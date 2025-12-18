El grupo Ávila Fornell recoge los frutos de su escisión en empresas especializadas con un salto en los beneficios

La empresa chiclanera José María Ávila Fornell realizó una escisión parcial de su negocio durante el año 2023 y los resultados obtenidos al cierre del ejercicio de 2024 han respaldado ese movimiento, con el que diversificaron su estructura para el retail, los servicios veterinarios y la alimentación animal.

La empresa matriz mantiene el grueso del negocio original a través de las tiendas Mascotas Ávila, dedicada al comercio al por menor (retail) de productos para mascotas, incluyendo el animal vivo, y la venta al por menor de medicamentos veterinarios. Esta rama continúa siendo la más lucrativa, con unos ingresos en 2024 de 12,48 millones de euros, un 7,8% más que en el ejercicio anterior, y unos beneficios de 216.260 euros. Este resultado supone saltar la barrera de los dos centenares por primera vez, cuando en los últimos quince años solo habían superado el centenar en 2022 y 2016.

José María Ávila Fornell escindió parte de su patrimonio social para crear otras dos unidades económicas autónomas, Piensos Ávila y Clínicas Ávila, Animales Felices, que también han logrado beneficios durante el ejercicio de 2024, según los datos de las cuentas depositadas en el Registro Mercantil y recopilados por este periódico a través de Insight View, herramienta de información mercantil de Iberinform.

Clínicas Ávila, Animales Felices ha obtenido un resultado neto de 175.466 euros, una subida del 238% con respecto a su primer año de facturación independiente en 2023. La cifra de ventas de esta rama de actividad, que se dedica a la prestación de servicios veterinarios, centro de urgencias 24 horas y centro de especialidades, ha alcanzado los 3,61 millones de euros, lo que supone una subida del 16,3%.

Por su parte, Piensos Ávila cerró 2024 con unas ventas de 1,24 millones, lo que supone una caída del 11,7% con respecto a la facturación de su primer año. El resultado obtenido es de 8.284 euros, un 6% inferior al ejercicio de 2023. La especialización de esta rama de actividad se centra en la prestación de servicios de formulación, venta directa y a través de distribuidores locales de piensos para caballos, rumiantes, animales de granja y cinegética.

Con todas las ramas de actividad en positivo, el grupo empresarial de José María Ávila Fornell acumula un resultado de 399.974 euros durante el ejercicio de 2024, con un volumen de ventas que asciende a 17.257.245 de euros. Estos datos respaldan uno de los objetivos de la empresa a la hora de plantear la escisión en varias ramas empresariales para mejorar la eficiencia comercial y potenciar el crecimiento de las respectivas especialidades.

La plantilla al cierre del ejercicio en el total del grupo rozaba los 200 empleados, con la empresa matriz como principal fuente de empleo con 136 trabajadores, mientras que Clínicas Ávila contaba con 56 personas trabajando y otras 3 en Piensos Ávila. El número de puestos de trabajo ha aumentado durante el presente 2025 teniendo en cuenta el crecimiento orgánico de la compañía, con una estrategia de expansión de tiendas de venta al por menor bajo la marca Mascotas Ávila.

La red de establecimientos ha alcanzado recientemente las 24 tiendas con la apertura de cinco nuevos comercios durante este 2025 bajo el paraguas de la empresa matriz, José María Ávila Fornell. Durante el pasado otoño la empresa se expandió a la provincia de Málaga con la apertura de su primera tienda en Estepona. Con dos nuevos comercios en la provincia de Sevilla durante ese periodo, en Osuna y Dos Hermanas, la empresa suma cinco tiendas en esa provincia, aunque Cádiz continúa siendo su principal mercado con 18 tiendas repartidas por la provincia, dos nuevas en este año (Cádiz y San Fernando).

Clínicas Ávila, Mascotas Felices cuenta con ocho equipamientos veterinarios, todos ellos en la provincia de Cádiz, y un hospital veterinario abierto las 24 horas ubicado en El Puerto.

Hay que diferenciar la actividad de este grupo empresarial José María Ávila Fornell de otra empresa chiclanera, Ávila Fornell, con lazos familiares pero total independencia que se dedica al comercio al por menor de flores, plantas, fertilizantes, animales de compañía y alimentos de animales.