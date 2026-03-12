Grupo Insur vende más del 80% del edificio de oficinas Ágora en Málaga antes de finalizar sus obras

El edificio de oficinas Ágora, promovido por Grupo Insur en Málaga, ha superado ya el 80% de comercialización antes de concluir su construcción. Este "hito" con el que "consolidan su actividad de promoción terciaria", en sus palabras, se produce en medio de una oleada de inversiones, 118 millones de euros concretamente, destinadas a crecer en el mercado de oficinas entre la propia provincia del sur de España y Madrid.

“Este hito de comercialización confirma la demanda de grandes empresas nacionales y multinacionales por espacios de alta calidad y valor añadido que buscan un ecosistema dinámico e innovador para impulsar su actividad y pone a Málaga en el foco del mercado de oficinas”, apunta Enrique Ayala, director de promoción terciaria de Grupo Insur

El inmueble, cuya comercialización ha sido asesorada por Savills, ha logrado atraer a grandes compañías nacionales y multinacionales, especialmente del sector tecnológico, en un momento en el que Málaga refuerza su posicionamiento como hub de innovación y talento internacional.

El tirón de las tecnológicas

Entre los anuncios más recientes figura Betsson, operador global de juego online y apuestas deportivas. La compañía ha elegido así Málaga, donde ya contaba con un hub tecnológico dedicado al desarrollo de juegos, aplicaciones e inteligencia artificial, para ubicar su primera sede en España con cerca de 3.000 metros cuadrados distribuidos entre las plantas cuarta y quinta, la cual dispone de una terraza con vistas al mar.

También se instalará en el inmueble OneCoWork, operador de espacios de trabajo flexibles premium que desembarcará en el sur de España con un espacio de 2.200 metros cuadrados repartidos en dos plantas y cuya apertura está prevista para este mes de junio.

A estas incorporaciones se suma IONIK Technologies, empresa especializada en soluciones digitales avanzadas, que ocupará una planta completa de aproximadamente 1.800 metros cuadrados con el objetivo de unificar en un solo espacio las dos oficinas con las que ya contaba en la ciudad.

Reavivar el mercado de oficinas

Cabe señalar que se trata del primer edificio de oficinas construido en la provincia de Málaga en 15 años. Cuenta con 9.186 metros cuadrados de superficie alquilable, más de 800 metros cuadrados de terrazas panorámicas y un rooftop con vistas al Mediterráneo gracias a su ubicación frente al mar en la nueva zona prime del litoral oeste. Además, ha sido diseñado como un edificio inteligente “clase A”, con certificaciones Breeam Excellent en sostenibilidad, Well Oro en bienestar de los usuarios y WiredScore Oro en conectividad tecnológica.

En este sentido, la comercialización de Ágora forma parte de la estrategia de crecimiento de Grupo Insur en el segmento de oficinas. La compañía está destinando 118 millones de euros al desarrollo de tres edificios de oficinas sostenibles en Málaga y Madrid que suman cerca de 29.000 metros cuadrados de superficie alquilable.

En la provincia que alberga la Costa del Sol, además de Ágora, la promotora desarrolla el edificio Noa, situado en la zona de Martiricos, que contará con cerca de 9.800 metros cuadrados de oficinas, amplias terrazas privadas y un rooftop de más de 1.000 metros cuadrados con vistas al centro histórico. Su finalización está prevista para finales de 2026.

Con ello, Grupo Insur busca contribuir a la transformación del mercado de oficinas de la ciudad con edificios inteligentes orientados al bienestar, la sostenibilidad y la conectividad, en un contexto de fuerte demanda empresarial y baja disponibilidad de espacio en las zonas prime de Málaga.