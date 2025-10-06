El impacto de la industria aeronáutica, de defensa, seguridad y espacio aumenta a 3.044 millones en Andalucía en 2024

La industria de Defensa y Seguridad, Aeronáutica y Espacio genera para Andalucía un impacto económico de 3.044 millones de euros, lo que supone una subida en 2024 del 18,6% respecto a los datos que arrojaban estos sectores en el ejercicio anterior. Son 478 millones más en un año, para reflejar el buen momento que viven estas actividades industriales en la región, extensible al territorio nacional. Estos datos vienen recogidos en el nuevo informe, elaborado por la consultora PwC, presentado por la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE) este lunes en Madrid.

En España las industrias que representa la entidad llegaron a facturar el año pasado 16.153 millones de euros. Andalucía aglutina casi el 19% de esa cuantía. Además, el incremento en la comunidad supera la media nacional: un 16,2% de aumento español frente a un 18,6% andaluz. El peso en el producto interior bruto (PIB) también es llamativo. En España le corresponde una contribución de 21.900 millones, esto es un 1,4% del conjunto de la economía española. En Andalucía esta cifra se estima en 3.020 millones, con un porcentaje idéntico al nacional en el PIB regional.

En cuanto al empleo, se diferencia entre la generación de empleo directo de las pymes que Tedae representa y la contribución total al empleo que incluye puestos de trabajo indirectos e inducidos. De los más de 75.000 empleos directos que reunía en 2024 en territorio nacional. Las cifras son mayores en la aportación global, porque el informe señala que esta superó los 260.000 empleos, más de 185.000 de ellos indirectos e inducidos, por tanto.

Los datos sitúan a Andalucía con el 19% como la segunda comunidad con mayor peso en las industrias aeronáutica, de defensa y seguridad y de espacio. Encabeza el ránking español Madrid, con el 53% de la facturación. La tercera región con números significativos en el País Vasco, con el 8%. Desde TADEA destacan, eso sí, que, aunque en menor rango, las pymes de estos sectores tienen presencia en otras comunidades, con un mayor protagonismo en zonas como Navarra o la Comunidad Valenciana.