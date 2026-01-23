Aninver planea expandir en Asia su negocio de consultoría en proyectos multilaterales con la compra de una compañía local

La consultora Aninver Development Partners, especializada en asesoría estratégica de proyectos con financiación multilateral, planea expandir su negocio en Asia-Pacífico, un mercado en el que ya tiene presencia y en el que apostará por el crecimiento inorgánico mediante la compra de una compañía local. Con este movimiento, abrirá su radio de acción geográfica en la zona, una vez que ha consolidado su implantación en África y Latinoamérica, según avanza a este diario José de la Maza, cofundador y CEO.

Con sede en Málaga y un equipo que alcanza ya los 35 profesionales, de los cuales el 50% está ubicado fuera de España, la compañía se encarga del asesoramiento y diseño de todo el ciclo de vida de proyectos del sector público con respaldo de distintos organismos multilaterales a nivel global, entre ellos el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en sectores diversos que abarcan desde la agricultura o la pesca hasta la minería, la construcción o el turismo.

La firma nació en 2014 de la mano de los hermanos José y Álvaro de la Maza, ambos ingenieros de Caminos y MBA por el IESE, que emprendieron la asesoría con los primeros contratos en Ghana para el Banco Africano de Desarrollo. Su implantación en este mercado y la expansión hacia otros destinos globales los puso en el punto de mira de la multinacional IMC Worldwide con sede en Reino Unido, hasta el punto de que en 2019 la empresa británica se hizo con el negocio de la consultora malagueña.

Aninver pasó entonces a ser una sucursal de IMC Worldwide, compañía que, a su vez, fue adquirida por el grupo DT Global, una etapa en la que los fundadores continuaron al frente de la firma y mantuvieron la sede en Málaga. “Nos hicieron una buena oferta para la venta de la empresa y dimos ese paso”, explica José de la Maza, si bien el último giro de guion en la historia de la consultora llegó en 2023, cuando los dos hermanos decidieron recomprarla para retomar el camino en solitario.

Cifras récord

Desde entonces, la empresa ha relanzado su actividad con el foco, sobre todo, en países africanos, de América Latina y del Caribe. Una evolución que le ha llevado a cerrar 2025 como el mejor año de su historia, al lograr 34 proyectos realizados en 25 mercados y disparar la facturación a doble dígito hasta el récord de 2,5 millones de euros, con un margen de Ebitda del 30%. De cara al año actual, abordará su mayor cartera hasta ahora de contratos en desarrollo, valorada en cuatro millones de euros.

Entre los hitos recientes, destaca la apertura de una nueva oficina regional en América Latina y el refuerzo de sus hubs operativos en Pakistán e India. Además, la consultora rubricó sus dos primeros contratos individuales superiores a un millón de dólares, en República Democrática del Congo (1,4 millones) junto a la firma Ingeagua y con financiación del Banco Mundial; y en Panamá (2,4 millones), para implantar un proyecto de agricultura sostenible respaldado por el BID.

Base de clientes

Igualmente, amplió su base de clientes institucionales con la incorporación de la Agencia de Desarrollo Industrial de la ONU, a través de sus primeros contratos en Belice y Zanzíbar; y con nuevos proyectos para el Caribbean Community Climate Change Centre; mientras que formalizará en los próximos días su inscripción como Miembro Afiliado de ONU Turismo (UN Tourism). Por su parte, la expansión en Asia-Pacífico se consolidó con iniciativas en India, Maldivas, Tonga y Filipinas.

“El ejercicio 2025 ha sido un año de inflexión, no solo por los resultados, sino porque hemos demostrado que somos capaces de operar a escala global, incluso en entornos muy complejos”, destaca el CEO; mientras que Álvaro de la Maza, también cofundador y socio, añade que “haber firmado nuestros primeros contratos por encima del millón de dólares y abrir nuevas relaciones con organismos multilaterales confirma que nuestra propuesta es reconocida por clientes cada vez más exigentes”.

De cara al futuro, la empresa ha completado el diseño de su Plan Estratégico 2026-2028 enfocado a impulsar su especialización en mercados emergentes y ha lanzado InforCapital by Aninver, una plataforma de inteligencia de mercado para inversores de private equity y venture capital. Asimismo, ha realizado junto a la ingeniería sueca Sweroad una inversión estratégica en Stingray Mobility, una joint venture centrada en proyectos de movilidad urbana bajo colaboración público-privada.