César González-Bueno, sobre su salida del Sabadell: “La iniciativa ha sido mía”

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, se ha pronunciado este viernes sobre su próximo relevo como primer ejecutivo de la entidad, un cargo que pasará a manos de Marc Armengol, y ha asegurado que la decisión se ha producido a iniciativa propia. En su primera comparecencia pública tras el anuncio, coincidiendo con la presentación de resultados 2025, el todavía CEO ha reivindicado, además, el factor “sorpresa” para evitar “parálisis” en la organización.

González-Bueno, quien ha desligado su salida de un posible desgaste por la opa hostil de BBVA, ha asegurado que la “iniciativa ha sido mía” y ha revelado que, una vez que se la comunicó al presidente del Sabadell, Josep Oliu, el acuerdo para la salida se ha producido en un “ambiente cordial y afectuoso”. En este contexto, el directivo ha subrayado que “el momento era ahora”, ya que concurría, además, la figura de un “candidato ideal” para la sucesión, en referencia a Marc Armengol.

“Esta decisión viene por sorpresa y ese era el objetivo. Los relevos organizativos que se producen de una forma dilatada en el tiempo, cuando ya son muy esperadas, crean periodos de vacío en las organizaciones que impiden que se desarrollen al ritmo que requieren”, ha insistido el consejero delegado de Banco Sabadell, al tiempo que ha hecho balance de su labor al frente de la entidad financiera en el último lustro y se ha mostrado “feliz, satisfecho e ilusionado”.

En el “plano personal”, ha enfatizado que su marcha del Sabadell -tras cinco años en los que ha liderado la transformación del banco y la defensa ante la opa hostil del BBVA- “encaja muy bien”, si bien no ha concretado sus planes de futuro. “Yo ya estaba retirado de la primera línea, después de una carrera muy intensa”, cuando “en un momento muy crítico se me ofreció ser consejero delegado de una institución que siempre había admirado muchísimo”, ha recordado.

Plazos para el relevo de Armengol

El relevo de González-Bueno se produce pocos meses después de que Banco Sabadell, con Josep Oliu al frente de la presidencia, culminara con éxito la estrategia de defensa numantina diseñada frente a la opa planteada por BBVA, que quedó desactivada finalmente a mediados de octubre. Un desenlace triunfal que el grupo catalán atribuye a la fortaleza de los resultados financieros, el impulso comercial y la coherencia del proyecto empresarial.

Armengol será el primer ejecutivo del Sabadell previsiblemente a partir del mes de mayo, una vez celebrada la Junta de Accionistas y recibidas las autorizaciones preceptivas por parte del Banco Central Europeo. El próximo consejero delegado, un hombre de la casa que se incorporó al grupo catalán en 2002 y actual CEO de TSB, tendrá como retos continuar con los ritmos de generación de capital, mejorar las dinámicas comerciales y abordar una nueva etapa de transformación digital.