Comienza el plazo para que los accionistas del Sabadell puedan aceptar la opa del BBVA

El CEO del Banco Sabadell , César González-Bueno, y el presidente del Banco Sabadell , Josep Oliu, durante la junta general extraordinaria de accionistas de Banco Sabadell

El plazo para que los accionistas del Sabadell acepten la oferta que el BBVA propone en su opa para hacerse con el control del banco catalán está previsto que comience este lunes, en un momento en que, a razón de las cotizaciones de ambos bancos, les haría perder casi un 9%.

El proceso puede extenderse hasta el 7 de octubre incluido, con liquidación el 14 de octubre y cierre entre el 17 y el 20 de ese mes.

El folleto explicativo de la opa, que el BBVA modificó tras las nuevas condiciones que le fueron impuestas, recoge la misma oferta que ya hizo: una acción de BBVA y 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones del Sabadell.

Con los datos del cierre de la sesión del viernes, los accionistas del Sabadell tendrían una prima negativa del 8,78% si aceptaran la oferta del BBVA, autorizada ese mismo día por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El BBVA ha decidido no aumentar su oferta, como auguraban algunas fuentes del mercado, porque ha aumentado su valor desde que se anunció y supone valorar al Sabadell en 17.400 millones frente a 12.200 millones un día antes de que en abril de 2024 se hicieran públicas las conversaciones de fusión, es decir un 43% más.

Además, ha indicado que, según analistas del mercado, el recorrido alcista que las acciones del Sabadell han tenido desde el anuncio de la opa se agota, mientras que prevén potencial de revalorización para los títulos del BBVA.

Los accionistas minoritarios del Banco Sabadell, al igual que el consejo de administración de la entidad, consideran "pobre" la oferta y se aguarda la decisión que puedan adoptar los grandes accionistas, algunos de los cuales también lo son del BBVA, cuyo presidente ha dicho que esperan que muchos de ellos acepten la propuesta por su atractivo y las conversaciones que han mantenido con ellos.

La condición para que la opa salga adelante es que sea aceptada por más del 50% del accionariado del Sabadell, según ha establecido en su folleto el BBVA, que descarta proseguir si el porcentaje es menor, pues su finalidad es hacerse con el control de la entidad catalana. Con un porcentaje inferior a ese 50%, tendría que lanzar otra opa, pero íntegramente en efectivo, si quisiera seguir adelante.