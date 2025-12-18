Lidl bate récords en Andalucía: aporta más de 2.000 millones al PIB y aumenta un 15% su plantilla en solo un año

El ejercicio fiscal 2024 de Lidl en Andalucía marca un hito en PIB, empleo y exportaciones agroalimentarias. Con 2.029 millones de euros de impacto total, 42.991 empleos vinculados, 11% del comercio exterior agro y una red comercial y logística en expansión, la comunidad alcanza el liderazgo nacional por impacto absoluto y mantiene posiciones de referencia en el mapa provincial.

Así lo enfatiza el Informe de Impacto Corporativo de Lidl en España 2024, elaborado por la consultora independiente PwC, que analiza el año fiscal comprendido entre el 1 de marzo de 2024 y el 28 de febrero de 2025 y confirma un salto histórico: 2.029 millones de euros de impacto total en el PIB de Andalucía, una cifra que equivale al 1,05% de la riqueza regional. Según PwC, la aportación directa superó 200 millones de euros, mientras que el efecto indirecto e inducido alcanzó 1.828 millones de euros; el conjunto rebasa por primera vez la barrera de 2.000 millones, lo que consolida el papel de la compañía en el desarrollo socioeconómico de la comunidad.

El documento subraya que esta contribución es la más alta de Lidl en una comunidad autónoma dentro del ámbito nacional. El liderazgo andaluz también se refleja en el impacto relativo sobre el PIB provincial: Almería encabeza el ranking con 2,99%, mientras Huelva aparece en cuarta posición con 1,46%. PwC vincula este resultado al peso del entorno rural y productivo en el que la cadena ha tejido relaciones con proveedores locales y a la fortaleza del sector agroalimentario en ambas provincias. La lectura es clara: Lidl intensifica su conexión con las áreas agrícolas y de transformación, lo que eleva el efecto arrastre sobre la economía provincial.

Empleo: 42.991 puestos vinculados y una plantilla directa que crece un 15%

El informe sitúa a Lidl como pilar del empleo en la comunidad. La empresa incrementó su plantilla directa en Andalucía un 15%, con 4.124 profesionales al cierre del ejercicio fiscal analizado. Al sumar los puestos indirectos e inducidos, el impacto laboral asciende a 42.991 empleos, una cifra que equivale al 1,24% del empleo total andaluz. Según PwC, este tramo de resultado sitúa a Andalucía entre las cuatro regiones con mayor impacto relativo de la actividad de la cadena en términos laborales. La huella de empleo se distribuye por la red comercial y logística: más de 140 tiendas y tres plataformas en Dos Hermanas (Sevilla), Málaga y Escúzar (Granada). En el último ejercicio, tras una inversión superior a 30 millones de euros, la compañía abrió seis establecimientos en Mairena del Aljarafe y Dos Hermanas (Sevilla), La Zubia y Chauchina (Granada), La Puebla de Vícar (Almería) y Benalmádena (Málaga), además de reabrir dos tiendas en Baza y Atarfe (Granada); este movimiento sumó cerca de 200 empleos y reforzó la capilaridad de la marca en el territorio.

Exportaciones agroalimentarias: 11% del total andaluz y 1.688 millones de euros

PwC pone el foco en la relación de Lidl con el producto y el proveedor local. La cadena concentra el 11% del volumen total de las exportaciones agroalimentarias de Andalucía, equivalente a 1.688 millones de euros. Este dato posiciona a la comunidad en liderazgo dentro del impacto relativo de Lidl sobre las exportaciones regionales, por delante de Murcia (10%), Comunidad Valenciana (7%) y Extremadura (5%). El efecto sobre el comercio exterior reafirma a Andalucía como uno de los grandes polos de internacionalización del producto agro dentro de la red de la compañía, lo que fortalece el tejido productivo y da continuidad a la cadena de valor en los mercados europeos.

