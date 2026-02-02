La malagueña Trops elige a David Sarmiento como nuevo presidente

Trops ha elegido por unanimidad a David Sarmiento como nuevo presidente de su Junta Rectora. El nombramiento tuvo lugar el pasado viernes durante la celebración de la Asamblea General de la compañía. Un hito que, manifiestan, pasará a la historia de la cooperativa por su carácter multitudinario y por la unanimidad alcanzada en una decisión clave para el futuro de la malagueña.

Ingeniero agrónomo de formación, David Sarmiento (52 años) ha desarrollado toda su trayectoria profesional en Trops, a la que se incorporó hace 26 años. Hasta ahora Director Técnico de la cooperativa, su elección como presidente refleja "el reconocimiento, el cariño y la confianza de los socios hacia una figura profundamente ligada al crecimiento, la profesionalización y los valores de la organización", aseveran.

La nueva Junta Rectora, presidida por David Sarmiento, está compuesta por un total de 11 miembros e incorpora consejeros representantes de todas las zonas productoras en las que opera Trops: Málaga, Granada, Cádiz, Portugal y la Comunidad Valenciana. Una composición plural y equilibrada que refuerza la representatividad territorial y el alto nivel técnico y humano del nuevo órgano de gobierno.

La elección por unanimidad y la elevada participación registrada en la Asamblea son una clara muestra del respaldo al proyecto y al liderazgo de David Sarmiento, así como a la línea de trabajo desarrollada en los últimos años.

Bajo la presidencia de Sarmiento y con una Junta Rectora de perfiles de muy alto nivel, en Trops, aseguran, continuarán avanzando en el plan estratégico ya iniciado, centrado en la excelencia y la calidad de la fruta, el apoyo al agricultor para mejorar rendimientos y costes, y la garantía de un retorno justo por su producción.

Asimismo, seguirán trabajando para contar con equipos humanos alineados y comprometidos con su propósito, reforzando su competitividad y aumentando sus capacidades para ofrecer el mejor servicio posible, en línea con las exigencias y la confianza depositada por los socios.

Desde la nueva dirección de Trops han querido agradecer a la anterior Junta Rectora su labor y compromiso, y en especial a su presidente, José Linares, por sus 3 años en la presidencia y 22 años como miembro de la misma.

Con este relevo en la presidencia, Trops afronta una nueva etapa marcada por la continuidad en la gestión, el respaldo mayoritario de sus socios y la apuesta por un liderazgo con profundo conocimiento del sector y de la realidad de la cooperativa.