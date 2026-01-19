Gdels-Santa Bárbara confirma que llevará al Supremo la adjudicación del programa de obuses a Indra-Escribano por su falta de capacidad técnica

Santa Bárbara recurrirá este mes ante el Tribunal Supremo la adjudicación por 7.240 millones a la unión temporal de empresas formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) del programa de obuses autopropulsados y lo ha justificado en que estas compañías no tienen capacidad para desarrollarlo.

Así lo ha anunciado este lunes Alejandro Page, director general de Santa Bárbara Sistemas y vicepresidente de GDELS, en un encuentro informativo en el que ha asegurado que existe interlocución con la industria y con el ámbito político, a nivel ministerial, si bien de momento "no hay resultados".

Page ha asegurado que la UTE Indra-Escribano no tiene ahora mismo capacidad para desarrollar ese contrato de 3.002 millones de euros sin recurrir a la tecnología extranjera, mientras que Santa Bárbara sí la tiene "con hechos" demostrados.

El recurso judicial

Santa Bárbara ya presentó un recurso contencioso-administrativo para suspender los 3.002 millones en préstamos adjudicados a los programas de obuses autopropulsados por parte del Gobierno a dicha UTE, que admitió a trámite el Supremo a principios de enero.

Estos créditos fueron concedidos en 2025 a la UTE, con la que ambas compañías se adjudicaron un total de 1.821 millones de euros para los programas de cadenas y 1.181 millones para los de obuses de ruedas.

Santa Bárbara admite negociaciones con el Gobierno y las adjudicatarias, pero sin resultados

Una vez admitido a trámite por el Supremo, el siguiente paso es presentar un recurso de alzada a la adjudicación "por coherencia", ha explicado Page, que ha precisado que el propio recurso contencioso-administrativo ya lo contemplaba.

Además, incluía una serie de medidas cautelares, entre ellas, la suspensión de los préstamos que, según Page, deberían resolverse en un mes una vez pase el periodo de alegaciones.

"Vamos a intentar seguir negociando para que se solucione la situación y si no, el proceso seguirá adelante", ha advertido Page, que ha dicho no entender que no se pueda llegar a "algún tipo de entendimiento".

Némesis y Piranha 10x10: la apuesta tecnológica de Santa Bárbara

La compañía propiedad de General Dynamics ya presentó en julio Némesis un obús autopropulsado de cadenas que es el primero que puede operarse de forma remota. La planta asturiana de Trubia se encargó de la realización de la barcaza y la de Alcalá de Guadaíra ensambló el vehículo y efectuó las pruebas finales.

El obús, presentado en la feria de defensa Feindef, es una variante de la plataforma Ascod y se trata de un desarrollo con patente y tecnología europea que estaba pensado para reemplazar la gama de artillería autopropulsada sobre cadenas del Ejército español. Actualmente, Defensa cuenta con aproximadamente 80 unidades del M-109, un modelo cuya tecnología data de los años 60.

Para el programa de artillería autopropulsada sobre ruedas, General Dynamics presentó Piranha 10x10, un obús sobre ruedas con cuatro ejes direccionales y máxima movilidad dentro de la carretera, que también tiene automatizado el sistema de armas.

Ambos modelos se mostraron en condiciones reales en el Military Mobility Day de General Dynamics en Bürglen (Suiza), en un evento al que asistieron más de 90 representantes de 18 fuerzas armadas de todo el mundo.

Finalmente, el pasado 25 de diciembre el Gobierno decidió la adjudicación de los contratos de obuses autopropulsados a Indra y Escribano por un total de 7.240 millones de euros a la UTE entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) para suministrar obuses autopropulsados de cadenas y de ruedas al Ejército de Tierra.

Este importe astronómico se extenderá hasta 2034 y su producción se centrará previsiblemente en instalaciones como El Tallerón de Xixón (Asturies).

Tecnología española y empleo

El director general de Santa Bárbara ha asegurado que la principal motivación de la empresa al presentar el recurso es proteger la tecnología española que en este caso cumple con los requisitos del Ejército de Tierra.

También se pretende proteger a los 1.200 empleados de la compañía que "están frustrados" después de haber realizado un esfuerzo para que Santa Bárbara pudiera optar a ese programa. "Los trabajadores están más enfadados que los directivos, se sienten despreciados", ha afirmado.

Santa Bárbara explica que tanto el Némesis como el Piranha 10x10 podrían fabricarse en serie en las plantas de Santa Bárbara Sistemas en Trubia y Alcalá de Guadaíra, lo que podría repercutir en una red de más de 900 pymes certificadas en el sector de defensa en España.

Ha recalcado que su empresa está alineada con la política de defensa del Gobierno y con la autonomía estratégica, de la que "formamos parte y por eso la defendemos".

"Queremos que las Fuerzas Armadas tengan los sistemas que necesitan en el momento que lo requieran y nosotros podemos contribuir a ello", ha recalcado.