La primera tienda de Lidl en Andalucía abrió en 1994 en Granada. Desde entonces, la comunidad se ha convertido en un territorio estratégico para la cadena. La red suma más de 140 tiendas y tres plataformas logísticas que ordenan el flujo de mercancía, acortan los plazos de distribución y mejoran la eficiencia operativa —la instalación de Dos Hermanas cubre un amplio radio en el eje occidental, Málaga atiende el litoral y la zona central, Escúzar sirve de soporte al eje oriental—. La expansión de 2024 refuerza la cobertura en zonas de crecimiento poblacional y entornos con alta demanda de producto fresco, lo que favorece la rotación y eleva la tracción sobre proveedores locales.

Más del 20% del impacto nacional

El alcance de Lidl se extiende a todo el país. Según PwC, la actividad de la cadena generó 9.238 millones de euros de impacto total en el PIB durante el ejercicio analizado, un 6,5% más que el año anterior. Andalucía, por tanto, representa más del 20% de este total. El informe vincula 190.906 empleos a su actividad, lo que añade más de 10.000 puestos al conjunto de la economía española en comparación con el ejercicio previo. La empresa exportó producto nacional por 4.067 millones de euros, dato que la consolida como uno de los principales embajadores de la Marca España y como primer comprador de frutas y hortalizas del país. La interpretación es directa: la cadena arrastra demanda sobre la producción nacional y multiplica su efecto en la balanza comercial.

Desde su responsabilidad como gran empresa, Lidl expone un marco de actuación que combina apertura de nuevas tiendas y plataformas, creación de empleo estable y de calidad y compra de producto nacional. Según la compañía, este patrón impulsa e internacionaliza los negocios de sus proveedores y mantiene la cercanía con colectivos vulnerables mediante proyectos que mejoran su vida. El documento subraya que la sostenibilidad funciona como factor clave en todas las áreas de actividad y que la relación calidad‑precio se mantiene como propuesta central para los clientes —una estrategia que respalda el crecimiento orgánico y refuerza el posicionamiento de la marca en el segmento de distribución alimentaria—.

Tercer operador por cuota y una red de 700 tiendas

En España, Lidl opera desde hace 30 años y ocupa la tercera posición por cuota de mercado. La estructura nacional alcanza más de 700 tiendas y 13 plataformas logísticas, con una plantilla superior a 19.700 personas. La relación con el tejido productivo incluye unos 860 proveedores nacionales, a los que la empresa compra producto por más de 7.900 millones de euros anuales, con más de la mitad destinada a exportación. Lidl Supermercados es la filial en España de la alemana Lidl Stiftung, integrada en el Grupo Schwarz, cuarto operador mundial de la distribución alimentaria. Como grupo, Lidl lidera la red europea de supermercados con presencia en más de 30 países, aproximadamente 12.600 establecimientos, más de 230 centros logísticos y más de 382.000 empleados, bajo los valores de pertenencia, respeto, humildad, confianza y desempeño.

El informe de PwC desglosa la aportación en tres categorías. La contribución directa recoge el valor generado por la actividad propia de la compañía en la región —más de 200 millones de euros en 2024—. El efecto indirecto mide el impacto que provoca la demanda de bienes y servicios en proveedores y subcontratistas. El efecto inducido calcula la repercusión del consumo asociado a los salarios y rentas vinculados a esa actividad. La suma de los tres componentes alcanza 2.029 millones de euros en Andalucía y sitúa el impacto total en 1,05% del PIB regional. Esta forma de medir permite comparar territorios, ponderar el peso sectorial y establecer el mapa provincial que coloca a Almería y Huelva entre las demarcaciones de mayor impacto relativo.

Eleva su efecto tractor en provincias agrícolas

Los datos de PwC dibujan un patrón que favorece a provincias con alta especialización agro y presencia de industria auxiliar. En ese marco, Almería y Huelva aparecen en cabeza por intensidad relativa del impacto, lo que sugiere que la tracción de la cadena sobre el sector primario y la transformación agroindustrial explica buena parte del resultado. La ampliación de la red andaluza y la capacidad logística —tres plataformas y más de 140 tiendas— contribuyen a acortar tiempos, mejorar la distribución y sostener la rotación, de forma que el impacto económico se multiplica por el efecto arrastre sobre empleo, proveedores y exportación.