Ghenova refuerza su alianza con Vertex Bioenergy para convertirse en su ingeniería de referencia

La multinacional sevillana Ghenova ha firmado un acuerdo marco de colaboración con Vertex Bioenergy que refuerza su posicionamiento como ingeniería de referencia en la transición energética y en el desarrollo de proyectos industriales orientados a la descarbonización. La compañía prestará soporte técnico especializado en diversas actuaciones que se ejecutarán en plantas de Galicia, Cartagena y Salamanca, tres enclaves estratégicos para las operaciones de Vertex.

La directora de Ghenova Energy and Water, Lourdes García Sanz, explica que la filial del Grupo Ghenova opera con una organización matricial que combina equipos técnicos especializados por tecnología con grupos de proyecto centrados en las necesidades del cliente. Este modelo permite integrar la experiencia acumulada en áreas como la ingeniería naval y la ingeniería digital, dos verticales que aportan metodologías avanzadas para el diseño y la supervisión en entornos industriales complejos. García Sanz subraya que el enfoque de Ghenova siempre ha sido el de una ingeniería muy orientada al cliente, con capacidad para comprender los problemas del proceso constructivo y ofrecer soluciones sólidas.

El acuerdo con Vertex se enmarca en un contexto de actividad creciente en áreas clave de la transición energética. Ghenova desarrolla proyectos de eficiencia energética orientados a optimizar procesos y reducir consumos; impulsa soluciones de captura y gestión de CO₂ consideradas esenciales para avanzar hacia modelos productivos con menores emisiones; diseña actuaciones para la producción de biogás; y participa en la implantación de calderas de biomasa como alternativa renovable para la generación térmica sostenible. Según señala la compañía, estos vectores tecnológicos están redefiniendo las exigencias de la industria en materia de transición energética.

Ingeniería de la Propiedad para garantizar independencia técnica

El acuerdo marco otorga a Ghenova el rol de Ingeniería de la Propiedad en diversas instalaciones de Vertex. Este cometido implica la supervisión del diseño y de la construcción de los proyectos, además de una validación técnica independiente en todas las fases. García Sanz destaca que este enfoque permite detectar desviaciones, anticipar riesgos y asegurar que las decisiones técnicas se ajusten a los objetivos estratégicos del cliente, sin condicionantes comerciales externos. La directora afirma que el modelo integra ingeniería, gestión de proyectos y conocimiento regulatorio bajo una misma estructura, lo que aporta una supervisión global especialmente necesaria en plantas industriales complejas.

La filial Energy and Water mantiene además una actividad relevante en proyectos tradicionales de oil & gas, como la ingeniería conceptual de una refinería en Angola destinada a estimar la inversión total. La compañía ejecuta también actuaciones relevantes en el polo industrial de Huelva, donde trabaja con operadores energéticos y petroquímicos.

Más proyectos: puertos, renovables, agua y waste to energy

El acuerdo con Vertex convive con una cartera de proyectos que abarca sectores estratégicos. Entre ellos destaca el plan para descarbonizar los puertos de Galicia, un trabajo que incluyó la tipificación de consumos, la clasificación de las fuentes renovables disponibles y el uso de técnicas de inteligencia artificial para depurar datos operativos. Esta metodología permitió identificar qué inversiones pueden sustituir la energía fósil y con qué impacto potencial en emisiones y costes.

Ghenova participa también en proyectos internacionales de gran escala. La compañía desarrolla la ingeniería para una infraestructura de transmisión de agua desalada en Arabia Saudí, además de otro proyecto en el mismo país vinculado al tratamiento de lodos en colaboración con Lantania. La filial redacta asimismo trabajos tipo Feed para contratistas EPC, esenciales para elaborar ofertas técnicas y económicas precisas antes de la construcción de las plantas.

El área de infraestructuras y puertos impulsa la electrificación de casi todos los puertos españoles, una transformación que avanza en paralelo a iniciativas como el Proyecto Idea, centrado en el uso del hidrógeno en entornos portuarios. La compañía mantiene acuerdos marco en los puertos de Algeciras, Rota y Ferrol, donde asume labores de dirección de obra y asistencia técnica. A esta actividad se suman proyectos singulares, entre ellos el diseño de un centro de entrenamiento para unidades subacuáticas en Cartagena o la instalación de un aerogenerador en un centro logístico de Amazon.

Otra de las líneas estratégicas de la filial es el área de waste to energy, con referencias en Reino Unido, Isla Reunión y Australia. García Sanz considera que España aún no ha desplegado esta tecnología, aunque prevé que lo hará a corto plazo. La directora recuerda que estas plantas permiten reducir en un 90% el volumen de residuos enviados a vertedero, además de generar energía con emisiones prácticamente nulas, lo que las convierte en un vector de descarbonización rentable para administraciones y operadores privados.

Ghenova avanza en la incorporación de sistemas de inteligencia artificial y digitalización aplicada al sector energético. García Sanz afirma que estas tecnologías mejoran la calidad del diseño, aportan rigor en la previsión de consumos y optimizan la operación de las plantas, elementos que se han convertido en prioridades para los clientes industriales.

La colaboración con Vertex Bioenergy se convierte así en un ejemplo representativo del valor que Ghenova ofrece a sus clientes: una combinación de ingeniería independiente, conocimiento regulatorio y capacidad técnica que refuerza su papel como ingeniería de referencia en el proceso de descarbonización industrial.