Mercadona invierte 25 millones en su nuevo centro logístico para venta online en Málaga

Mercadona ha dado inicio a las obras de su nuevo almacén exclusivo para comercio electrónico en Málaga, conocido internamente como "La Colmena", un proyecto que supondrá una inversión de 25 millones de euros y representa un paso significativo en la expansión de su servicio de venta online en Andalucía.

El nuevo centro logístico, ubicado en la calle Fernando Sor del polígono Trévenez, ocupará una superficie de 17.050 metros cuadrados sobre una parcela de 14.156 metros cuadrados. Durante la fase de construcción participarán más de 25 proveedores que darán empleo a unas 150 personas, mientras que la plantilla permanente del almacén estará compuesta por más de 300 trabajadores entre repartidores y preparadores de pedidos.

Con esta infraestructura, que se suma a las ya operativas en Valencia, Barcelona, Getafe, Boadilla del Monte, Alicante y Sevilla, Mercadona ampliará progresivamente su servicio de compra online a la ciudad de Málaga y municipios de la Costa del Sol como Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Marbella, Estepona y Manilva. La compañía prevé extender posteriormente el servicio a otros municipios de la provincia en función de la evolución del proyecto.

Desde la compañía de supermercados, proyectan su puesta en marcha para 2027, lo que permitirá centralizar la preparación y distribución de pedidos online. Un cambio estructural que, según la cadena de supermercados, incrementará la productividad y eficiencia al optimizar los procesos que anteriormente se gestionaban desde las tiendas físicas.

En materia de sostenibilidad, Mercadona utilizará furgonetas con etiqueta ambiental ECO equipadas con motor diésel y transformación a GLP, con capacidad para transportar hasta 15 pedidos. Estos vehículos cuentan con tres zonas de temperatura diferenciadas para productos ambiente, refrigerados y congelados, además de incorporar un sistema de descarga mecanizado que reduce los sobreesfuerzos para los trabajadores y optimiza los tiempos de entrega, explican.