Betsson, operador global de juego online, elige Málaga para su primera sede en España

Betsson Group, operador global de casino online y apuestas deportivas, aterriza su sede en Málaga. El edificio Ágora, propiedad de Grupo Insur, incorpora a este nuevo inquilino, reforzando la creciente presencia de entidades tecnológicas y digitales en la ciudad.

La compañía internacional de iGaming ha elegido, así, el primer edificio de oficinas construido en 15 años en la ciudad para establecer su primera oficina en España, un hito estratégico que subraya la capacidad de Málaga para atraer empresas globales que buscan innovación, talento y calidad de vida, consolidando el dinamismo del mercado malagueño y reforzando su posicionamiento como destino corporativo de referencia en España y Europa, subarayan.

La apertura de esta oficina supone un paso relevante dentro del desarrollo del grupo en España, siempre en línea con su crecimiento internacional, señalan. Betsson contaba ya con presencia en Málaga gracias al hub tecnológico que posee en la ciudad y desde el que desarrolla juegos, aplicaciones nativas e inteligencia artificial.

La operación, asesorada por Savills, comprende aproximadamente 3.000 metros cuadrados distribuidos entre las plantas cuarta y quinta, la cual dispone de una terraza con vistas al mar. El espacio responde a estándares de calidad que fomentan la colaboración, la creatividad y el bienestar en el entorno laboral, en línea con la filosofía de Betsson Group de crear lugares de trabajo de alta calidad presentes en todas sus oficinas, un enfoque que ha recibido numerosos reconocimientos internacionales.

El edificio, a punto de finalizar las obras, albergará a grandes compañías internacionales, especialmente del sector tecnológico, así como a un operador de espacios flexibles de primer nivel, consolidándose como un hub empresarial de alto valor añadido.

Aranzazu García, responsable de oficinas en Savills Andalucía, señala que “la llegada de Betsson refuerza el liderazgo de Málaga como hub de innovación, tecnología y talento internacional, y confirma que edificios de oficinas de última generación son clave para afianzar el atractivo de la ciudad para compañías globales que buscan conectividad, calidad de vida y espacios de trabajo de primer nivel”. La firma destaca el excelente momento que vive el mercado de oficinas en Málaga impulsado por una demanda muy activa y por la consolidación del litoral oeste como la nueva área prime de la ciudad.