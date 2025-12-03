Menia crea un asistente virtual para hacer accesible cualquier página web a discapacitados

El pasado mes de junio entró en vigor la Ley Europea de Accesibilidad, conocida como EEA por sus siglas en inglés (European Accessibility Act). Esta normativa obliga a las administraciones y empresas a hacer accesibles sus productos y servicios para garantizar que personas mayores o con discapacidad puedan hacer uso de ellos en igualdad de condiciones. La startup gaditana Menia ha desarrollado una solución universal a través de un asistente virtual que pretende acabar con los obstáculos y convertir en accesible cualquier página web en consonancia con esta nueva directiva europea.

El 99,4% de las páginas que hay en internet no son completamente accesibles, según los datos que manejan desde Menia. Cualquier persona con discapacidad se encuentra con alguna barrera a la hora de navegar, incluso con páginas que ofrecen servicios de adaptabilidad y que en la mayoría de ocasiones tienen problemas de compatibilidad con las herramientas que utilizan como tecnología asistiva. Hay muchas webs que han implementado widgets y plugins que provocan interferencias con las aplicaciones utilizadas por usuarios con problemas de visibilidad, por ejemplo con comandos por voz que se solapan.

Una problemática que es necesario resaltar en días como este 4 de diciembre en el que se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Aunque Pablo Navajas, confundador de Menia, resalta que se trata de un asistente con un "diseño universal", que no solo está enfocado a este segmento de población sino que viene a aportar un valor añadido para la interacción de cualquier persona con la página web que tenga implementada esta iniciativa.

Las páginas web que diseñan los desarrolladores no suelen tener en cuenta la accesibilidad. Basan su trabajo en la estética y funcionalidad de lo que se ve, pero la estructura que está por debajo puede ser un desastre para los asistentes para discapacitados. En su mayoría estos se basan en ir leyendo los comandos que se van encontrando, de modo que es necesario pasar por todo el contenido de la web hasta encontrar lo que el usuario busca.

Un chat accesible

El asistente virtual AVA que ha desarrollado Menia se convierte en un canal alternativo que ofrece la información específica que el usuario reclame. Sigue las guías de la WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), que son pautas para estructurar las páginas de manera accesible pero sin necesidad de hacer cambios en la web original. Se trata de un Light Chat con el que el usuario puede conversar sin necesidad de navegar por el contenido de la página. Como resaltan desde Menia, no adaptan la web sino que crean un nuevo canal accesible para todos que se inserta en ella.

Pablo Navajas explica que, además de la labor social que supone la accesibilidad de las personas con discapacidad a cualquier contenido, este asistente supone para la empresa que lo implemente aumentar su mercado potencial a los cuatro millones de personas que en España conforman este colectivo. Y para su startup, además de enfocarse en los dos millones de página web españolas, el negocio es escalable para las 80 millones de páginas de internet en Europa para los que la nueva normativa es obligatoria para la accesibilidad de los 100 millones de europeos con discapacidad.

La tecnología de este asistente virtual está adaptada al protocolo 'agento to agent' que interconecta a los asistentes virtuales y que viene a posicionar a la página en el futuro desarrollo de la inteligencia artificial. Además ofrece a los administradores de la web información valiosa y analizable sobre las búsquedas de los usuarios.

El asistente ofrece varias funcionalidades de accesibilidad siguiendo las pautas de la WCAG, como la adaptación del tamaño del texto, la reducción de animaciones, la elección del tipo y velocidad de voz o el ajuste del volumen. También es capaz de adaptar el lenguaje a diferentes capacidades, como la comunicación simplificada para personas con diversidad intelectual, a diferencia de la mayoría de chatbots automáticos, o el idioma con el que interactuar sin tener que modificarlo en ajustes.

El proyecto creado por Pablo Navajas, desarrollador de negocio, y Christian Faber, encargado del software, ha superado la prueba con clientes piloto y ha comenzado recientemente a facturar. Está buscando su escalabilidad con partners estratégicos que, tal y como explica Navajas, se centran en las agencias de marketing que están desarrollando las páginas web de las empresas para incluir y distribuir este asistente virtual entre sus servicios y cumplir con la normativa europea.

Tras años de trabajo en Alemania, los dos emprendedores han montado esta empresa con sede en Jerez y con el apoyo en sus inicios desde las oficinas de emprendimiento de la Universidad de Cádiz. Recientemente, Menia quedó finalista en el concurso de startups de la primera edición del South Impact celebrado en Cádiz.