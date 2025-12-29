Fluidmecánica Sur se adjudica por 1,8 millones el servicio de mantenimiento de sistemas hidráulicos del submarino S-80

La empresa gaditana Fluidmecánica Sur se ha adjudicado por 1,8 millones de euros el servicio de apoyo al mantenimiento de sistemas de especialidad hidráulica de los submarinos de la clase S-80 de la Armada española. Durante dos años se encargará de estos trabajos en el arsenal de Cartagena y en las zonas de operaciones donde se encuentre el sumergible.

Se trata de un acuerdo marco formalizado por el Ministerio de Defensa, que tiene un valor estimado de 6,6 millones de euros, para atender necesidades específicas de los nuevos submarinos que construye Navantia para la Marina nacional. Actualmente, la Institución cuenta en su flota con el S-81 Isaac Peral, el primero de su clase, mientras que la segunda unidad se puso a flote el pasado octubre. En concreto, este contrato se centra en los sistemas hidráulicos.

A la licitación solo concurrió la compañía con sede central en Chiclana -y delegación en la comunidad de Murcia, desde la que ejecutará el servicio-, que cuenta con una dilatada experiencia en el servicio al mantenimiento de la Armada y en el diseño, fabricación, comercialización y reparación de equipos hidráulicos de buques, también para el sumergible nacional. De hecho, Fluidmecanica Sur hace las pruebas hidráulicas de todo el buque subacuático -además de diseñar y suministrar bloques hidráulicos- y participa en el montaje de otros elementos clave del submarino.

El contrato, que se formalizó a principios de noviembre entrando entonces en vigor, contempla labores de mantenimiento preventivo y correctivo, la sustitución de piezas muy próximas al final de su vida útil para evitar averías, la asistencia y soporte técnicos, actividades no programadas como asistencia de equipos volantes o reparaciones en taller propio, de ahí la importancia de la disponibilidad de una sede en el entorno del Arsenal de Cartagena, donde tiene puerto base Isaac Peral y los futuros submarinos. Fluidmecánica Sur está obligada, igualmente, a atender los requerimientos de la Armada en los lugares de las operaciones en las que participen estas unidades.

Este tipo de acuerdos, explican desde la empresa, la ponen a disposición de la Armada para suplir cualquier necesidad que tengan dentro del alcance del contrato, que supone un máximo de gasto, lo que que quiere decir que les pagarán lo que ejecuten, es decir no tiene que ser el presupuesto total previsto.

Acerca de Fluidmecánica Sur

Fluidmecánica Sur forma parte del grupo Fluidmecánica, que tiene su origen en Vigo en 1977 donde comenzó su actividad en el sector naval en la fabricación y reparación de equipos para buques. Las contrataciones en la Bahía de Cádiz le llevaron a abrir delegación en San Fernando en 1985. El salto lo dio en 1991 cuando crea una sociedad independiente dentro el grupo, bajo el nombre de Fluidmecánica Sur. Cinco años después fija su sede central en Chiclana por necesidades de espacio. Su primera delegación se abrirá en 1998 en la zona de Ferrol, para atender los encargos en el arsenal gallego. Después llegaría Cartagena.

Son casi 50 años de vínculo con la Armada, en el mantenimiento de sus buques en arsenales y bases: Rota, La Carraca, Cartagena, Ferrol y Las Palmas. Una actividad que la relaciona en esa dilatada trayectoria con Navantia, desde su origen como Astilleros Españoles, Bazán o Izar.

Ingeniería, hidráulica y mecánica, armas, agua y residuos, motores, sistemas o vehículos son algunas de las áreas de actividad, donde destaca el trabajo para defensa, tanto en el sector naval como aeroespacial, además de industrial o telecomunicaciónes. Destaca, además, la apuesta por la innovación con un departamento de I+D+i.