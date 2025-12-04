Mascotas Ávila entra en la provincia de Málaga y se expande por Sevilla con una nueva tienda en Osuna

Mascotas Ávila se encuentra en un proceso de expansión que abarca ya tres provincias andaluzas con las recientes aperturas de tiendas en Estepona, Dos Hermanas y este jueves en Osuna, que se convertirá en el quinto establecimiento de la marca en la provincia de Sevilla. La compañía gaditana ha abierto cinco nuevos comercios durante este 2025 en una apuesta clara por el crecimiento orgánico de la empresa especializada en productos para mascotas.

La nueva tienda de Osuna que celebra su inauguración este jueves 4 de diciembre será la número 24 de este grupo empresarial chiclanero. Además de descuentos y vales de regalo para impulsar los primeros pasos del establecimiento, preparan una fiesta con premios y perritos calientes para el sábado 13 de diciembre en su nueva sede en el Parque Comercial Volare del municipio sevillano.

Este nuevo comercio se une a la reciente inauguración en el Parque Comercial Entre Nasas de Dos Hermanas. Con estas dos nuevas tiendas, la provincia de Sevilla cuenta ya con cinco comercios de Mascotas Ávila dedicados a la venta al por menor de productos para animales de compañía al unirse a las existentes en Bormujos y en la capital hispalense (Avenida República argentina y Felipe II).

La expansión a la provincia de Málaga se produjo el pasado mes de octubre con la apertura de su primera tienda en la calle Italia de Estepona.

Fortaleza en Cádiz de Mascotas Ávila

En la provincia de Cádiz la marca mantiene 18 tiendas abiertas tras la apertura de dos nuevas durante este 2025. La primera de ellas se produjo en el mes de abril en los terrenos de Janer, en San Fernando, que supuso llegar a la veintena de comercios. Son tres las tiendas que están operativas en La Isla.

Al comienzo del verano la empresa chiclanera celebró su expansión en la capital gaditana con su quinta tienda en la ciudad, en este caso en la Avenida Segunda Aguada. Cádiz es el municipio donde más establecimientos hay, seguido de Chiclana y San Fernando, con tres, El Puerto, con dos tiendas dedicada al retail, y Jerez, Los Barrios, La Línea, Puerto Real y Medina Sidonia con una tienda en cada localidad.

Desde la compañía chiclanera celebran esta expansión porque "con nuestra llegada a Osuna alcanzamos las 24 tiendas, un sueño que solo ha sido posible gracias a todas las familias que confían en nosotros para cuidar a sus compañeros de vida. Crecer significa llegar a más rincones, estar más cerca de cada mascota y hacerles la vida un poquito más fácil cada día. Seguimos avanzando con la misma ilusión del primer día… y con el corazón lleno de huellas".

Empresas dedicadas al bienestar animal

Mascotas Ávila pertenece a la empresa chiclanera José María Ávila Fornell y se dedica al comercio al por menor (retail) de productos para mascotas, incluyendo el animal vivo, y la venta al por menor de medicamentos veterinarios sujetos y no sujetos a prescripción facultativa veterinaria.

Durante 2023 la empresa escindió en otras dos compañías independientes la prestación de servicios especializados como es el de las Clínicas Ávila Mascotas Felices, dedicada a los servicios clínicos veterinarios para mascotas, y Piensos Ávila, para la formulación, venta directa y a distribuidores de piensos para caballos, rumiantes y animales de granja y cinegética.

Las clínicas de Ávila suponen otros ocho establecimientos veterinarios, en este caso todos ubicados en la provincia de Cádiz (Jerez, Los Barrios, El Puerto, San Fernando, Chiclana, Puerto Real y dos en la capital gaditana), a los que se sumaría un hospital veterinario abierto las 24 horas en El Puerto.