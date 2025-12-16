Aqualia desembarca en Japón con un contrato pionero para modernizar la potabilizadora de Toyohashi

Aqualia entra en Japón. La multinacional ha logrado un contrato histórico en el país asiático para renovar la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Toyohashi y operar esta instalación junto a otra adicional durante 30 años. El proyecto, adjudicado a un consorcio liderado por Infroneer Holdings Co., Ltd., introduce en el país asiático un modelo híbrido que combina el esquema Build and Transfer (BT) con concesión, una fórmula inédita en el sector del agua japonés.

La planta, situada en la prefectura de Aichi –a 300 kilómetros al oeste de Tokio–, abastece a las ciudades de Toyohashi, Toyokawa y Shinshiro, garantizando el suministro para el área de Higashi Mikawa. La instalación, en funcionamiento desde 1967, trata 80.000 m³ diarios y requiere una modernización integral para mejorar la eficiencia y reforzar la resiliencia frente a la elevada actividad sísmica del país.

Innovación y sostenibilidad, ejes del proyecto

El contrato logrado por el conglomerado que lidera Aqualia permitirá construir una instalación de última generación y transferir su propiedad a la prefectura, mientras la operación se gestionará mediante colaboración público-privada. El consorcio aplicará tecnologías avanzadas de tratamiento, sistemas inteligentes de monitorización con sensores IoT y diseño antisísmico bajo el concepto “phase-free”. Además, el proyecto incorpora energía híbrida con hidrógeno para avanzar hacia la neutralidad de carbono y plantea una gestión integrada que vincula el ciclo del agua con el desarrollo económico regional.

Este modelo contractual supone la entrada de Aqualia en el Lejano Oriente y refuerza su compromiso con la innovación, la gestión integrada y la energía limpia, consolidando su posición como referente global en infraestructuras resilientes y sostenibles.

Presencia global y crecimiento sostenido

Con este movimiento, Aqualia amplía una presencia internacional que ya alcanza 19 países –entre ellos Argelia, Arabia Saudí, Estados Unidos, Francia, México y Catar– y presta servicio a más de 45 millones de personas. Tras hitos recientes como la entrada en Estados Unidos en 2024 y en Georgia en 2022, la compañía continúa impulsando su internacionalización. El negocio exterior representa cerca de la mitad de sus ingresos, con 731 millones de euros a cierre de 2024.

Aqualia, participada por FCC (51%) y el fondo ético australiano IFM Investors (49%), es la cuarta empresa europea por población servida y la novena del mundo, según el ranking de Global Water Intelligence.