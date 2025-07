Lantania se apoya en nuevos mercados y grandes proyectos para cerrar el primer semestre con unos ingresos récord de 194 millones

Sevilla/El grupo Lantania ha cerrado la primera mitad de 2025 con unos ingresos récord de 194 millones, un 13% más que en el mismo periodo del año anterior, respaldados por la entrada en nuevos mercados y por grandes proyectos. Así lo ha explicado este martes en rueda de prensa el presidente de la compañía, Federico Ávila, que ha avanzado, además, que el resultado bruto de explotación (Ebitda) de enero a junio se sitúa en 5,8 millones (+3,6%) y la contratación repunta un 7% en el semestre, hasta 407 millones.

La compañía especializada en construcción de infraestructuras, agua y energía afronta así 2025 como un año “clave” en su crecimiento, en palabras de Ávila, quien ha subrayado que será un “ejercicio decisivo en el que no solo reforzaremos nuestra presencia internacional, sino que también pondremos en marcha proyectos de gran envergadura que impulsarán nuestro desarrollo futuro”, con el foco en el mercado de la desalación, avances en el ámbito energético y nuevas oportunidades de expansión.

Solo en lo que va de año, ha impulsado la estrategia internacional con su entrada en tres nuevos países, ampliando su radio a 15 mercados. Así, en Italia ha firmado un contrato de 34,4 millones de euros para tres parques solares fotovoltaicos de 80 megavatios (MW); en Macedonia del Norte realizará una estación depuradora de aguas residuales (EDAR); y ha cerrado su primer proyecto en Túnez, consistente en la construcción de una planta desaladora en Gabes para el productor agrícola holandés Agro Care.

Como hitos relevantes del periodo, también se encuentra el contrato para el desarrollo de la desaladora de Ras Mohaisen, en Arabia Saudí, en colaboración con conglomerado indio Larsen&Toubro, con una inversión cercana a los 500 millones de dólares. A ello, se suman la construcción del tramo San Lázaro- Macarena de la Línea 3 de Metro de Sevilla, la subestación eléctrica del acceso sur del Puerto de Castellón, el nudo de evacuación ‘Tordesillas 2’ en Valladolid, el inicio de la urbanización de Los Pocillos en Madrid o la ejecución de dos parques solares de 50 MW cada uno en Alicante.

Según la proyección presentada, Lantania prevé cerrar 2025 con una evolución positiva en sus principales magnitudes, con una facturación de 454 millones y un avance del Ebitda de un 8% hasta situarlo en 14,1 millones. Además, la contratación alcanzará un máximo histórico, situándose por encima de los 550 millones (+3,4%), ha detallado Ávila, que ha apuntado, asimismo, que se mantienen los objetivos del actual plan estratégico de lograr la meta de 500 millones de euros en ingresos y 25 millones de Ebitda para 2026.

Nuevo proyecto en Arabia Saudí

De cara a un futuro próximo, el presidente de la compañía ha avanzado la próxima firma de un proyecto en Arabia Saudí, con un socio local, para una desaladora de 600.000 metros cúbicos, lo que da idea del tamaño del nuevo contrato, así como el lanzamiento de un nuevo plan estratégico para el horizonte 2030, que “esta vez estará centrado más en la rentabilidad que en el crecimiento”, ha precisado el ejecutivo.

Ávila también se ha mostrado abierto a buscar socios y ha reconocido que siguen analizando oportunidades de compra en las áreas de transporte sostenible, renovables y agua, si bien ha puntualizado que no lo ve “como una necesidad actualmente”. Además, ha asegurado que no se contempla en estos momentos una posible salida a bolsa y no ha descartado volver a recuperar el pago del dividendo, que abonaron en sus dos primeros años pero que llevan unos ejercicios sin repartir.

Andalucía, pieza clave

Durante su intervención, el presidente de Lantania ha señalado también el carácter “estratégico” de Andalucía, donde se sitúa la división de aguas del grupo y ejecuta iniciativas emblemáticas como la mencionada Línea 3 del Metro de Sevilla, un contrato de más de 143 millones de euros que desarrolla en UTE a través de su filial de montaje de vías ferroviarias DSV con sede en Utrera; o como el proyecto de carreteras para la reforma del enlace de la A-4 con la SE-20.

Obras de conexión de líneas de alta velocidad en España que ejecuta Lantania. / M. G.

Al cierre de 2024, la compañía contabilizó una plantilla de 1.300 trabajadores, entre empleo directo y el generado en UTE, y registró unos ingresos de 393 millones de euros en 2024, lo que supone un incremento del 5% respecto al año anterior, al tiempo que la contratación de pedidos se situó en 532 millones de euros, un 18% más que en 2023, y la cartera de proyectos sumo 1.030 millones. Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) fue de 13,1 millones de euros, un 5% superior.

El grupo fundado en 2018 y formada por siete empresas -Lantania, Lantania Aguas, Travypsa, DSV Constructora y Ferroviaria, Gestilar Construcciones, Balzola e Indania- retomó así la senda de crecimiento del Ebitda que se había roto el ejercicio anterior, un año “complejo”, en palabras de Federico Ávila, donde todavía se resintió el sector por ”la crisis postcovid, además del impacto del conflicto bélico de Ucrania y el encarecimiento tanto de las materias primas como de la mano de obra”.