Más de 10.500 empresas y autónomos andaluces no han pagado 415 millones de créditos ICO por el Covid

Más de 10.000 empresas y autónomos andaluces que se acogieron a la línea de avales ICO de liquidez e inversión aprobados por el Gobierno central a raíz del Covid no han pagado hasta abril de 2025 -último dato disponible- cuotas por 415 millones de euros, según datos del Instituto de Crédito Oficial. Como esos créditos que otorgaron los bancos estaban avalados entre un 70 y un 80% (en caso de pymes) por el ICO, este instituto ha abonado a las entidades financieras 332 millones de euros por esos impagos.

El plazo para acogerse a esa línea de avales comenzó en 2020 y acabó en junio de 2022. Primero se acordó un plazo de cinco años para la amortización de esos créditos, pero la Comisión Europea permitió finalmente la devolución en períodos que oscilan entre los ocho y los 10 años. Como gran parte de esos préstamos se firmaron a cinco años en 2020 están próximos a vencer, por lo que no pocos autónomos y empresas están solicitando ampliaciones de pago hasta diez años al no poder hacer frente a los mismos.

En España, un total de 675.013 autónomos y empresas formalizaron 1,1 millones de créditos con estos avales, lo que les permitió acceder a una financiación de 140.736 millones de euros, de los que el ICO avaló 107.186 millones. Cataluña fue la comunidad con mayor número de operaciones avaladas (238.016), importe de los créditos (26.507 millones) y avales (20.352 millones).

Andalucía ocupó el segundo puesto en el ranking de avales ICO Covid. En la comunidad andaluza se firmaron 188.114 operaciones de créditos con avales del ICO Covid, que fueron suscritos por 110.547 empresas y autónomos. La financiación firmada fue de 17.237 millones y el aval solicitado de 13.428 millones de euros.

Por provincias, la financiación obtenida con esos avales fue mayor en Sevilla, con 3.963 millones, seguida de Málaga (2.642 millones), Cádiz (1.471), Granada (1.354) y Córdoba (1.340). Por debajo de los mil millones de créditos acogidos a esta línea de avales estaban Jaén (797 millones) y Huelva (808 millones).

¿Qué número de créditos sujetos a los avales ICO Covid están impagados? En España han sufrido impagos de algunas cuotas 107.385 créditos que se habían otorgado por 7.663 millones, de los que estaban avalados por el ICO 5.992 millones. El impago de unos 3.000 millones de esos créditos ha obligado al ICO a abonar a las entidades financieras 2.366 millones de euros en concepto de avales.

Ranking

En Andalucía, el número de créditos que han sufrido impagos son 16.324 correspondientes a 10.585 empresas y autónomos, que habían pedido 1.084 millones de euros con avales de 855 millones de euros. Al no pagar las empresas y autónomos 415 millones de euros de esos créditos, el ICO ha tenido que abonar a los bancos 332 millones de euros en concepto de avales. En algunos casos son cuotas impagadas por empresas con problemas de liquidez y en otros, por empresas que han ido a liquidación, como ocurrió con el Grupo Ingemont.

Según el ICO, el pago a los bancos de avales de créditos impagados no han costado por ahora un euro al contribuyente. "Las comisiones acumuladas como remuneración del aval han ascendido a 2.279 millones de euros, lo que ha permitido cubrir los impagos ejecutados hasta la fecha. Las entidades financieras abonan periódicamente una comisión anual sobre el saldo vivo avalado según lo establecido en los correspondientes a los acuerdos del Consejo de Ministros", según un informe del ICO.

Según el ICO, la ratio de impagos (el principal pendiente de las operaciones con cuotas impagadas en relación al importe total del crédito) es del 5,17%, por lo que Andalucía es la cuarta con una mayor ratio, después de Valencia (5,76%), Asturias (5,35%) y Castilla-La Mancha (5,38%).

Recuperación del dinero

Los avales Covid están regulados por el real decreto-ley de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19. En caso de impagos del deudor o en situaciones concursales o preconcursales, corresponde a las entidades financieras la formulación de reclamaciones extrajudiciales o el ejercicio de acciones judiciales por cuenta y en nombre del Estado para la recuperación de los importes pagados de créditos de la Hacienda Pública derivados de la ejecución de esos avales. Es decir, en ese caso corresponde a los bancos reclamar la devolución íntegra de todos los importes pagados, tanto la parte avalada por el ICO como la no avalada.