Trabajadores de La Cartuja Pickman: "Por primera vez en décadas, hay un proyecto industrial para relanzar la actividad"

Parte de la plantilla de la Cartuja Pickman en las puertas de la fábrica de loza.

Los treinta trabajadores de la Cartuja Pickman, que están en un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) hasta finales de enero, se han mostrado satisfechos e ilusionados con la adjudicación de la empresa a un grupo inversor que tiene previsto relanzar la marca de la histórica fábrica de loza sevillana y subrogar a los empleados.

En declaraciones a EFE, José Hurtado, responsable de la federación de industria de CCOO-Andalucía, ha expresado la satisfacción sindical y laboral por el resultado final del proceso de adjudicación de la Cartuja Pickman; y que, "afortunadamente, la jueza haya tenido en cuenta la opinión de los trabajadores y del administrador concursal".

Ha precisado que apostaban por el grupo que integran las empresarias Gabriela y Paola Lucsik y el presidente de la minera Atlantic Copper, Javier Targhetta, no "graciosamente, sino porque este proyecto garantiza que la empresa se mantenga en Sevilla y también el empleo".

Además, Hurtado ha destacado que se unifica la marca y la unidad productiva. En el proceso concursal, la marca se vendió por separado y ahora vuelve a estar en la misma unidad productiva y, por tanto, es propiedad del grupo adjudicatario.

Relanzamiento

Ha valorado también que el nuevo grupo haya anunciado inversiones y el relanzamiento de la actividad, paralizada desde el verano de 2025, con nuevas tecnologías, pero respetando la identidad artesanal de la marca centenaria la Cartuja.

"Por primera vez en varias décadas, hay un proyecto industrial para relanzar la Cartuja", ha celebrado José Hurtado, quien ha recordado el declive de la empresa sevillana en las últimas décadas, ya que en 1986 contaba con 150 trabajadores y actualmente tiene una treintena.

Lo ha achacado a la dejadez por la inversiones en maquinaria y en mantenimiento durante varias décadas y, por este motivo, ha recordado, la empresa tocó fondo cuando presentaron concurso de acreedores en 2019 y entró en fase de liquidación en septiembre de 2025.

A este proceso de liquidación dos grupos presentaron ofertas de compra y este jueves el juzgado mercantil 3 de Sevilla la adjudicó al grupo liderado por Javier Targhetta por 225.000 euros.

Este grupo además asume las deudas de la Seguridad Social de los treinta trabajadores, subroga a los empleados y adquiere las marcas asociadas (entre ellas 'La Cartuja de Sevilla' y 'La Cartuja Pickman', propiedad de Nox Industrial), así como el alquiler de la nave en la que actualmente se desarrolla la actividad, propiedad de International Crane.