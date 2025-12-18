Álvaro Moreno se supera y bate récord de beneficios: gana 20 millones de euros en el último ejercicio

La marca de moda sevillana Álvaro Moreno ha vuelto a batir un nuevo récord de facturación y beneficios. La firma, creada hace 21 años, ha pasado de facturar antes del Covid 52,2 millones a 137,4 millones en el ejercicio 2024-2025, lo que supone un crecimiento del 163% en sólo cinco años. Sus beneficios han crecido exponencialmente desde 2024, desde los 10,9 a los 19,2 millones, lo que supone incrementar un 76% sus resultados netos, según ls cuentas depositadas en el Registro Mercantil de Sevilla.

El empresario sevillano Álvaro Moreno (Osuna, 1976) ha creado una holding, donde la matriz es la sociedad Alvaro Moreno SLU, de modo que la totalidad de la actividad ha sido traspasada en bloque a la sociedad Álvaro Moreno Retail, creada en febrero de 2025. Todos los medios humanos, técnicos y materiales se transmitieron a la nueva sociedad, que asumió 412 empeados fijjos y casi medio centenar fijos discontinuo. Por tanto, el ejercicio 2024-2025 ha estado marcado por el proceso reorganizativo del grupo. La operación de segregación tiene efectos desde el 1 de marzo de 2024.

Ventas online

Las ventas del grupo, centrado en la moda masculina, han crecido un 16,9%, hasta situarse en 137 millones de euros, de los que 118,9 millones corresponden a la ropa, el 86% del total; 10,8 millones a zapatos; 6,6 millones a complementos y más de un millón a perfumes. En cuanto a la región geográfica donde realiza sus ventas, España copa sus ingresos, salvo medio millón que vende en Portugal, la UE y fuera de la misma. El 83% de las ventas las realizó a particulares y resto a empresas. Las tiendas físicas le proporcionaron el 80% de sus ingresos y el resto el canal online.

Como consecuencia del crecimiento de sus ventas, el resultado neto del grupo se ha disparado hasta los 19,65 millones de euros, casi 9 millones más que en el ejercicio anterior. La práctica totalidad de los beneficios han ido a reservas y no se han repartido en forma de dividendo. Respecto al futuro, Álvaro Moreno "espera seguir consolidando el proceso de expansión ya iniciado hace algunos años, tanto a nivel nacional con la apertura de nuevos puntos de venta, como a nivel internacional con la apertura de tiendas en las principales europeas".

Actualmente, el grupo Álvaro Moreno tiene 79 establecimientos, incluida la tienda online, las tiendas físicas a pie de calle y centros comerciales, así como los corners de El Corte Inglés. Las aperturas de este año 2025 han sido nueve, según ha informado la empresa a El Conciso. La compañía preparó su desembarco en Portugal cpn una tienda en Lisboa pero finalmente abortó la operación, sin que por el momento haya dado conocer abordará en 2026 el reto de la internacionalización.

La empresa Álvaro Moreno, que viene arrojando beneficios año tras año, tiene deudas a corto plazo por 15,7 millones de euros, mientras que no figuran en el Registro Mercantil deudas a largo plazo.

Ampliación del centro logístico

En octubre pasado, el grupo inició la ampliación, reforma y construcción de aparcamientos de su sede en el Polígono Industrial Las Vegas, en Osuna (Sevilla), siendo el tiempo estimado de ejecución de doce meses para la ampliación y de cuatro meses para la reforma de una nave destinada a conglomerar oficinas y almacenamiento textil. En su sede de Osuna, la firma concentra las áreas de compras, ventas, logística y organización de todos los puntos de venta, que actualmente son 79, entre tiendas propias, espacios en centros comerciales, outlets y tienda online, además de contar con un club de fidelización con más de 150.000 miembros. La idea de ampliar la sede ursaonense data de antes de la pandemia, pero, debido a esta, se paralizó todo. A ello se sumó la guerra de Ucrania, con su consiguiente subida de precios.

Álvaro Moreno es, con Scalpers, Silbón, Scotta, Mayoral y Spagnolo, uno de los grandes representantes de la moda masculina andaluza, un sector en el que comenzó con 13 años ayudando a su padre en negocio familiar Vilymoda de Osuna. Con 18 años tomó las riendas del negocio y a los 21 creó la marca Álvaro Moreno, abriendo su primera tienda bajo esa enseña en 2004 en Écija (Sevilla).