BRUC canaliza en Andalucía 319 millones de su nueva refinanciación verde de 474 millones

BRUC Energy ha cerrado una financiación sin recurso por 474 millones de euros, de los que 319 millones se destinan directamente a activos ubicados en la comunidad. En total, 578 megavatios (MW) de potencia instalada en territorio andaluz -el 67,28% del total financiado- forman parte de esta operación, que refuerza el peso estratégico de la región dentro del plan de negocio de la compañía, según ha podido conocer este medio.

La financiación permitirá refinanciar la deuda existente de una cartera de 858 MW de plantas solares fotovoltaicas, distribuidas entre Aragón, Extremadura y la propia Andalucía. En concreto, la compañía cuenta con dos complejos en la provincia de Huelva, de 52 MW y 49,9 MW; uno en Jerez de la Frontera, con 109,49 MW; otro en Alcalá de los Gazules (Cádiz), de 112 MW; cuatro en la provincia de Sevilla, dos en Carmona (306,6 MW y 260 MW) y dos en Alcalá de Guadaíra (538,8 MW y 11,5 MW); además de uno en Antequera (Málaga), con una potencia de 104,4 MW.

La operación ha sido estructurada con la participación de BNP AM, Banco Santander, Banco Sabadell, Export Development Canada (EDC) y Banco Cooperativo, y ha contado con el asesoramiento de Banco Santander y Astris Finance. Está clasificada como “préstamo verde”, ya que, además de refinanciar la deuda existente, integra de forma estructural los Sistemas de Almacenamiento de Energía en Baterías (BESS) como una palanca clave de creación de valor dentro del plan de negocio a largo plazo de la compañía.

Los activos incluidos en esta financiación pertenecen a una sociedad participada por BRUC Energy (51%) e Interogo (49%). La nueva estructura financiera permitirá mejorar la flexibilidad en la gestión de la energía producida, optimizar los ingresos y gestionar de manera más eficiente la exposición comercial en un mercado energético cada vez más volátil.

Además, la operación se considera pionera en el mercado español, al permitir la financiación futura de hasta 650 MW de sistemas BESS coubicados, bajo esquemas de contratos híbridos tipo PPA (Power Purchase Agreement). Para ello, se ha incorporado un tramo acordeón específico destinado a financiar la inversión en baterías, sujeto a parámetros técnicos, comerciales y financieros previamente acordados, lo que posibilita la implantación de BESS dentro del perímetro de financiación existente.

Este enfoque posiciona el almacenamiento energético como una extensión escalable y financiable de la plataforma operativa de la compañía, en línea con la evolución del mercado energético ibérico y con la necesidad creciente de dotar al sistema de mayor estabilidad y capacidad de gestión.

La participación de entidades financieras de primer nivel supone, además, una validación de la estrategia integrada de energía solar y almacenamiento de BRUC, así como de la calidad de sus activos y de su capacidad de ejecución. Asimismo, la operación establece un modelo de financiación replicable para futuras carteras basadas en BESS en España.

“Somos pioneros en la financiación de activos solares con hibridación con baterías, lo cual muestra la confianza de las entidades financieras en el plan de negocio de BRUC”, señala Luis Venero, CEO de BRUC, subrayando el carácter estratégico de una operación que consolida a Andalucía como uno de los principales polos de desarrollo de la energía solar y el almacenamiento energético en el país.