La multinacional china Midea y Frigicoll compran la empresa sevillana Pacerin, especializada en el desarrollo de marcas en Amazon

Pacerin, empresa sevillana especializada en la creación y desarrollo de marcas nativas digitales en Amazon, se incorpora a la 'joint venture' Midea Frigicoll tras la adquisición de, por parte de estas dos empresas, del 100% de su capital. La compañía sevillana se integra, de esta manera, en la joint venture de Midea —compañía Fortune 500 y uno de los mayores fabricantes mundiales de climatización— y Frigicoll S.A., empresa española especializada en maquinaria de frío industrial y distribuidora de Midea en nuestro país. El objetivo es impulsar y consolidar el crecimiento de las marcas de Midea en Amazon España y Francia.

Pacerin (conocida también por su nombre mercantil FMF Technology S.L.), ya era socio estratégico, desde 2022, para las ventas de Midea en España, y estaba enfocada a posicionar sus marcas "entre las más vendidas en el sector de la climatización en Amazon", según indica en una nota de prensa.

Las operaciones de Pacerin se seguirán llevando a cabo desde Sevilla

Tras la operación, Pacerin continuará operando desde su sede en Sevilla, con su actual equipo, formado por unas diez personas, y bajo la dirección de sus fundadores, Manuel Monterrubio y Antonio Faya, que asumen funciones directivas y seguirán impulsando el desarrollo digital de MIDEA, consolidando de esta forma su papel como referentes del e-commerce en España.

La integración de Pacerin se produce en el contexto de la reciente creación de la 'joint venture' entre Midea y Frigicoll S.A., que nace con el objetivo de "reforzar su posición y liderazgo" en el sector de la climatización en España y Francia. Con esta operación, Pacerin se convierte en una filial estratégica dentro del grupo y "se consolidan las sinergias existentes entre ambas compañías".

Fundada en 2019 por los emprendedores sevillanos Manuel Monterrubio y Antonio Faya, cuando contaban con tan solo 19 y 20 años respectivamente, Pacerin comenzó su andadura como creadora de marcas nativas digitales en Amazon, superando los dos millones de euros de facturación en sus primeros años. Entre 2019 y 2022, la compañía lanzó con éxito cuatro marcas propias: Tackly, Aiqura, Thexly y Chikers.

En 2022, Frigicoll S.A.—empresa familiar española con más de 60 años de trayectoria en la introducción de marcas líderes en el mercado español —entró en el capital de Pacerin, para impulsar la presencia digital del grupo. Gracias a este acuerdo, Pacerin se convirtió en el socio clave para desarrollar la estrategia de ecommerce de Frigicoll, asumiendo la distribución exclusiva de Midea y otras marcas del grupo en el canal digital español. La colaboración se tradujo en un crecimiento destacado en volumen de negocio superior a los 15 millones de euros, y consolidó a Pacerin como gestor digital exclusivo de Midea en Amazon España y Francia.

Bajo la gestión de Pacerin, los aires acondicionados de MIDEA se han convertido en los más vendidos en su categoría en Amazon.es. "Convencida del creciente protagonismo de las marcas chinas en el sector retail, Pacerin apuesta por ofrecer los mejores productos al mejor precio e impulsar las marcas del portafolio Midea", señala la empresa. Además, busca "revolucionar el branding a través de un proceso basado en datos y en el análisis de la experiencia del cliente, creando marcas alineadas con las necesidades del usuario".

En palabras de Manuel Monterrubio y Antonio Faya, fundadores de Pacerin: “Esta operación representa para nosotros un paso natural dentro de la asociación que ya comenzamos con Frigicoll hace tres años y confirma más si cabe el protagonismo de Amazon en el sector retail y, sobre todo, la necesidad de tener un equipo con conocimientos especializados y con habilidades específicas para dominar el cana".

Pacerin crea y escala marcas basadas en la tecnología de datos y controla todo el proceso, desde la fabricación hasta la venta. Desde 2022 ha estado centrada exclusivamente en crecer las marcas de Midea dentro del canal online en España.