La cotizada andaluza Nortem Biogroup busca un fondo de inversión para darle entrada en su capital

La compañía gaditana Nortem BioGroup busca un fondo de inversión para darle entrada en su capital en 2026 y que le ayude a crecer, según ha adelantado a este periódico el ingeniero José Luis Vázquez, su presidente, fundador y copropietario. Especializada en el desarrollo, fabricación y comercialización de productos alimenticios, suplementos dietéticos, sal marina y productos desincrustantes basados en ingredientes orgánicos y biodegradables, la empresa con base en El Puerto de Santa María salió a cotizar en 2023 al Euronext Access.

La facturación de la compañía superó los 7 millones de euros en 2024 y para este año prevé igualar esos ingresos, según José Luis Vázquez, que cifra en un millón de euros el ebitda de la compañía, mientras que su deuda alcanza cinco veces el ebitda. "El 90 % de nuestros clientes son consumidores particulares que buscan productos ecológicos, por lo que en su mayoría están en el mercado alemán, italiano o francés", informa el presidente de la firma, que realiza el 95% de sus ventas online. Más del 70% de sus productos son ecológicos y están certificados por CAAE.

Instalaciones de la fábrica de Nortem Biogroup en la provincia de Cádiz / M. G.

El fundador de esta sociedad declara que con la salida a Euronext se "buscaron ventajas fiscales y más notoriedad que financiación. Para las empresas del Sur de España es importante tener una imagen, toda vez que estamos alejados de nuestros posibles consumidores. Nuestros clientes están en Europa y era adecuado estar en Euronext Access, que no te obliga a tener acciones a la venta, por lo que no tenía demasiada trascendencia en nuestra estructura de capital. Una vez que estás en el selecto club del Euronext ya has pasado el comité de admisiones y es más fácil salir al Euronext Growth".

Actualmente, el 60% de la empresa es de José Luis Vázquez y el 40% restante está en manos de otro núcleo familiar. Sin embargo, ahora Nortem Biogroup está estudiando la ampliación de capital. "Posiblemente dejemos entrar a un fondo de inversión dentro de la empresa. Estamos abiertos a vender menos del 50% para escalar la empresa y siempre que haya sinergias, no sólo para que aporten capital", agrega este directivo, quien subraya que "con la entrada de un fondo sería el momento de salir a Euronext Growth con un free float del 20% del capital".

José Luis Vázquez, fundador de Nortem Biogroup, con algunos de los probióticos y complementos alimenticios de la firma / M. G.

Valorizar residuos

José Luis Vázquez se había dedicado a desarrollos industriales hasta que hace 18 años, con poco más de cuarenta años, decidió retirarse a Marbella (Málaga), pero a los dos años la dolce vita comenzó a aburrirle y tras conocer El Puerto de Santa María (Cádiz) decidió instalarse allí, donde al poco tiempo decidió crear Nortem Biogroup, según cuenta el mismo a este diario. La compañía comenzó a funcionar en 2016 con una fábrica en Andalucía para producir ácido cítrico cuyo hecho diferencial es que usa como materia prima el residuo de melaza, ya sea de caña o de remolacha, un desecho al que consigue dar valor reutilizándolo.

"Vi que la mayor empresa que había en El Puerto de Santa María era la Azucarera y se me ocurrió que podíamos valorizar el residuo de la melaza. El ácido cítrico se produce en el resto del mundo partiendo del maíz transgénico, como hacen los grandes fabricantes chinos. Nuestra diferencia radica no sólo en que valorizamos un residuo, sino que hemos desarrollado una fábrica muy versátil, tanto que puede fabricar cualquier tipo de producto que tenga que ver con la biotecnología", explica este empresario.

En la fábrica portuense, Nortem Biogroup no sólo produce numerosos productos, como probióticos, bicarbonato de sodio, ácido cítrico o sulfato de magnesio, sino que también cuenta con diez salas blancas de envasado automatizado para polvos, gránulos, líquidos, blister, cápsulas... Explica Vázquez que "hay productos que fabricamos de base, como los probióticos o el ácito cítrico, y otros que simplemente los envasamos, como la proteína de guisante o el cacao". En su fábrica también se producen floculantes y reguladores de PH para piscinas, pero aclara que en este caso "nosotros fabricamos una parte y además lo transformamos , envasándolo a continuación".

"Cuando nos preguntan a qué nos dedicamos, decimos que a productos donde podamos aportar algo en la línea de mejorar la salud. En el caso del floculante, diría que el que hay ahora en el mercado está fabricando a base de sulfato de aluminio, que en base a referencias científicas no es muy bueno para la salud. Nosotros hacemos el floculante sin usar sulfato de aluminio y en su lugar empleamos un producto natural", añade.

Personal de la compañía Nortem Biogroup / M. G.

Marcas y clientes

Actualmente tiene cinco marcas, siendo Nortembío la más conocida, dedicada a alimentos y aditivos. Su marca Natural Pharma es para complementos alimenticios probióticos, mientras que Biosalt comercializa sal marina virgen ecológica; EcoDescalk está especializada en productos descalcificadores ecológicos para electrodomésticos y BioMarine es de aditivos libres de sulfitos y fosfatos destinados a productos derivados de la pesca. Además, ha desarrollado un sistema de ósmosis inversa que como factor diferencial "elimina de forma certificada el 100% del glifosato, el pesticida más difícil de eliminar, el más habitual y el más perjudicial para la salud".

Sus productos estrella son actualmente el ácido cítrico, con el que comenzaron, y las sales Epsom, comercializadas con la marca Nortembío. De hecho, actualmente venden a particulares un total de 150 toneladas de ácido cítrico al año. "La mitad de los productos de un supermercado llevan ácido cítrico y las bebidas todas, menos la Coca Cola. El ácido cítrico es un acidulante, reguladr de Ph, conservante... por lo que es un producto estratégico desde el punto de vista alimentario. Sin embargo, también tiene otros usos no alimentarios, para la industria farmacéutica o química. Quienes nos compran el ácido cítrico son particulares o pequeñas empresas, que adquieren paquetes desde 500 gramos a cinco kilogramos. ¿Para qué lo usan? Pues muchos de ellos para los quehaceres de la casa, como abrillantador para el lavavajillas o para conservación de mermeladas, por ejemplo. Por otra parte, la mejor forma de tomar magnesio es mediante un baño de sales Epsom".