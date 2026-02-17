El gigante andaluz de automoción Syrsa dispara su negocio un 68% hasta el récord de 624 millones en 2025

El grupo andaluz de automoción Syrsa cerró 2025 con un volumen de negocio de 624 millones de euros, lo que representa un avance del 68% respecto al año anterior y una cifra récord en su historia. Como hitos del ejercicio, la compañía comercializó 24.000 vehículos –entre unidades nuevas y de ocasión–, un 44% más; mientras que la actividad posventa también aportó cifras positivas: los talleres superaron los 24 millones en facturación y el área de recambios sumó 73 millones.

Con una plantilla que se situó por encima de los 950 empleados el pasado ejercicio, la empresa sustentó sus resultados en la ampliación de su red comercial y de su catálogo de marcas. En este sentido, uno de los movimientos destacados fue su desembarco en Málaga –la única provincia en la que no estaba presente– con la adquisición de los concesionarios de Hyundai a Grupo Nieto Automoción, lo que elevó la cuota del grupo en la enseña coreana por encima del 26% en Andalucía.

Un movimiento con el que compañía sevillana continuó la estrategia de crecimiento inorgánico que viene acometiendo en los últimos ejercicios. De hecho, a finales de 2024, anunció un acuerdo con BMW Group España para la incorporación de 13 nuevas concesiones a su red (cinco de BMW, cinco de MINI y tres de BMW Motorrad). La operación le permitió ampliar su portafolio comercial y apuntalar su posición como la principal firma regional del sector tanto en ventas como en empleos.

También como novedades en 2025, se incorporaron dos nuevas marcas, EBRO, de la que Syrsa es concesionario exclusivo en Huelva, Almería y Jaén; y Foton, también exclusivo en Sevilla. Por otro lado, se llevaron a cabo nuevas aperturas de Omoda/Jaecoo en Huelva y Algeciras, que se unen a los concesionarios de ambas enseñas de Sevilla y Almería (Huércal de Almería y El Ejido). Además, se reforzó la expansión de Driveris con nuevas tiendas en Huelva y Huércal de Almería.

De cara a 2026, las previsiones apuntan a una subida del 20% tanto en facturación como en vehículos vendidos. Asimismo, la compañía avanza que no se descarta la incorporación de nuevas marcas, así como la ampliación de la cobertura territorial para enseñas ya comercializadas. Por el momento, abrirá este mismo mes de febrero de tres concesionarios Changan (Almería, Huelva y Sevilla) y tres tiendas de Driveris (en Algeciras, Granada y Málaga) durante los próximos meses.

Relevo generacional en la cúpula

El grupo, que trabaja en estos momentos sobre nuevo plan estratégico trianual, acaba de materializar la sucesión al frente de la Dirección General de la compañía con el nombramiento de Francisco Galnares García-Añoveros como nuevo consejero delegado. Francisco Galnares González de la Madrid, CEO saliente y que ha capitaneado la empresa durante más de 35 años, será el presidente ejecutivo, a cargo de liderar las decisiones de crecimiento y la representación institucional.

El nombramiento culmina un proceso iniciado hace siete años, desde la incorporación de Francisco Galnares hijo en 2019, un periodo en el que ha asumido responsabilidades en diversas áreas y para distintas marcas dentro de la organización, por lo que el Consejo de Administración ha valorado su perfil como el más idóneo para dar continuidad a un proyecto empresarial familiar que se encuentra ya en su cuarta generación.

Operaciones estratégicas

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Máster en Bolsa y Mercados Financieros por el Instituto de Estudios Bursátiles y Máster en Administración y Dirección de Empresas (MBA) por San Telmo Business School, Galnares García-Añoveros ha liderado dentro del grupo proyectos estratégicos, como la expansión de la red de Driveris, la integración de las concesiones BMW-MINI y la adquisición de Hyundai Málaga, entre otros.

En palabras de Francisco Galnares González de la Madrid, el ya presidente ejecutivo, el nuevo CEO “reúne excelentes capacidades para contribuir al crecimiento de Syrsa y avanzar en su objetivo estratégico de convertirse en referente, sin perder la impronta familiar”. Por su parte, su sucesor en el cargo asegura que “recojo el legado de una historia de más de 65 años que ha cristalizado en uno de los grupos de automoción de referencia a nivel andaluz y nacional”.

Syrsa cuenta con instalaciones distribuidas por toda Andalucía, propias y de su red de agentes, de las marcas Renault, Dacia, Alpine, BMW, BMW Motorrad, Mini, Volvo, Hyundai, Mazda, Suzuki, Nissan, Omoda, Jaecoo, EBRO, Foton y Changan, y también es taller oficial de Lynk&Co, Ineos y Polestar. Junto a la empresa propia de vehículos de ocasión multimarca, Driveris, dispone de servicios de gestoría y de correduría, así como de un centro autorizado de tratamiento de vehículos.