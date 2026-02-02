Airtificial construirá una línea automatizada de fabricación de motores para furgonetas eléctricas por seis millones

Airtificial Group ha firmado un contrato de 6 millones de euros para el diseño y fabricación de una línea automatizada de ensamblaje de inversores de potencia de motores eléctricos para un proveedor directo estadounidense, de un fabricante final de vehículos de la misma nacionalidad. Con esta operación, la compañía busca reforzar su posicionamiento como socio tecnológico de referencia en el ámbito de la movilidad eléctrica. Esta línea se va a llevar a cabo por la división Intelligent Robots del grupo tecnológico industrial español.

La línea está destinada al ensamblaje de inversores de potencia, un componente crítico en el tren de potencia de los vehículos eléctricos, e integra además el ensamblado de las unidades de protocolo y servicio de datos. El sistema dará soporte a la producción de una e-van (furgoneta eléctrica de nueva generación), cumpliendo con los estándares de calidad, trazabilidad y fiabilidad requeridos por los principales fabricantes internacionales.

El proyecto ha sido diseñado, y será construido, ensamblado y validado en la sede de la unidad en Barcelona. Desde estas instalaciones se preparará para su envío a una planta de producción del fabricante final de vehículos estadounidense, ubicada en Europa del Este. El desarrollo completo de la solución, desde el arranque del proyecto hasta la validación final de la línea, se ejecutará en un plazo de 40 semanas, cumpliendo con un calendario industrial especialmente exigente.

Guillermo Fernández de Peñaranda, CEO de Airtificial, afirma: “Este contrato refleja el nivel de especialización y calidad técnica que hemos alcanzado en automatización avanzada para e-mobility y la confianza que los principales fabricantes finales de vehículos y proveedores directos globales depositan en nuestras capacidades. Además, consolida a España como uno de los polos tecnológicos clave del grupo para el desarrollo de soluciones industriales de alto valor añadido”.

Desde el punto de vista operativo, la solución desarrollada por Airtificial Intelligent Robots incorporará 27 estaciones de trabajo, operará con un tiempo de ciclo de 63 segundos y requerirá únicamente de dos operarios, optimizando la eficiencia productiva en un espacio total de treinta metros de largo por siete metros de ancho. El diseño responde a criterios de máxima productividad y mínima huella operativa, alineados con los objetivos de competitividad industrial de los clientes de Airtificial.