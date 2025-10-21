La empresa familiar llama a movilizar a las compañías para reforzar la competitividad ante los retos globales

El presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), Ignacio Rivera, clausuró el XXVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar con un mensaje claro: la empresa familiar llama a la sociedad civil a movilizarse y a afrontar con optimismo los retos que condicionan el futuro económico de España. “Hay que seguir dando la cara y quitarnos los complejos. La sociedad civil se tiene que movilizar”, reclamó, defendiendo que el pensamiento a largo plazo y el compromiso con el entorno “nos convierten en una parte vital del bienestar del país”.

Rivera puso en valor el respaldo institucional recibido en esta edición, “con el apoyo de Su Majestad el Rey, que nos animó a seguir trabajando para crear un país mejor”, y el reconocimiento del ministro de Industria, Jordi Hereu, y del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, “que han coincidido en la importancia de la empresa familiar para España”.

El presidente del IEF destacó los resultados de la encuesta interactiva realizada durante el Congreso, que reflejan la preocupación del empresariado por el absentismo laboral y la falta de talento. “Ambos factores generan una pérdida de competitividad y dificultan que podamos competir a nivel europeo y mundial”, advirtió.

Rivera también subrayó la necesidad de mantener el arraigo y asegurar el relevo generacional como pilares del modelo familiar. “Cuidar el origen es canalizar el trabajo y garantizar un buen legado”, señaló, destacando que el Instituto trabaja para elaborar informes cada vez más rigurosos que demuestran el impacto positivo de las empresas familiares en la economía, la sociedad y el medio ambiente. “El mundo lo vamos a mejorar nosotros”, aseguró.

Durante su intervención, reivindicó además el papel internacional de estas compañías, con Turquía como país invitado en esta edición, que abre oportunidades de negocio, y el valor del esperado acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, en el que “España debe desempeñar un papel protagonista”.

Tras su intervención, a través de un vídeo, el IEF anunció que la próxima edición del Congreso Nacional se celebrará en Madrid en octubre de 2026.

30.000 millones de financiación por el clima

La clausura contó también, de forma telemática, con la participación de Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), quien destacó el liderazgo europeo en la transformación verde y tecnológica, así como la relevancia de las empresas familiares en ese proceso. Recordó que el BEI es el banco multilateral más grande del mundo, que invierte nueve de cada diez euros en Europa y mantiene una fuerte presencia internacional, con 8.000 millones de financiación anual.

La presidenta del BEI recordó que la entidad duplicará hasta los 30.000 millones de euros su financiación para adaptación climática hasta 2030, con foco en el sector agrario y la gestión del agua. “Cada euro invertido en prevención ahorra entre cinco y siete en reconstrucción”, afirmó. Además, presentó la nueva plataforma TechEU, con la que el BEI aspira a movilizar 250.000 millones de euros hasta 2027 para impulsar la innovación tecnológica en Europa, y recalcó la reciente movilización de 17.500 millones para mejorar la eficiencia energética de las pymes, con una ventanilla única que beneficiará especialmente al tejido empresarial español.

Aunque Calviño señaló que la prioridad actual del BEI es Ucrania, garantizando sus reservas energéticas y facilitando sus exportaciones, y apuntó que el banco también trabaja en el Mediterráneo, África y América Latina, impulsando proyectos de infraestructuras, salud, digitalización y sostenibilidad.

“Europa logrará mayor autonomía y seguridad si hace de la transición verde un éxito compartido”, concluyó Calviño, convencida de que “las empresas familiares seguirán siendo un pilar clave del liderazgo europeo”.