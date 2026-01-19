La emiratí NMDC Group se hace con el 51% de Lantania Aguas y mantendrá su sede en Sevilla

Firma del acuerdo por Haris Giatsos, consejero delegado de NMDC Infra, y Federico Ávila, presidente de Lantania, acompañados por Yasser Zaghloul, consejero delegado de NMDC Group.

La empresa emiratí NMDC Group ha cerrado con acuerdo con Lantania para la adquisición del 51% de Lantania Aguas, la filial de la compañía española especializada en proyectos de desalación, tratamiento y depuración de agua. La sociedad mantendrá su sede en Sevilla, contará con una oficina regional en Abu Dabi y estará gestionada por el actual equipo directivo de la división, encabezado por Pedro Almagro como consejero delegado.

Según informó este lunes en un comunicado el grupo español, que conservará el 49% restante del capital, la empresa operará bajo la denominación Lantania NMDC Water una vez completada la transacción, que está sujeta a las aprobaciones reglamentarias habituales. La compañía, compuesta por más de 300 profesionales, inicia sus operaciones con una cartera de proyectos en ejecución en varios países, por un valor de 450 millones de euros.

El acuerdo formalizado entre Lantania y la filial de la emiratí NMDC Infra, del que no se detalla el importe económico, establece una estructura de gestión conjunta que permitirá a la empresa reforzar su capacidad tecnológica, financiera y operativa, impulsando su presencia en mercados estratégicos como Oriente Medio, Norte de África, Europa, el sur y el Sudeste Asiático y Latinoamérica.

Lantania NMDC Water combinará las competencias técnicas de NMDC con la experiencia y capacidades de Lantania en desalación, depuración y reutilización de agua, así como en proyectos industriales de gran envergadura, para "dar origen a un líder global en el negocio mundial del agua", explica el comunicado.

Ciclo del agua

Lantania Aguas desarrolla su actividad en todas las fases del ciclo del agua, desde la captación, potabilización y distribución hasta la depuración y la devolución al medio natural. En este sentido, ofrece soluciones adaptadas a todo tipo de procesos, abordando proyectos llave en mano (EPC) y bajo la modalidad BOT, con capacidades completas en diseño, construcción y operación de instalaciones.

Actualmente, tiene más de 900.000 metros cúbicos/día de agua desalada en construcción que una vez en operación, junto a las plantas desaladoras ya construidas por la empresa, sumarán una producción de más de 1.550.000 metros cúbicos /día de agua.

Lantania Aguas ocupa la cuarta posición mundial entre los contratistas EPC de desalación por capacidad adjudicada en 2024–2025, según el último ranking de Global Water Intelligence (GWI). Su cartera incluye grandes desaladoras como Jubail (600.000 metros cúbicos/día) y Ras Mohaisen (300.000 metros cúbicos/día) en Arabia Saudí, entre otras.

La compañía también es un referente en potabilización y depuración de aguas urbanas e industriales. Cuenta con un laboratorio propio en Sevilla que ha potabilizado más de 500.000 metros cúbicos/día y depurado más de 700.000 metros cúbicos/día de agua urbana. En el ámbito industrial, ha llevado a cabo el tratamiento de más de 1.000.000 metros cúbicos/día, con presencia en sectores como minería, energía, agroalimentario, química, siderurgia y automoción.

“Esta alianza supone un hito en la historia de nuestra compañía y un punto de inflexión para Lantania Aguas”, afirma Federico Ávila, presidente y consejero delegado del grupo Lantania. “La fortaleza técnica y financiera de NMDC, unida a las capacidades de ingeniería y la experiencia de Lantania en este mercado, nos permitirán abordar conjuntamente grandes proyectos y consolidar un referente global en soluciones sostenibles para el agua", añade.

Por su parte, Yasser Zaghloul, consejero delegado de NMDC Group, declara que “esta adquisición marca la primera entrada de NMDC Group en el mercado europeo, ya que nos disponemos a exportar capacidades y escala desarrolladas en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) para complementarlas con la experiencia probada de Lantania". Asimismo, destaca que "se alinea con nuestros objetivos estratégicos de expansión y diversifica nuestra cartera en muchas de las industrias y mercados más críticos del mundo".

"NMDC Group ha reconocido desde hace tiempo los desafíos globales relacionados con el agua y, a través de Lantania NMDC Water, reafirmamos nuestro compromiso de aprovechar la innovación y las soluciones avanzadas para un futuro más sostenible”, asegura.

Cartera de proyectos

El grupo Lantania diseña, construye y opera grandes proyectos de infraestructuras, edificación, agua y energía, con el compromiso de generar valor sostenible para la sociedad. Dispone de una cartera de obras superior a 1.000 millones de euros, está presente en 16 países y cuenta con más de 1.400 profesionales.

Por su parte, NMDC Group ofrece soluciones de ingeniería, aprovisionamiento y construcción (EPC) de vanguardia para proyectos onshore y offshore, así como capacidades de dragado y construcción marina de última generación.

Con sede en Abu Dabi y 50 años de experiencia, opera en la región MENA y el Sudeste Asiático, sumando al cierre del tercer trimestre de 2025 una cartera de proyectos de alrededor de 17.000 millones de dólares

El grupo emiratí opera a través de cinco principales verticales de negocio: NMDC Dredging & Marine, NMDC Energy, NMDC Logistics and Technical Services, NMDC Infra y NMDC Engineering.