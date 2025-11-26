Aldi acelera su expansión en Andalucía con tres nuevas aperturas en diciembre

Aldi culmina 2025 con una estrategia clara de crecimiento en Andalucía: abrirá tres nuevos establecimientos en diciembre en Palma del Río y Pozoblanco (Córdoba) y Dos Hermanas (Sevilla), tras la inauguración este miércoles de su tercer supermercado en Torremolinos. La compañía considera la comunidad uno de sus territorios estratégicos, donde ya opera con más de 110 tiendas y emplea a más de 1.500 personas.

El nuevo supermercado se ubica en la Avenida Manuel Fraga Iribarne 12 y cuenta con 1.200 m² de sala de ventas, 105 plazas de aparcamiento y una plantilla de 14 trabajadores. Con esta apertura, Aldi refuerza su presencia en Málaga y acerca su propuesta de compra basada en calidad y precios bajos a más hogares.

Este nuevo establecimiento se suma a los dos que la compañía ya tiene en Torremolinos, consolidando su presencia en una zona de alta densidad turística y residencial. La apertura responde al objetivo de Aldi de acercar su modelo de compra al máximo número de hogares posibles.

Córdoba y Sevilla, ejes del crecimiento en diciembre

Las próximas aperturas en Córdoba suponen la llegada de Aldi a municipios donde no tenía presencia. El primer supermercado abrirá el 4 de diciembre en Palma del Río; el segundo, el 11 de diciembre en Pozoblanco. En Sevilla, la compañía inaugurará su cuarta tienda en Dos Hermanas, tras la apertura del tercer establecimiento en octubre. Este municipio es clave para la distribución: allí se ubica el centro logístico que abastece a todas las tiendas de Andalucía y Extremadura.

Estas aperturas se suman a las realizadas durante el año, incluida la de Torremolinos. Con este ritmo, Aldi se acerca cada vez más a las familias andaluzas: dos de cada cinco hogares ya confían en la cadena para sus compras.

Un modelo que apuesta por proveedores locales

La propuesta comercial de Aldi se apoya en tres pilares: calidad, cercanía y precios bajos. Además de su surtido nacional, la compañía trabaja con 80 proveedores andaluces y ofrece 250 referencias locales en sus lineales. Cada apertura incluye ofertas exclusivas y se complementa con promociones semanales y quincenales en todo el surtido.

Este enfoque permite a Aldi mantener una relación calidad-precio competitiva y reforzar su compromiso con la economía local. La compañía destaca que 9 de cada 10 productos son de marca propia, lo que le permite controlar estándares y garantizar precios ajustados.

Un crecimiento que trasciende Andalucía

El plan de expansión no se limita a la comunidad. En diciembre, Aldi abrirá seis nuevas tiendas en España: además de las tres andaluzas, sumará dos en la provincia de Barcelona (una en la capital y otra en Pallejà) y una en Getafe (Madrid). Con estas incorporaciones, la cadena superará los 480 supermercados en el país y atenderá a 7,7 millones de clientes, consolidándose como uno de los operadores con mayor crecimiento.

Desde su llegada a España en 2002, Aldi ha apostado por un formato discounter centrado en ofrecer productos básicos de calidad al mejor precio. El grupo Aldi Nord, presente en ocho países europeos, sustenta este modelo con más de 88.000 empleados y una estrategia que prioriza la eficiencia y la relación calidad-precio.