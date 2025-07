"El recorte de la PAC pone en entredicho que los ciudadanos puedan comer tres veces al día"

Juan Luis Ávila Castro (Torrequebradilla, Jaén, 1977) es biólogo y olivarero. Hace un par de meses sustituyó como secretario general de COAG Andalucía a Miguel López, un histórico del sindicalismo agrario que ha liderado la asociación durante cuatro décadas. En esta entrevista, reflexiona sobre la propuesta de la Comisión Europea de fusionar la PAC con otros fondos y recortar un 20% las ayudas a los agricultores, además de tocar otros temas como el empleo y el agua.

La primera pregunta es obvia. ¿Qué balance hace de la propuesta de Bruselas sobre la PAC, que la hace desaparecer como política autónoma con un recorte de fondos del 20%?

Es un despropósito. Y también lo es quintuplicar el presupuesto en defensa y recortar el destinado a producir alimentos. Eso es agua y aceite. Porque lo primero que necesitamos para una situación de guerra, que Dios no quiera que suceda, son alimentos para la población. No solo es una propuesta lamentable para agricultores y ganaderos, también para la sociedad. Es una propuesta que debería preocuparle mucho al ciudadano de a pie, porque pone en entredicho que en una situación de pandemia o de guerra podamos comer tres veces al día.

La Eurocámara y una veintena de países ya han mostrado su oposición. ¿Qué esperáis que pase a partir de ahora?

Esta vez se han pasado tanto de frenada que no queda otra cosa que paralizarlo de una forma estructural. Los políticos tienen que ser consecuentes con sus declaraciones grandilocuentes y formar una mayoría de bloqueo. Creo que debe bloquearse la propuesta y empezar de cero. Que hagan un nuevo planteamiento y a partir de ahí ya negociar. Esto no es negociable, es una vergüenza total.

¿Va a haber nuevas protestas de agricultores?

Por supuesto que las va a haber, pero ahora tenemos que analizar los documentos en profundidad, que no son ninguna broma. La presidenta de la UE (Ursula Von der Leyen), no puede estar prometiendo una defensa de agricultores y ganaderos y luego hacer el planteamiento que han hecho. Eso nos parece una auténtica broma.

Al mismo tiempo que se presentaba el Marco Financiero Plurianual 2028-2034, el comisario de Agricultura, Christophe Hansen presentaba una reforma de la PAC en la que se limitan los pagos según el tamaño de las explicaciones. No sé si quiere entrar en eso o no ha lugar.

Aquí hay una serie de propuestas tan descabelladas que creo que entrar en eso es entrar en el juego que va buscando la Comisión Europea. Sí me gustaría valorar una cuestión. El segundo pilar de la PAC (el del desarrollo rural) es fundamental. Es justamente del que más se benefician los agricultores profesionales, porque del primer pilar (las ayudas directas) se benefician todos por igual. Nos da la sensación de que lo que van buscando (la propuesta de Bruselas elimina precisamente ese segundo pilar) es hacerle el juego a los grandes fonds alimentarios. No importa prepararnos para la guerra, sino cada vez más favorecer a estos fondos y la importación de productos de terceros países.

El Gobierno prometió, precisamente, un mayor control de estas importaciones en frontera. ¿Está cumpliendo?

La realidad es que estamos en cerca de 400 alertas fitosanitarias de productos importados en lo que va de año.Con el nivel de control en fronteras que tenemos, que es muy bajo, nos deberíamos estar planteando si podemos seguir importando toda esa cantidad de productos. El planteamiento es que a la población le vendemos que tiene asegurados todos los controles de los alimentos desde el punto de vista sanitario, pero la realidad es que lo único que está garantizado es lo que producimos aquí.

Usted defendió en su toma de posesión que no podía ser que un agricultor no pudiera completar una cuadrilla y hubiera parados en los pueblos.

Primero hay que decir que el modelo andaluz ha sido exitoso, porque ha permitido que la gente se quede en los pueblos. Con no mucho dinero el subsidio agrario ha permitido que estén llenos de vida, a diferencia de otras zonas de España. Partiendo de ahí, si nosotros tenemos que terminar contratando inmigrantes en origen y hay muchos parados aquí, estamos poniendo el peligro el sistema. Es una situación que no tiene ni pies ni cabeza. Tenemos que revisar el subsidio agrario para que las personas se vean beneficiados por trabajar, y no al contrario. Nosotros vamos a hacer una propuesta concreta, un formato nuevo para que no le suponga un problema a una persona dejar de cobrar el subsidio o el PER para trabajar unos pocos días. Los agricultores nos estamos mecanizando a una velocidad de vértigo porque no encontramos personal. No puede ser que se estén arrancando olivos centenarios perfectamente productivos para meter un cultivo superintensivo solo porque no se consigue gente para recoger la aceituna.

También plantea que se reconsidere el actual reparto del agua. ¿Puede explicar su propuesta?

No podemos pensar que una concesión del año 1940 debe ser permanente, o debe durar generaciones. Si tú estás haciendo un uso adecuado del agua, generando empleo y riqueza, me parece lícito que se mantenga la concesión del recurso. Las concesiones se deben adaptar a la realidad y si no hay rendimiento económico y social se tendrán que replantear. No podemos estar manteniendo situaciones en sectores en las que se despilfarra el agua y no se obtiene prácticamente nada.