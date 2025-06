Las constructoras rechazan impedir a una firma acudir a contratos públicos por corrupción: "Por un caso puntual no vamos a vetar"

Santander/Las principal asociación de constructoras de España se ha mostrado este jueves en contra de prohibir a las empresas acudir a licitaciones públicas si han estado implicadas en casos de corrupción, una propuesta que partidos como Sumar o ERC han promovido en las últimas semanas a propósito de los casos de corrupción vinculados al PSOE.

"Tenemos una regulación para casos firmes de corrupción, con sanciones firmes y acotadas en el tiempo. Por un caso puntual no vamos a prohibir a una compañía que pueda ejercer su derecho", ha afirmado Julián Núñez, presidente de la Asociación de de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), en el marco del curso de verano de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander.

Núñez ha querido dejar claro que no hay un problema de corrupción generalizada en las contrataciones de la construcción en España. "Absolutamente no", ha afirmado, y ha añadido a continuación que estamos ante un "sector modélico, con profesionales de primerísimo nivel, lo que no quita para que pueda haber casos puntuales; tenemos que separar estos casos puntuales de la realidad de nuestro sector".

El presidente de Seopan ha recordado que en 2017 la asociación presentó un informe de dos tomos con Transparencia Internacional con hasta 25 propuestas técnicas con el objetivo de mejorar la regulación y evitar casos como los vinculados a Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Son medidas que se centran "en la fase de presentación de ofertas, como especificar con mayor detalle los criterios de solvencia económica", dice Núñez, que remacha: "La solución no es vetar sino ver qué ha fallado y cómo mejorar los mecanismos de prevención".

Últimos de Europa en inversión pública

En su intervención, Julián Núñez ha recordado que España está en la "última posición europea" en inversión por superficie y población (gasta más o menos la mitad que Alemania) y eso es algo que "se debería corregir". La obra pública se mantiene en "niveles muy alejados de los de 2008", y, por poner un ejemplo, según afirma el "déficit de gasto" en mantenimiento de carreteras es de 2.000 millones de euros. "Gastamos 2.000 millones y necesitamos llegar a 3.900-4.000 millones", afirma.

Un plan para el parque social de viviendas

Respecto a la vivienda, ve fundamental una apuesta decidida por el parque social, ya que "solo el 3,3% del parque total " se corresponde con este segmento, "un porcentaje muy alejado de otros países" . Para Seopan, el Gobierno debería fijar cuántos de los 3,7 millones de nuevos hogares previstos hasta 2039 deberían ser para vivienda social y elaborar un plan a 15 años vista con un presupuesto asignado. "El problema es que estas cosas lleva tiempo llevarlas a cabo. La capacidad del Estado para impulsar viviendas es muy limitada, pasa por conveniar con las autonomías y eso lleva tiempo".

Apuesta, por otro lado, por una inversión de 105.000 millones en los próximos diez años en infraestructuras hidráulicas para paliar la sequía y prevenir inundaciones. "Son 10.000 millones al año, y ahora son 1.500 los que se invierten", ha dicho, y prevé, más en general, que serían necesarios 250.000 millones de inversión pública en infraestructuras hasta 2035, 150.000 de ellos para transporte.

Parálisis del modelo de concesiones

Por último, Núñez alerta de que hay una "parálisis" del modelo de concesiones, debido sobre todo a la ley de desindexación de los precios de 2015. "En España solo el 3,5% de las contrataciones corresponde a este modelo, por el 12% de Europa", afirma el presidente de Seopan, que advierte del alto número de licitaciones que quedan desiertas.