje de varios componentes de demanda interna y de la campaña de invierno en vestido y calzado.

Energía enfría el índice y la cesta alimentaria gana peso

Vivienda recortó su tasa anual 1,8 puntos hasta 5,7% por la bajada de la electricidad frente a la subida registrada en noviembre de 2024, lo que aportó el principal alivio al índice general. Al mismo tiempo, alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron su tasa anual cuatro décimas hasta 2,8%, con avances destacados en aceites y grasas y leche, queso y huevos, y con carne como apoyo adicional en la evolución mensual. Este equilibrio entre energía a la baja y cesta de la compra al alza explica el movimiento de conjunto.

En la evolución mensual nacional, el impulso llegó de vestido y calzado (4,0%) por el cambio de temporada, transporte (0,5%) por los carburantes, y alimentos (0,3%) por lácteos y carne. Hoteles, cafés y restaurantes (−0,5%) aportaron la principal corrección por la caída en servicios de alojamiento, un movimiento que se reflejó con fuerza en las rúbricas de ocio y turismo,

Las rúbricas que más suben y más bajan

El INE identifica las clases con mayor repercusión mensual en el IPC. Prendas de vestir emergieron como el motor con una repercusión de +0,117 en el índice, seguidas por carburantes y lubricantes para vehículos personales (+0,086), restauración (+0,036), calzado (+0,030) y automóviles (+0,017). En el terreno estrictamente alimentario, leche, queso y huevos anotaron una tasa mensual de 1,321% y aceites y grasas un 2,197%, con repercusiones +0,026 y +0,012 respectivamente sobre el índice. Joyería, bisutería y relojería (4,071%) y servicios recreativos y deportivos (0,853%) añadieron apoyos adicionales.

En el lado negativo, la corrección se concentró en servicios de alojamiento, con una tasa mensual de −7,938% y una repercusión de −0,113, y en paquetes turísticos (−2,396%; −0,040) y transporte aéreo de pasajeros (−7,549%; −0,035). Electricidad (−1,069%; −0,040) reforzó la moderación del grupo vivienda, con efecto directo en la tasa anual. Legumbres y hortalizas (−0,577%; −0,011) contribuyeron también al ajuste en alimentación.

El balance de noviembre en España muestra un patrón claro: la campaña textil y algunos bienes industriales elevaron el índice mensual, pero ocio, turismo y electricidad corrigieron de forma intensa tras los máximos del verano y principios de otoño. Este patrón explica que el general subiera solo 0,2% en el mes y que se moderara a 3,0% anual.

Andalucía: el detalle por grupos y su reflejo en la cesta

Andalucía replicó el esquema nacional con menor presión mensual. El índice general se mantuvo en 0,0% en noviembre resepcto a octubre, gracias al equilibrio entre avances en consumo y descensos en energía. Vestido y calzado registró un 2,3% mensual en la región, con la entrada de la temporada de invierno. Bebidas alcohólicas y tabaco sumaron 0,2%, y alimentos 0,1% por el empuje de lácteos y aceites. En el lado de las caídas, hostelería descendió 1,1%, vivienda 0,4% por la electricidad, y ocio y cultura 0,5%. La tasa anual andaluza queda en el 2,9%, con una diferencia frente a España de una décima.

El desglose provincial confirma la moderación generalizada en la comunidad, con diferencias internas que reflejan el peso del turismo y la energía en Andalucía. Málaga lidera con un 3,2% anual, seguida por Huelva y Sevilla (3,0%), mientras Cádiz y Almería se sitúan en 2,9%. Granada marca 2,8%, Córdoba 2,7% y Jaén 2,6%, el mínimo regional. En todos los casos, la variación mensual fue nula o negativa, con descensos en vivienda y alojamiento que compensaron los avances en textil y alimentación. Este mapa provincial refuerza la idea de que Andalucía mantiene un perfil más contenido que el conjunto nacional, pese a la presión de la cesta de la compra.

Por debajo de la media nacional

Todas las comunidades autónomas presentaron tasas interanuales positivas. Comunidad de Madrid registró 3,7%, el máximo regional, mientras Canarias anotó 2,3%, el menor. Andalucía se situó por debajo del conjunto nacional y mantuvo un perfil moderado respecto a las autonomías del eje mediterráneo y del centro peninsular.

Según los datos del INE, las diferencias territoriales fueron claras en noviembre. La Comunidad de Madrid encabezó el ranking con una tasa interanual del 3,7%, seguida por La Rioja (3,5%) y Murcia (3,4%), mientras que otras regiones como Cataluña, Castilla-La Mancha y Melilla se situaron en torno al 3,2%-3,3%. En el extremo opuesto, Canarias registró el menor incremento de precios, con un 2,3%, seguida por Ceuta (3,5%) y varias comunidades del norte como Asturias y Cantabria, que se quedaron en el 3,0%. Este contraste refleja cómo el componente energético y la estacionalidad turística han influido de forma desigual en la evolución del IPC entre territorios.

La subyacente se situó en 2,6% en España, un nivel aún elevado para el objetivo de estabilidad, aunque inferior al tramo de primavera. En Andalucía, la inflación subyace fue dos décimas más baja en variación anual, el 2,4%, tras rebajarse una décima en noviembre respecto al mes precedente.

El IPCA, el índice armonizado para poder comparrar la inflación con las economías del entorno europeo, tuvo un variación del 3,2% anual y nula mensual, al quedar en el mismo nivel que en octubre. Estos datos son coherentes con la moderación de la Eurzona en el tramo final del año. La energía ofrece alivio, pero la cesta de la compra mantiene tensión en ciertas rúbricas, sobre todo en aceites y lácteos, y con carne como componente de apoyo. La hostelería y los servicios turísticos se han abaratado en noviembre y han compensado parte del impulso de los bienes de consumo.