Navantia continúa sacando ofertas de empleo y suma 276 activas en este principio de año

El viento sopla a favor de la compañía pública Navantia que ha cerrado un año con acumulación de nuevos pedidos. El refuerzo de la inversión en defensa de España dentro de la estrategia global en el espacio OTAN, así como los pedidos de otros países aliados han llevado a la empresa naval a contar con una carga de trabajo para los próximos años que es imposible de afrontar con las plantillas que tiene en nómina en la actualidad.

En este contexto, Navantia ha terminado 2025 iniciando procesos de contratación de nuevos trabajadores con diferentes niveles de cualificación para poder hacer frente a esta carga de pedidos. Actualmente cuenta con 276 vacantes abiertas a las que todavía se puede optar a través de la web que tienen habilitada para este propósito. Tanto los tres centros operativos con los que la empresa cuenta en España como sus oficinas centrales en Madrid necesitan personal que se incorpore próximamente.

En concreto, las instalaciones que más personas van a incorporar a principios de año son las gallegas del Ferrol, donde se encuentran en proceso de solicitud en estos momentos 108 ofertas de trabajo. Para la dársena de Cartagena hay abiertas 89 plazas vacantes, mientras que para los astilleros de la Bahía de Cádiz las ofertas alcanzan los 72 puestos.

Otras 7 plazas se encuentran actualmente en proceso de selección en las oficinas centrales de Madrid. De hecho, la última de las convocatorias, publicada justo dos días antes de que terminara el año, se centra en estos servicios de la capital para incorporar a un asesor especialista en programas navales.

Tan solo un día antes, el pasado 29 de diciembre, Navantia abrió las 89 vacantes de Cartagena para la que requieren de perfiles muy diversos: desde ingenieros y especialistas en la fabricación de submarinos, expertos en materiales, sistemas eléctricos y calidad, profesionales de ciberseguridad, innovación y desarrollo de software, técnicos y operarios de producción y montaje y tratamientos térmicos, así como personal dedicado a administración y redes informática, entre otros.

En un goteo constante durante las últimas semanas de 2025 se publicaron nuevas ofertas para Madrid de técnicos junior para el desarrollo de aplicaciones e integración de Sistemas, así como titulados superiores especialistas IT de Sistemas financieros SAP; seis perfiles diferentes para las instalaciones de Fene se ofertaron el mismo día de Nochebuena.

Pero fue el 19 de diciembre cuando se publicaron la mayoría de vacacantes, tanto para Ferrol como para los centros de producción de la Bahía de Cádiz. Estas solicitudes tienen de plazo para presentar su inscripción hasta el próximo 19 de enero a las 12.00 horas.

En el caso de las instalaciones gaditanas, el destino de estas futuras incorporaciones serán San Fernando, principalmente. En el caso de Cádiz prestarán servicios para la división de reparaciones por lo que su faena puede estar en cualquiera de los tres astilleros gaditanos, más la base naval de Rota, donde se ejecutan labores de mantenimiento de buques.

En concreto, la compañía busca personal tanto para oficina como para taller, operarios y titulados. En Navantia Cádiz salen al mercado 24 vacantes para producción, dos para gestión industrial y una para recursos humanos.

Estos 72 puestos que están todavía abiertos se suman a las ofertas que se han venido publicando a final de año, con una nueva remesa de vacantes presentadas en noviembre (61 plazas para incorporarse a las instalaciones de Puerto Real y San Fernando) y en septiembre (45 ofertas para los astilleros de Puerto Real).