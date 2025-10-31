CaixaBank gana 4.397 millones hasta septiembre y refuerza su retribución al accionista con dividendo y recompra

CaixaBank ha cerrado los nueve primeros meses de 2025 con un beneficio neto atribuido de 4.397 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,5% respecto al mismo periodo del año anterior, gracias a la fortaleza de su actividad comercial, la mejora de los ingresos por servicios y una sólida posición financiera que ha permitido mantener una rentabilidad elevada y reforzar su compromiso con la retribución al accionista.

El consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar, ha destacado sobre estos resultados: “Avanzamos con fuerza en línea con nuestros dos grandes ejes estratégicos: el crecimiento sostenido de la actividad y la transformación del Grupo". "Además, gracias a la rentabilidad alcanzada y a nuestra sólida posición financiera, hemos facilitado financiación a 240.000 familias y empresas, reforzamos nuestro compromiso con la sociedad y la sostenibilidad, y garantizamos una retribución adecuada a nuestros accionistas”, ha añadido el ejecutivo.

Dividendo a cuenta y séptima recompra de acciones

En línea con su política de retribución, el Consejo de Administración ha aprobado la distribución de un dividendo a cuenta de 1.181 millones de euros, equivalente a 16,79 céntimos brutos por acción, que se abonará en noviembre. Esta cifra representa el 40% del beneficio neto consolidado del primer semestre del ejercicio, en el marco de un plan que contempla una distribución total de entre el 50% y el 60% del beneficio anual en dos pagos.

Además, la entidad ha anunciado un nuevo programa de recompra de acciones por 500 millones de euros, el séptimo desde 2022, que se ejecutará en un plazo máximo de seis meses. Con esta operación, CaixaBank culminará el objetivo de retribución al accionista fijado en su Plan Estratégico 2022–2024, que preveía un retorno total de 12.000 millones de euros.

Ingresos por servicios al alza y eficiencia contenida

La cuenta de resultados refleja el impacto de la bajada de los tipos de interés, que ha provocado un descenso del 4,9% en el margen de intereses, hasta los 7.957 millones de euros. No obstante, la evolución trimestral muestra una recuperación del 1,4%, lo que apunta a una estabilización en el último tramo del año.

Los ingresos por servicios han sido el principal motor del crecimiento, con un aumento del 5,7% interanual, hasta los 3.883 millones de euros. Destacan especialmente los ingresos por gestión patrimonial, que se disparan un 13,4% hasta los 1.484 millones, impulsados por el aumento del volumen gestionado. Los seguros de protección aportan 873 millones (+2,2%) y las comisiones bancarias alcanzan los 1.526 millones (+0,9%), gracias al fuerte crecimiento de la banca mayorista (+39,1%), que compensa la caída de las comisiones recurrentes (-4,6%).

El margen bruto se sitúa en 12.118 millones de euros (+2,8%) y el margen de explotación alcanza los 7.319 millones (+1,2%), pese al incremento del 5,2% en los gastos de administración y amortización. La ratio de eficiencia se mantiene en el 39,2%, mientras que el ROE se sitúa en el 15,2%, por encima del 14,4% registrado un año antes.

Dinamismo comercial y crecimiento del crédito

La actividad comercial ha sido intensa en los tres primeros trimestres del año. El volumen de negocio de CaixaBank se sitúa en 1,09 billones de euros, con un crecimiento interanual del 6,8%. Los recursos de clientes alcanzan los 720.242 millones (+6,9%), con un fuerte avance de los activos bajo gestión (+9,8%), que suman 195.547 millones. En este capítulo, los fondos de inversión, carteras y sicav’s crecen un 12,1%, hasta los 144.714 millones, y los planes de pensiones un 3,7%, hasta los 50.833 millones.

La cartera de crédito sano se incrementa un 6,7%, hasta los 367.874 millones de euros, con una evolución positiva en todos los segmentos. La nueva producción de crédito entre enero y septiembre asciende a 61.255 millones (+20%), con un crecimiento del 39% en hipotecas (14.409 millones), del 16% en crédito a empresas (36.724 millones) y del 12% en consumo (10.121 millones). El 93% de las nuevas hipotecas se han formalizado a tipo fijo, lo que refuerza la estabilidad de los ingresos y la protección del cliente frente a la volatilidad de los tipos.

Imagin, lidera la captación de clientes

Imagin, el neobanco de CaixaBank, continúa su expansión y cierra septiembre con 3,9 millones de clientes, un 11% más que hace un año, y un volumen de negocio de 20.600 millones de euros (+24%). La entidad se ha consolidado como la principal palanca de captación de nuevos clientes en España, representando el 50% de las altas netas.

El 56% de los clientes de Imagin son adultos con ingresos recurrentes y la cuota de mercado en nóminas alcanza el 9%. La propuesta de valor del neobanco se basa en una oferta 100% digital, con productos adaptados a las necesidades financieras de los jóvenes, incluyendo cuentas, tarjetas sin comisiones en el extranjero, hipotecas, préstamos e incluso soluciones de inversión.

Morosidad en mínimos y capital robusto

La ratio de morosidad se sitúa en el 2,3%, con una cobertura del 72%, tras una reducción del saldo de dudosos de 889 millones en lo que va de año. El coste del riesgo se mantiene en niveles bajos (0,24%) y los fondos para insolvencias ascienden a 6.695 millones.

En términos de solvencia, la ratio CET1 se sitúa en el 12,4%, incluyendo el impacto de la entrada en vigor de la normativa CRR3 (+20 puntos básicos) y la deducción del nuevo programa de recompra (-21 puntos básicos). Excluyendo estos efectos extraordinarios, la ratio mejora en 27 puntos básicos en el año, gracias a una fuerte generación orgánica de capital (+204 puntos básicos).

CaixaBank mantiene su liderazgo en inclusión financiera, con presencia en más de 3.700 municipios y más de 400.000 cuentas de pago básicas. En mayo, la entidad lanzó la gama de productos ‘Generación +’, orientada a fomentar la previsión financiera desde edades tempranas ante el reto del envejecimiento poblacional.