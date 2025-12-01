Bruselas incluye el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde de Moeve en Huelva entre los proyectos energéticos transfronterizos de interés

La Comisión Europea ha incluido el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde de Moeve en Huelva en su lista de proyectos de interés común para el desarrollo de las conexiones energéticas transfronterizas en la Unión Europea, lo que les permitirá optar a financiación comunitaria.

Entre la veintena de iniciativas españolas incluidas figuran las interconexiones eléctricas con Francia y Portugal, el corredor de hidrógeno que conectará la Península Ibérica con Francia y Alemania, proyectos de almacenamiento de electricidad e hidrógeno, y electrolizadores, según informó este lunes el Ejecutivo comunitario.

En cuanto a las infraestructuras de hidrógeno, la Comisión ha seleccionado el Valle Andaluz del Hidrógeno de Moeve en Huelva, el conector que transportará energía entre Portugal, España, Francia y Alemania, incluida la interconexión BarMar entre España y Francia, así como la infraestructura interna que será necesaria en España. También se recogen en esta categoría el H2 Valley en Asturias, el Valdo Eume, el Catalina, el ErasmoPowerX2 y los dos almacenes de hidrógeno H2 Storage North que se desarrollarán en Cantabria.

En el ámbito de la electricidad los proyectos españoles seleccionados son la interconexión eléctrica del Golfo de Vizcaya, entre Gatica en el País Vasco y Cubnezais en Francia, y la de Beariz-Fontefría (Galicia), que une España con Portugal, así como otras dos interconexiones con Francia: entre Navarra y Landes (Paso de los Pirineos 1) y entre Aragón y Marsillon (Paso de los Pirineos 2). También los proyectos de almacenamiento de energía hidroeléctrica por bombeo AGUAYO II en Cantabria, NAVALEO en León, CHR-IRENE en Navarra y PSP- CONSO II en Galicia.

Por último, Bruselas incluye el proyecto Pycasso para el transporte y almacenamiento de dióxido de carbono de emisiones industriales entre España y Francia.

235 iniciativas

Bruselas ha incluido todos estos proyectos españoles en su segunda lista de Proyectos de Interés Común (PIC) y Proyectos de Interés Mutuo (PIM), con un total de 235 iniciativas energéticas transfronterizas por toda Europa, que podrán optar a financiación del presupuesto comunitario y se beneficiarán de trámites acelerados para la concesión de permisos y la ejecución de los proyectos con el fin de agilizarla.

En conjunto, la lista de proyectos seleccionados por la UE en todo el bloque, así como en países vecinos, contempla 13 proyectos en el área de la electricidad, 100 iniciativas en materia de hidrógeno y para el almacenamiento de esta fuente de energía, 17 en infraestructuras de transporte de dióxido de carbono y tres para la digitalización y modernización de la red de gas natural.

"Al permitir interconexiones vitales en toda la UE y con sus países vecinos, estos proyectos pueden jugar un papel estratégico a la hora de aumentar la competitividad y descarbonización de la UE y mejorar la seguridad e independencia energética de Europa", dijo la Comisión en un comunicado.

El Ejecutivo comunitario calcula que las necesidades de inversión en infraestructuras energéticas europeas -entre electricidad, hidrógeno y carbono- rozará los 1,5 billones de euros entre 2024 y 2040 y espera que estos proyectos y las inversiones que generarán "ayuden a alcanzar las necesidades identificadas para 2040".