El proyecto Futuretech H2 presenta soluciones reales para la industria basadas en hidrógeno verde

El hidrógeno verde empieza a abandonar el terreno de las promesas para mostrar su aplicación real en la industria. Ese es el mensaje que ha querido trasladar Futuretech H2 en el arranque de su roadshow transfronterizo, celebrado este miércoles en Sevilla, donde se han presentado proyectos industriales en funcionamiento, soluciones tecnológicas ya disponibles y programas formativos vinculados a la empleabilidad.

Futuretech H2 es un proyecto ligado al fomento y desarrollo tecnológico de la industria del hidrógeno verde tanto en España como en Portugal, con un presupuesto de 1,3 millones de euros cofinanciado a través de Interreg, el programa de la Unión Europea que impulsa la cooperación territorial entre regiones de distintos países.

La iniciativa está ejecutada por un consorcio integrado por seis socios: la Federación de Empresarios del Metal (Fedeme), como organizador principal, el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (Catec), Adral, el Instituto Politécnico de Portalegre, la Universidad de Évora y la Fundación Nao Victoria.

Durante el acto inaugural, celebrado en el espacio Exploraterra de Sevilla, el director gerente de Fedeme, Carlos Jacinto, explicó que el proyecto persigue "dar a conocer de qué se trata el hidrógeno verde y ver cómo desde Andalucía podemos liderar esta energía a la hora de transformar la industria".

En este contexto, Jacinto detalló que Futuretech H2 se ha desarrollado en cuatro fases: una primera de identificación de oportunidades del sector; una segunda basada en una prueba piloto mediante el gemelo digital de una planta industrial de hidrógeno verde; una tercera centrada en programas formativos profesionales, que ya han permitido que 67 alumnos trabajen con Fedeme en la creación de un entorno de empleabilidad; y una cuarta fase divulgativa, el roadshow, cuyo arranque ha tenido lugar en Sevilla y que continuará en Huelva y Algeciras, así como en las ciudades portuguesas de Sines y Évora.

El respaldo institucional al proyecto llegó de la mano del secretario general de Industria y Minas de la Junta de Andalucía, José Javier Alonso Membrives, quien defendió la apuesta del Gobierno andaluz por el hidrógeno verde como una herramienta clave para avanzar en la descarbonización de la industria. Según señaló, Andalucía cuenta con "recursos naturales excepcionales y una industria en auge", a lo que se suma el carácter transfronterizo de Futuretech H2 como una apuesta estratégica para atraer inversión, generar empleo y situar a la comunidad como referente europeo en energías limpias desde una visión compartida con Portugal.

Innovaciones reales

La jornada puso el acento en las aplicaciones prácticas del hidrógeno verde. El fundador y CTO de HailH2, Fernando Isorna, defendió este vector energético por ser "limpio, abundante y producible a partir de fuentes renovables en un ciclo cerrado". Varias instalaciones están ya operativas o en fase avanzada con el uso de combustible. Destaca el Hub H2 Green La Isla, primer hub comercial de hidrógeno verde en Andalucía, ubicado en Dos Hermanas (Sevilla). También se dio a conocer la planta de Gedisol Energía, situada en el polígono industrial Llano Mazuelos, en Alcalá la Real (Jaén), destinada a la producción de hidrógeno verde para su distribución mediante los denominados tube trailers. A ello se suma el proyecto de Herogra Fertilizantes, en el polígono industrial Juncaril, en Albolote (Granada), una planta de autoconsumo térmico industrial que combina generación fotovoltaica en cubierta con producción de hidrógeno verde in situ.

El roadshow permitió además conocer distintas demostraciones tecnológicas. Entre ellas, el Toyota Mirai, presentado por Nimo Group, un vehículo de cero emisiones que puede repostar en cinco minutos y alcanzar hasta 650 kilómetros de autonomía. El Mirai no "quema agua", sino que combina hidrógeno almacenado en depósitos seguros con oxígeno del aire para generar electricidad, emitiendo únicamente vapor, lo que contribuye a mejorar la calidad del aire en entornos urbanos. De cara a 2027, la compañía prevé, a través del modelo Toyota Hilux, un incremento del 20% en la autonomía y una reducción del 50% en los costes.

Otra de las soluciones presentadas fue el dispensador portátil de hidrógeno desarrollado por HVR Energy dentro del proyecto Activa. Se trata de un sistema de repostaje transportable y modular que ocupa solo 20 metros cuadrados y no requiere más que un suelo plano, lo que permite su instalación rápida en estaciones de servicio ya existentes, reduciendo barreras regulatorias y económicas frente a las hidrolineras tradicionales.

A estas demostraciones se sumó el robot de vigilancia Summit XL, de Robotnik, diseñado para tareas de investigación, vigilancia e inspección, monitorización remota y acceso a zonas peligrosas.