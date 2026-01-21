Defensa adjudicó 31.793 millones en programas militares en 2025, con Airbus, Navantia e Indra como principales beneficiarias

El Ministerio de Defensa adjudicó 31.793 millones de euros en contratos militares en 2025. Airbus, la UTE Indra-Escribano y Navantia se sitúan como las tres primeras adjudicatarias, con un acumulado del 67,7%. Este porcentaje se incrementa hasta el 85,5% con las asignaciones a Indra en solitario.

Según recoge el informe Rearme 2025, elaborado por el Observatorio de Seguridad Nacional de Opina 360, las adjudicaciones de contratos de equipamientos se dispararon como resultado del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, y del compromiso español de gasto militar con la OTAN. Los 31.793 millones colocados multiplican por más de 8 el importe adjudicado en 2024, cuando el Ministerio de Defensa dispuso 3.719 millones, pero además supera el acumulado en los 7 años anteriores, en el periodo 2018-2024.

El documento recoge las cuantías de los contratos adjudicados por la Dirección General de Armamento y Material, los mandos de Apoyo Logístico de los tres ejércitos, el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial y la Jefatura de Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica. A ellos se añaden los encargos a la empresa pública Navantia mediante la vía excepcional de órdenes de ejecución, que no constan en la Plataforma de Contratación del Estado. Se han tramitado 2.195 expedientes (con varios lotes en una misma licitación), con 2.590 adjudicaciones.

El aumento del gasto se debe principalmente a los 31 programas especiales de modernización (PEM) del Plan Industrial y Tecnológico. De ellos en 2025 se realizaron 29 adjudicaciones directas, es decir, por el procedimiento de negociado sin publicidad, que suman 27.987 millones de euros, hasta el 88% del total de las inversiones de Defensa. Los otros dos programas resueltos en ejercicios anteriores hacen que el montante movilizado con los PEM sea de 29.977 millones de euros.

Empresas y UTE beneficiarias

El Observatorio de Seguridad Nacional de Opina 360 detalla en Rearme 2025 las adjudicaciones a las empresas en solitario y en UTE. El primer grupo lo lidera Airbus, con un total de 8.107,6 millones (25,5%) en contratos. Le siguen Navantia, 5.812,2 millones (18,3%) e Indra, con 5.667,4 millones (17,8%). Muy lejos se quedan Urovesa, con 420,08 millones adjudicados (1,32%), Gdels-Santa Bárbara, con 302,36 millones (0,95%), Volvo con 223,76 millones (0,7%) y Rheinmetall con 178 millones (0,55%).

Destaca la asignación a la UTE Indra-Escribano con una cuantía de 7.610,5 millones que la sitúa en segundo lugar de la relación de adjudicataria, por detrás de Airbus. También Indra se beneficia del segundo programa para una UTE, en concreto con Telefónica y con un montante de 950 millones. En tercer lugar aparece Airbus con Indra, con 176 millones.

Otras compañías adjudicatarias son la UTE Cipherbit-Epicon, con 167 millones; Rodríguez López Auto, con 95,2 millones; Iturri, con 94,6 millones; Quantum Systems, con 85,5 millones; Europavía, con 80,3 millones; Sapa Placencia, con 77,3 millones; Safran, con 69,1 millones; Instalaza, con 67,6 millones; Miracle Fligh Support, con 61 millones; Iveco, con 45,6 millones; y Saes, con 45,5 millones.

En el informe se pone el acento en que los contratos adjudicados a Airbus, Indra y las UTE que encabezan ambas compañías concentran el 70,8% de todo el volumen asignado por Defensa. Por el contrario, compañías españolas históricas del sector, como Urovesa, Instalaza, Gdels-Santa Bárbara, Oesía y Sapa, han recibido en conjunto el 2,8% del gasto. Desde el punto de vista de la nacionalidad de los adjudicatarios, matiza el texto, el 99,4% del importe corresponde a empresas españolas o a filiales con sede fiscal en España de compañías internacionales.

Ránking de contratos

El documento también hace una valoración de los contratos a los que destina la inversión el Gobierno central. Dos de ellos corresponden al suministro de sistemas de artillería autopropulsada, uno sobre cadenas, por importe de 4.554 millones de euros, y otro sobre ruedas, por valor de 2.686 millones, que desarrollan las uniones temporales de Indra y Escribano. Precisamente, Gdels-Santa Bárbara ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo ambas adjudicaciones. El informe menciona las quejas de esta compañía por no haber sido invitada a participar en estas licitaciones y sus afirmaciones de que la UTE asignada no tiene "capacidades ni experiencia para ejecutarlo".

La modernización de las fragatas F-100 es el segundo contrato más cuantioso con 3.200 millones de euros, adjudicado a Navantia, que ejecutará esta intervención en sus astilleros de Ferrol, donde tienen base estos buques de la Armada española.

El cuarto proyecto con mayor inversión es la adquisición del Sistema Integrado de Entrenamiento (ITS-C) que sustituirá al F5, asignado a Airbus por 2.600 millones. Le sigue el proyecto de modernización y adquisición del sistema de Centros de Operaciones de Artillería Antiaérea Semiautomática, del que responderá Indra por 2.031 millones.

Hasta el puesto 19 de esta relación no aparece el primer contrato del que no son responsables las empresas más beneficiadas por los programas -Navantia, Indra, Airbus y sus UTE-, que corresponde al suministro de vehículos de exploración y reconocimiento terrestre, que asume Urovesa por 321 millones.