Los accionistas de BBVA, incluidos los de Banco Sabadell que acudan a la opa, recibirán un dividendo a cuenta récord de 32 céntimos por acción

Los accionistas de BBVA recibirán el próximo 7 de noviembre un dividendo a cuenta de los resultados de 2025 de 32 céntimos de euro brutos por acción, en efectivo, un 10,3% más que en 2024. Este es el dividendo a cuenta más alto de la historia de BBVA. Los accionistas de Banco Sabadell que hayan acudido al canje también recibirán este dividendo, dado que el pago del mismo se producirá tras la liquidación de la oferta pública de adquisición.

La mejora del beneficio y el fortalecimiento de la posición de capital han permitido a BBVA aumentar de forma progresiva la retribución a sus accionistas. El dividendo a cuenta asciende este año a 32 céntimos de euro por acción, un incremento del 10,3% frente a los 29 céntimos de euro del ejercicio anterior.

Esta evolución refleja la solidez de los resultados del Grupo BBVA, que en los últimos años ha elevado el dividendo total de 31 céntimos de euro en 2021, a 43 céntimos de euro en 2022, hasta 55 céntimos de euro en 2023 y 70 céntimos de euro en 2024, el mayor dividendo abonado desde 2007 por BBVA.

Fuerte compromiso de BBVA con la creación de valor para sus accionistas

La política de remuneración al accionista de BBVA contempla un ‘payout’ anual de entre el 40% y el 50% del beneficio consolidado. Es decir, del beneficio generado en un ejercicio por el Grupo, entre el 40% y el 50% se destina a la retribución al accionista, que puede combinar el pago de dividendos en efectivo con las recompras de acciones. La implementación de esta política se realiza a través de dos pagos, uno a cuenta, en el año en curso, y uno complementario, una vez cerrado el ejercicio.

Adicionalmente, BBVA tiene el compromiso de distribuir cualquier exceso de capital por encima del 12%².

Así, tal y como se anunció en la presentación de resultados del segundo trimestre de 2025, BBVA contará con aproximadamente 13.000 millones de euros disponibles para distribuir entre sus accionistas en el corto plazo, incluyendo: la recompra de acciones de cerca de 1.000 millones de euros aprobada en la Junta General de Accionistas del 21 de marzo como parte de la retribución al accionista del año 2024; la potencial distribución ordinaria de los resultados de 2025²; y el exceso de capital sobre el 12% acumulado al final del año.

BBVA está fuertemente comprometido con la creación de valor para sus accionistas. En este sentido, desde enero de 2019 hasta la actualidad, el retorno total al accionista de BBVA (que considera tanto la evolución de la acción como los dividendos pagados) ha crecido un 410%, es decir, se ha multiplicado por cinco. Esto compara muy positivamente con un 231% de incremento en el caso de los bancos europeos y de un 223% de incremento medio de los bancos españoles.