El gigante andaluz de las gasolineras Petroprix entrará este año en Polonia y Serbia y prevé hacer una prueba piloto en EEUU

La cadena de gasolineras ‘low cost’ Petroprix, con sede en Martos (Jaén) está enfocada casi al 100% en su expansión internacional, como confirma a este periódico su fundador y CEO Manuel Santiago. Ahora mismo, está presente, además de en España, en tres países en diferente grado: Portugal, Chile y Panamá. Y el objetivo es terminar 2026 con implantación en dos o tres mercados más, en concreto en Polonia y Serbia –donde prevé abrir al menos una primera estación de servicio este año-- y posiblemente, también, en Estados Unidos, donde la empresa pretende poner en marcha un establecimiento piloto para ver cómo responde el mercado.

Posible presencia en siete países a final de año

Tras superar las 200 gasolineras en 2025, la única operadora de su tipo con capital íntegramente español se propone llegar a las 250 a final de este ejercicio, de las cuales 50 estarán fuera de España. El crecimiento será principalmente en el exterior. En Portugal, tras pasar de una estación a 10 en 2025 Petroprix buscará llegar a 25; en Chile quiere tener 15, sobre todo en el área metropolitana de Santiago y en Panamá entre seis y siete, además de las citadas de Polonia y Serbia y la posible de EEUU.

¿Las razones de la elección de estos países? Así lo explica Manuel Santiago: “En Latinoamérica la electrificación es muy tardía y en los países del este de Europa igual. Los mercados de renta más baja tienen menos tendencia a electrificarse porque los coches eléctricos son caros, y en países como Polonia, el Estado no incentiva la adquisición de estos vehículos, y además es un país que tiene más margen para crecer porque estaba más retrasado; en EEUU la política actual no favorece la electrificación; es un mercado que ofrece muchos desafíos para nosotros, pero el potencial muy grande”.

En España, seguirá abriendo gasolineras pero “de manera estable, no acelerada”, porque el “mercado ya está muy saturado”, dice Manuel Santiago, quien reitera que “la apuesta es internacional” y que el ciclo que sigue la empresa en mercados foráneos siempre es el mismo: “Primero trabajamos previamente unos años; creamos los equipos, buscamos los terrenos, tramitamos los permisos, entendemos un poco el país… Luego abrimos la primera gasolinera y en los siguientes años hay un crecimiento acelerado”.

Facturación en 2025 superior a 800 millones y Ebitda por encima de 30 millones

En 2025 la firma siguió con un nivel de ventas creciente, aunque quizás no tanto como otros años debido a que el precio medio del petróleo ha sido bajo. Ha pasado de 770 a estar por encima de los 800 millones, un crecimiento que puede rondar el 4% y que aleja algo el objetivo de los 1.400 millones que Petroprix se había marcado para 2027. “Eso va a depender de cómo se muevan los precios; si son bajos, efectivamente no llegaremos”, dice Santiago. Y añade: “A mí lo que me interesa es el crecimiento del negocio, del volumen, más que la facturación en sí”. Y eso sí que crece como consecuencia, sobre todo, de la expansión en gasolineras.

Y, de hecho, el Ebitda (resultado de explotación excluyendo aspectos como amortizaciones, impuestos y deterioros patrimoniales) “superará los 30 millones, aunque no está consolidado, estamos cerrando el año todavía”, una cifra que será algo superior a la de 2024, a pesar de que “en España el mercado de combustibles empieza a caer ligeramente, puede que porque la actividad económica no está muy boyante o porque ya se nota un poquito la electrificación”. Pese a ello, el margen se mantiene más o menos, gracias a una mayor eficiencia (con inversiones en inteligencia artificial para los procesos) para “mantener los números por estación”.

Peso internacional por encima del español en tres años

En cualquier caso, si en facturación puede que no se alcance la meta de 2027, en gasolineras sí parece muy probable que se alcancen las 300. Y, además, con una configuración de la compañía diferente a la de ahora, al menos en el plano geográfico. “Nos planteamos que en los próximos tres años el peso de la red internacional sea mayor en nuestra facturación que el español; ahora mismo España representa el 90% y en ese periodo debería bajar al 50%; ese es nuestro objetivo”, asegura Manuel Santiago.

Ampliación de instalaciones en Martos

La firma cuenta con 464 trabajadores en todo el mundo, de los cuales 365 están en España y unos 160 en la sede central de la firma en Martos. Ha ido ampliando sus instalaciones con más naves para tener más espacio para almacenaje y fabricación, y, de momento, no hay un planteamiento de cambiar de ubicación dentro de la misma zona, el polígono industrial Los Olivos. “Estamos relativamente cómodos donde estamos y, de momento, estamos enfocados en crecer internacionalmente”, zanja Manuel Santiago. Desde Martos se exporta al mundo toda la tecnología de Petroprix, desde software y hardware de los sistemas a los cuadros eléctricos y de control.

WiPay, la plataforma de pagos, crece a un ritmo del 34%

También es en Martos donde se hacen los TPV y el ‘software’ de WiPay, la plataforma de pagos que es la otra línea de negocio del grupo tras entrar la aseguradora Hello Auto en fase de liquidación. “Va creciendo e internacionalizándose. Estamos en España y Portugal y tenemos licencia europea para operar; en 2026 iremos a tres nuevos países, México, Colombia y Chile”, dice Santiago. La plataforma incrementó su negocio un 34% respecto al año anterior.

Santiago, por último, es bastante escéptico respecto al impacto que pueda tener la electrificación del parque automovilístico en Petroprix, pese al aumento de la compra de vehículos electrificados. “Aunque crezcan, su peso en el parque móvil es mínimo y el impacto en nuestro negocio va a ser muy reducido, porque su uso es urbano, y nosotros estamos más en periferias y zonas industriales. Nuestro cliente típico no está electrificado”.